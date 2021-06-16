«Утренний бухгалтер». Налоговики перевыполнили план по сбору налогов

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«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Минфин подвел итоги поступлений налогов и сборов за пять месяцев 2021 года и выяснил, что с января по май в бюджет собрали больше 9,3 трлн рублей: это 49,7% годового плана.

Российская экономика восстановилась до докризисного уровня, оптимистично считает глава Центробанка. Ох уж эти занимательные выводы властей, конечно.

Путин продлил мораторий на депортацию нелегальных мигрантов до 30 сентября: прежний срок истекал вчера.

Очередной сбой в работе Сбера: с 4 по 9 июня его банкоматы в разных городах выдавали ошибку при пополнении карт. Надеемся, вам не пришлось с ними столкнуться.

Свежее из судебной практики. Расходы на реконструкцию нельзя учитывать в прибыльной базе единовременно. Они списываются через амортизацию ОС, постановил Верховный суд.

Новое в общении с налоговиками: что нужно знать про налоговый мониторинг и зачем, рассказываем на бесплатном вебинаре 18 июня. Зарегистрироваться можно прямо сейчас.

Новости

События

Ценообразование бухгалтерской фирмы: как увеличить чек без потери клиентов

Дата проведения: 23 июня, среда

Как систематизировать и масштабировать бухгалтерскую компанию в 2 раза за 6 месяцев

Дата проведения: 22 июня, вторник

Налоговые проверки-2021 на примере практических кейсов

Дата проведения: 22 июня, вторник

Расчеты с работниками с учетом последних изменений законодательства

Дата проведения: 22 июня, вторник

Онлайн-курс «Корпоративная культура» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 22 июня, вторник

Онлайн-курс «Директор по продажам» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 22 июня, вторник

Развитие навыков критического мышления

Дата проведения: 21 июня, понедельник

Онлайн-курс «Переговоры в бизнесе» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 21 июня, понедельник

Онлайн-курс «B2B-продажи» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 21 июня, понедельник

Онлайн-курс «PR личного бренда» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 21 июня, понедельник

Статьи

Год прошел, но история повторяется — в Москве объявили некие нерабочие дни. Или выходные? Или не объявили, а все по желанию работодателей?

Похоже, кто-то в столице просто устал работать и решил, что с него хватит.

В мае этого года Михаил Мишустин предложил ввести прогрессивную налоговую ставку для компаний, которые выводят дивиденды, а также проценты и роялти из России.

Начальный этап жизни любой компании требует от бизнесмена максимума знаний сразу в нескольких областях бизнеса — в их числе и знание HR-процессов. Как наладить эти процессы с нуля, поэтапно расскажем в статье.

Суды все чаще принимают позицию налоговиков по делам о применении пониженных ставок налога при выплате дивидендов материнским компаниям. Интересно, что претензии касаются в том числе и таких с точки зрения Минфина благонадежных юрисдикций, как Германия, Нидерланды, Австрия и других стран Европейского Союза.

Нематериальные активы (НМА) — это особый вид имущества, который не имеет материально-вещественной формы. Это, например, программы, патенты и другие подобные внеоборотные средства. В нашей статье вы найдете бухгалтерские проводки, которые нужно сделать при поступлении, амортизации, инвентаризации и списании НМА.

Бизнес в шоке, бухгалтеры в ступоре, а «нить Ариадны» никто давать не спешит. Новые ковидные ограничения уже установлены в Москве и могут постепенно распространиться по стране.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/39016 от 21.05.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Расходы по цессии учитываются в пропорции к доходам

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/23415 от 31.03.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Компенсация дистанционщику за личный ноутбук не облагается НДФЛ и взносами и включается в прибыльные расходы

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