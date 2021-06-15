Расходы по цессии учитываются в пропорции к доходам

По договору переуступки права требования долга (цессии) у цессионария возникает доход. Дата получения дохода определяется как день последующей уступки данного требования или исполнения должником данного требования.

При этом при определении налоговой базы налогоплательщик вправе уменьшить доход, полученный от реализации права требования, на сумму расходов по приобретению указанного права требования долга.

Расходы по приобретению права требования учитываются при его реализации или погашении.

А как быть, если должник гасит долг частями? В этом случае расходы надо включать в пропорции к доходам, сообщает Минфин в письме № 03-03-06/2/39016 от 21.05.2021.

Доходы от частичного погашения приобретенного права требования учитываются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся. При этом в составе расходов того же периода учитываются расходы по приобретению права требования долга пропорционально погашаемой части задолженности по праву требования.

Если цена приобретения права требования долга, превышает выручку от его реализации (погашения), разница между этими величинами признается убытком налогоплательщика, учитываемым в целях налогообложения, при условии экономической обоснованности.