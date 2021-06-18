Как отражать в учете субсидии: бухгалтерские проводки

Как правильно отразить в бухучете полученные «коронавирусные» субсидии, рассказывается в нашей статье.

Целевое назначение субсидий

Субсидии — это денежные средства, которые государство выплачивает организациям и предпринимателям безвозмездно и безвозвратно для возмещения:

недополученных доходов;

затрат на выпуск продукции, производство работ, оказание услуг (п. 1 ст. 78 БК РФ).

Также государство выделяет субсидии бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания и иные цели, однако их учет имеет свои правила и не будет раскрыт в нашей статье.

Поступление субсидий: проводки

Получение из бюджета субсидий отражается в порядке, установленном Положением по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, утвержденным Приказом Минфина РФ от 16.10.2000 № 92н (далее — ПБУ 13/2000).

Формирование в бухучете информации о госпомощи, связанной с осуществлением ее получателем деятельности в отраслях экономики, наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе в форме субсидий, осуществляется коммерческими организациями также в соответствии с ПБУ 13/2000. Эта государственная помощь отражается в бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе аналитического учета (п. 6 информации Минфина РФ № ПЗ-14/2020 «О практике формирования в бухгалтерском учете информации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции»).

Компания принимает субсидии к бухучету по мере фактического получения денежных средств или при наличии следующих условий (п. 5 ПБУ 13/2000):

есть уверенность, что требования предоставления госпомощи компанией будут выполнены. Подтверждением могут служить подписанные компанией договоры, принятые и публично объявленные решения, технико-экономические обоснования, утвержденная проектно-сметная документация и тому подобное;

есть уверенность, что денежные средства будут получены.

Средства госпомощи, принятые к бухучету, отражаются как возникновение целевого финансирования и задолженности по этим средствам. По мере фактического получения субсидии соответствующие суммы уменьшают задолженность и увеличивают счета учета денежных средств.

Если госпомощь принимают к учету по мере ее фактического получения, то с возникновением целевого финансирования увеличиваются счета учета денежных средств (п. 7 ПБУ 13/2000).

Бухгалтерские записи производят в соответствии с инструкцией, утвержденной Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н.

Отражение в бухучете получения компанией субсидий зависит от принятого в учетной политике способа ее принятия:

по мере появления уверенности в получении денежных средств из бюджета;

по мере фактического получения денег.

В бухучете возможны следующие проводки.

1. Субсидия на финансирование предстоящих расходов принята к учету до их фактического получения.

Операция Дебет Кредит Отражена сумма выделенной субсидии на финансирование расходов, в том числе затрат капитального характера Счет 76 Счет 86 Получены бюджетные средства Счет 51 Счет 76 Бюджетные средства направлены на финансирование расходов (приобретены материалы, основные средства, работы, услуги, начислена заработная плата и т.п.) Счет 86 Счет 98-2 Бюджетные средства признаны в составе прочих доходов (по мере начисления амортизации по основным средствам, отпуска материалов в производство и тому подобное) Счет 98-2 Счет 91-1

2. Денежные средства на финансирование понесенных расходов приняты к учету до их фактического получения.

Операция Дебет Кредит Отражена сумма выделенной субсидии на финансирование понесенных расходов, в том числе затрат капитального характера (в сумме начисленной амортизации) Счет 76 Счет 86 Сумма субсидии на финансирование понесенных расходов, в том числе затрат капитального характера (в сумме начисленной амортизации), признана прочим доходом Счет 86 Счет 91-1 Отражена сумма полученной бюджетной субсидии на финансирование затрат капитального характера (в сумме, превышающей начисленную амортизацию) Счет 86 Счет 98-2 Получены бюджетные средства Счет 51 Счет 76

3. Субсидия на финансирование предстоящих расходов принята к учету при их фактическом получении

Операция Дебет Кредит Отражена сумма полученной бюджетной субсидии на финансирование затрат Счет 51 Счет 86 Бюджетные средства направлены на финансирование затрат (приобретены материалы, основные средства, работы, услуги, начислена заработная плата и так далее) Счет 86 Счет 98-2 Бюджетные средства признаны в составе прочих доходов (по мере начисления амортизации по основным средствам, отпуска материалов в производство) Счет 98-2 Счет 91-1

4. Бюджетные средства на финансирование понесенных расходов приняты к учету при их фактическом получении

Операция Дебет Кредит Отражена сумма полученной бюджетной субсидии на финансирование затрат Счет 51 Счет 86 Сумма субсидии на финансирование понесенных расходов, в том числе затрат капитального характера (в сумме начисленной амортизации), признана прочим доходом Счет 86 Счет 91-1 Отражена сумма полученной бюджетной субсидии на финансирование затрат капитального характера (в сумме, превышающей начисленную амортизацию) Счет 86 Счет 98-2

Возврат субсидии: проводки

Если компания перестала удовлетворять условиям предоставления субсидии, ее могут обязать вернуть остаток полученных денежных средств или всю госпомощь. Если речь идет о субсидии, полученной в текущем году, то компания должна сторнировать все проводки, связанные с поступлением и использованием бюджетных средств, за исключением проводки по получению субсидии. Возврат денег отражают с помощью проводки.

Операция Дебет Кредит Возврат средств по субсидии Счет 76 Счета 51 (08, 10)

Если компания должна вернуть денежные средства, полученные в предыдущие годы, то в части средств, предоставленных на финансирование капвложений, потребуются следующие проводки.

Операция Дебет Кредит Отражена задолженность, связанная с возвратом госпомощи Счет 86 Счет 76 Восстановлены средства целевого финансирования в размере начисленной амортизации Счет 91-2 Счет 86 Восстановлено целевое финансирование на несписанную сумму доходов будущих периодов Счет 98-2 Счет 86

В части денежных средств, полученных на текущие расходы, нужны следующие проводки.

Операция Дебет Кредит Отражена задолженность, связанная с возвратом госпомощи Счет 86 Счет 76 Восстановлены средства целевого финансирования в размере фактически понесенных расходов Счет 91-2 Счет 86

Субсидия от государства: пример проводки

Пример 1.

Компания получила по коронавирусу на расчетный счет:

25 мая — субсидию за апрель в размере 242 600 рублей (12 130 руб. х 20 чел.);

19 июня — субсидию за май в сумме 218 340 рублей (12 130 руб. х 18 чел.).

Всю полученную в мае субсидию она направила на покрытие расходов по зарплате за апрель. Часть полученной в июне субсидии в сумме 100 000 рублей — на арендную плату за июнь, а оставшуюся часть (118 340 рублей) — на оплату счетов за материалы, которые были приобретены и списаны в производство в мае.

Как отразить это в бухучете? Проводки по начислению зарплаты работникам, начислению арендной платы, по приобретению и оприходованию материалов, а также их списанию в производство в бухучете надо делать как обычно. А на сумму расходов, профинансированных за счет субсидии, нужно признать прочий доход.

Операция Дебет Кредит Сумма в рублях Получена субсидия (25 мая) Счет 51 Счет 86 242 600 Признан доход в сумме субсидии, израсходованной на зарплату за апрель Счет 86 Счет 91-1 242 600 Получена субсидия (19 июня) Счет 51 Счет 86 218 340 Признан доход в сумме субсидии, потраченной на оплату материалов, списанных в производство в мае Счет 86 Счет 91-1 Счет 118 340 Признан доход в сумме субсидии, израсходованной на арендную плату за июнь (30 июня) Счет 86 Счет 91-1 100 000

Пример 2.

Возьмем условия из примера 1. За два месяца компания получила субсидию в общей сумме 460 940 рублей (242 600 руб. 218 340 руб.). Она 25 июня приобрела основное средство (ОС) за 600 000 рублей (в том числе НДС 100 000 рублей). И часть стоимости ОС она решила покрыть за счет субсидии — 460 940 рублей, а оставшуюся часть — 139 060 рублей (НДС в сумме 100 000 рублей и часть стоимости ОС в сумме 39 060 рублей) — за счет своих средств. Срок полезного использования ОС — 36 месяцев.

Когда за счет субсидии финансируют капитальные затраты, то следует использовать счет 98 «Доходы будущих периодов». На него списывают сумму субсидии в момент ввода ОС в эксплуатацию. А потом, по мере начисления амортизации по ОС на ее сумму, признаваемую в расходах и относящуюся к стоимости ОС, которая покрыта за счет субсидии, признается доход в текущем периоде.

Операция Дебет Кредит Сумма в рублях Получена субсидия (25 мая) Счет 51 Счет 86 242 600,00 Получена субсидия (19 июня) Счет 51 Счет 86 218 340,00 Поступило основное средство Счет 08 Счет 60 500 000,00 Отражен НДС по основному средству 19 60 100 000,00 Основное средство введено в эксплуатацию Счет 01 Счет 08 500 000,00 Принят к вычету НДС по основному средству Счет 68 Счет 19 100 000,00 Субсидия использована на покрытие части стоимости приобретенного ОС Счет 86 Счет 98-2 460 940,00 Начислена амортизация по основному средству (500 000,00 руб. / 36 мес.) на 31 июля Счет 26 Счет 02 13 888,88 Субсидия учтена в доходах в сумме амортизации, начисленной по ОС в части, оплаченной за счет субсидии (13 888,88 руб. / 500 000,00 руб. х 460 940,00 руб.) Счет 98-2 Счет 91-1 12 803,88

Последние две проводки нужно делать ежемесячно в течение всего срока начисления амортизации.