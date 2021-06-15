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Пониженные ставки при выплате дивидендов: налоговые споры

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Рубрика Налоговые споры
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Суды все чаще принимают позицию налоговиков по делам о применении пониженных ставок налога при выплате дивидендов материнским компаниям. Интересно, что претензии касаются в том числе и таких с точки зрения Минфина благонадежных юрисдикций, как Германия, Нидерланды, Австрия и других стран Европейского Союза.

Рассмотрим для примера дело № А40-33865/21, где налогоплательщик предпринял попытку обосновать правомерность применения пониженной ставки при выплате дивидендов из России в Австрию в размере 5%.

Фабула дела

Налоговая инспекция провела проверку и доначислила налог российскому дочернему ООО, на 100% принадлежавшему Австрийскому GMBH. Стоимость долей российской «дочки», согласно ЕГРЮЛ, — 10 000 рублей.

Позиция налоговиков сводилась к формальному толкованию условий применения пониженной ставки налога.

Так, согласно статье 10 Конвенции между Правительством РФ и Правительством Австрийской Республики от 13.04.2000 «Об избежании двойного налогообложения на доходы и капитал», при выплате дивидендов в Австрию у источника выплаты в России удерживается налог на дивиденды по ставке 5%, при условии, что:

  • участие в российской компании должно превышать 100 000 долларов США или эквивалентную сумму в любой другой валюте;
  • лицо, получающее дивиденды, имеет фактическое право на доход.

При этом австрийская компания являлась 100% участником российского ООО, но размер уставного капитала составлял 10 000 руб.

Важно, что проверка проходила по периоду до вступления в силу протокола к международному налоговому соглашению между Россией и Австрией, нивелирующего требование об участие в капитала в сумме от 100 000 долларов США.

Дополнительно налоговая сослалась на пропуск российским ООО сроков предоставления сертификата резидентства иностранной компании (пункт 1 статьи 312 НК РФ).

Таким образом, проведя проверку, инспекторы применили к дивидендным выплатам общую ставку в 15% (пп. 1 п. 4 ст. 284 НК РФ).

Позиция налогоплательщика

Опровергая доводы инспекции, компания сослалась на получение от материнской компании безвозмездной помощи в виде собственных векселей и векселей третьего лица, кратно превышающих по стоимости минимальный размер капитала, необходимого для применения пониженной ставки.

По мнению Общества, эта помощь должна быть признана вложением в капитал.

Также ООО ссылалось на подпункт 15 Комментариев ОЭСР к параграфу 2 статьи 10 Модельной налоговой конвенции (далее — Конвенция), которой подробно определен термин «капитал».

Что сказал суд

Для определения термина «участие в компании» необходимо конкретизировать толкование термина «капитал», который подробно описывается в упомянутом пункте Конвенции.

Термин «капитал» должен пониматься так же, как в корпоративном законодательстве. Кроме этого, он используются в отношении налогообложения дивидендов, распределения прибыли акционерам.

Российский закон об ООО определяет, что распределение дивидендов происходит пропорционально долям участников Общества, если иной порядок не установлен уставом.

Таким образом, российское корпоративное законодательство и Конвенция устанавливают, что термины «капитал» и «участие в компании» однозначно следует трактовать, как участие акционера в уставном капитале.

Выводы

  • Безвозмездная финансовая помощь учредителя не может рассматриваться, как участие в капитале или как вклад в уставный капитал.
  • Для подтверждения пониженной ставки следует обеспечить формальное выполнение требований соответствующего СоИДН об участии в капитале дочернего Общества.
  • Следует вовремя подтверждать резидентство получателя дивидендов.

При планировании операций и сделок осложненных иностранным элементом рекомендуем воспользоваться советом практикующего эксперта.

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