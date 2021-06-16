«Утренний бухгалтер». Налоговики перевыполнили план по сбору налогов

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Минфин подвел итоги поступлений налогов и сборов за пять месяцев 2021 года и выяснил, что с января по май в бюджет собрали больше 9,3 трлн рублей: это 49,7% годового плана.
Российская экономика восстановилась до докризисного уровня, оптимистично считает глава Центробанка. Ох уж эти занимательные выводы властей, конечно.
Путин продлил мораторий на депортацию нелегальных мигрантов до 30 сентября: прежний срок истекал вчера.
Очередной сбой в работе Сбера: с 4 по 9 июня его банкоматы в разных городах выдавали ошибку при пополнении карт. Надеемся, вам не пришлось с ними столкнуться.
Свежее из судебной практики. Расходы на реконструкцию нельзя учитывать в прибыльной базе единовременно. Они списываются через амортизацию ОС, постановил Верховный суд.
Новое в общении с налоговиками: что нужно знать про налоговый мониторинг и зачем, рассказываем на бесплатном вебинаре 18 июня. Зарегистрироваться можно прямо сейчас.
Новости
- Бухгалтеры делятся опытом, как они получали бесплатную электронную подпись у налоговиков
- Маткапитал будут выплачивать отцам
- Для ИП, сидящих в тюрьме, хотят упростить процедуру закрытия бизнеса
- Сегодня истекает мораторий на выдворение нелегальных мигрантов
- В Москве пока не собираются вводить новые меры для поддержки бизнеса
- С 15 июля можно подавать заявление на выплаты по 10 000 на школьников
- ФНС будет передавать в ПФР сведения о снижающихся доходах граждан
- Вы не покупаете бумажный НДС? А налоговики придут именно к вам. Вебинар сегодня
- Пенсия самозанятого индексируется
- Компенсация за неотгуленные отпуска выплачивается совместителям. При совмещении – нет
- Украина изменит налоговый режим в Крыму
- Каждый второй согласен заменить депутатов искусственным интеллектом
- Так что же сейчас в Москве? Выходные, нерабочие, еще какие-то дни? Бухгалтеры в ступоре
- Регионы вводят ограничения вслед за столицей
- Нельзя одновременно работать на двух вредных работах
- В бюджет поступило больше налогов и сборов, чем планировалось
- Российская экономика восстановилась до докризисного уровня. А повышение ставки ей не помешает, считает Набиуллина
- У системно значимых банков срок до 1 июля, чтобы подключиться к СБП. Для переводов от физлиц в адрес компаний
- Компенсация дистанционщику за личный ноутбук не облагается НДФЛ и взносами и включается в прибыльные расходы
- Рынку финансовых инвестиций пообещали закручивание гаек
- Ремонт в квартире директора за счет фирмы: что с этим делать бухгалтеру?
- Ставку налога для самозанятых могут уменьшить до 2 %
- Путин продлил мораторий на депортацию нелегальных мигрантов до 30 сентября
- Опубликована новая форма уведомления об уменьшении патента на взносы. Но пользоваться ею пока не надо
- Деньги на банковских счетах среднего бизнеса хотят застраховать
- Стали известны условия льготы по НДС для общепита
- Компания не может выплачивать зарплату в меньшем объеме за первые полмесяца
- Набиуллина призвала не превращать банковскую тайну в решето
- Как быть с уплатой взносов в Москве из-за непонятного статуса дней с 15 по 19 июня?
- Налоговики дезинформируют предпринимателей. Потому что сами законы не читают
- Расходы по цессии учитываются в пропорции к доходам
- Коллекторам запретят общаться с родственниками и соседями должника без их согласия
- Предлагают выплачивать по 500 — 1000 рублей семьям на еду. На каждого члена семьи
- В росте цен на жилье обвинили пандемию вместо льготной ипотеки
- Банкоматы Сбера выдают ошибку при пополнении карты. Деньги приходится возвращать по претензии
- Госдума отменила обязательный возврат в страну валютной выручки для несырьевого бизнеса
- Клиентоориентированность и сервисы — стратегия ФНС. А все налоговики об этом знают?
- ЦБ борется с инфляцией повышением ставки. Хотя нужны другие инструменты, считает Борис Титов
- Расходы на реконструкцию нельзя учитывать в прибыльной базе единовременно
- Нужно ли сдавать документы в архив, если компанию принудительно ликвидировала налоговая?
- Более 5,5 тысяч IT-компаний воспользовались мерами налогового маневра
- Правительство РФ предложило запретить банкам делиться информацией о клиентах с властями других стран
События
Ценообразование бухгалтерской фирмы: как увеличить чек без потери клиентов
Дата проведения: 23 июня, среда
Как систематизировать и масштабировать бухгалтерскую компанию в 2 раза за 6 месяцев
Дата проведения: 22 июня, вторник
Налоговые проверки-2021 на примере практических кейсов
Дата проведения: 22 июня, вторник
Расчеты с работниками с учетом последних изменений законодательства
Дата проведения: 22 июня, вторник
Онлайн-курс «Корпоративная культура» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 22 июня, вторник
Онлайн-курс «Директор по продажам» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 22 июня, вторник
Развитие навыков критического мышления
Дата проведения: 21 июня, понедельник
Онлайн-курс «Переговоры в бизнесе» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 21 июня, понедельник
Онлайн-курс «B2B-продажи» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 21 июня, понедельник
Онлайн-курс «PR личного бренда» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 21 июня, понедельник
Статьи
Год прошел, но история повторяется — в Москве объявили некие нерабочие дни. Или выходные? Или не объявили, а все по желанию работодателей?
Похоже, кто-то в столице просто устал работать и решил, что с него хватит.
В мае этого года Михаил Мишустин предложил ввести прогрессивную налоговую ставку для компаний, которые выводят дивиденды, а также проценты и роялти из России.
Начальный этап жизни любой компании требует от бизнесмена максимума знаний сразу в нескольких областях бизнеса — в их числе и знание HR-процессов. Как наладить эти процессы с нуля, поэтапно расскажем в статье.
Суды все чаще принимают позицию налоговиков по делам о применении пониженных ставок налога при выплате дивидендов материнским компаниям. Интересно, что претензии касаются в том числе и таких с точки зрения Минфина благонадежных юрисдикций, как Германия, Нидерланды, Австрия и других стран Европейского Союза.
Нематериальные активы (НМА) — это особый вид имущества, который не имеет материально-вещественной формы. Это, например, программы, патенты и другие подобные внеоборотные средства. В нашей статье вы найдете бухгалтерские проводки, которые нужно сделать при поступлении, амортизации, инвентаризации и списании НМА.
- «Ночной бухгалтер». Призрак нового локдауна: Собянин ввел ограничения в Москве, регионы могут последовать его примеру
Бизнес в шоке, бухгалтеры в ступоре, а «нить Ариадны» никто давать не спешит. Новые ковидные ограничения уже установлены в Москве и могут постепенно распространиться по стране.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/39016 от 21.05.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Расходы по цессии учитываются в пропорции к доходам
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/23415 от 31.03.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Компенсация дистанционщику за личный ноутбук не облагается НДФЛ и взносами и включается в прибыльные расходы
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