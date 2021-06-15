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💻 Компенсация дистанционщику за личный ноутбук не облагается НДФЛ и взносами и включается в прибыльные расходы

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Рубрика Налог на прибыль
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Компенсация дистанционщику за использование личного оборудования не облагается налогом и сборами и включается в прибыльные расходы. Главное — все расходы должны быть подтверждены документально. В том числе и на покупку оборудования для работы.

Такое разъяснение дал Минфин в письме от 31.03.2021 № 03-03-06/1/23415.

Компенсации за использование личного оборудования не облагаются НДФЛ и страховыми взносами. Если условие о компенсации прописано в трудовом или коллективном договоре или ЛНА.

Для принятия к учету компенсаций к прибыльным расходам работодателю необходимо иметь документы:

  • о покупке или об аренде оборудования;
  • подтверждающие сумму расходов при использовании оборудования в работе.

Более подробно о налогообложении компенсация дистанционщикам читайте в данной статье.

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