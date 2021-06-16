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«Утренний бухгалтер». Налоговики перевыполнили план по сбору налогов

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Минфин подвел итоги поступлений налогов и сборов за пять месяцев 2021 года и выяснил, что с января по май в бюджет собрали больше 9,3 трлн рублей: это 49,7% годового плана.

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Путин продлил мораторий на депортацию нелегальных мигрантов до 30 сентября: прежний срок истекал вчера.

Очередной сбой в работе Сбера: с 4 по 9 июня его банкоматы в разных городах выдавали ошибку при пополнении карт. Надеемся, вам не пришлось с ними столкнуться.

Свежее из судебной практики. Расходы на реконструкцию нельзя учитывать в прибыльной базе единовременно. Они списываются через амортизацию ОС, постановил Верховный суд.

Новое в общении с налоговиками: что нужно знать про налоговый мониторинг и зачем, рассказываем на бесплатном вебинаре 18 июня. Зарегистрироваться можно прямо сейчас.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/39016 от 21.05.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Расходы по цессии учитываются в пропорции к доходам

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/23415 от 31.03.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Компенсация дистанционщику за личный ноутбук не облагается НДФЛ и взносами и включается в прибыльные расходы

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