💻 Компенсация дистанционщику за личный ноутбук не облагается НДФЛ и взносами и включается в прибыльные расходы

Компенсация дистанционщику за использование личного оборудования не облагается налогом и сборами и включается в прибыльные расходы. Главное — все расходы должны быть подтверждены документально. В том числе и на покупку оборудования для работы.

Такое разъяснение дал Минфин в письме от 31.03.2021 № 03-03-06/1/23415.

Компенсации за использование личного оборудования не облагаются НДФЛ и страховыми взносами. Если условие о компенсации прописано в трудовом или коллективном договоре или ЛНА.

Для принятия к учету компенсаций к прибыльным расходам работодателю необходимо иметь документы:

о покупке или об аренде оборудования;

подтверждающие сумму расходов при использовании оборудования в работе.