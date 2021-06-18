Как отражать в учете субсидии: бухгалтерские проводки

Как правильно отразить в бухучете полученные «коронавирусные» субсидии, рассказывается в нашей статье.
Целевое назначение субсидий
Субсидии — это денежные средства, которые государство выплачивает организациям и предпринимателям безвозмездно и безвозвратно для возмещения:
- недополученных доходов;
- затрат на выпуск продукции, производство работ, оказание услуг (п. 1 ст. 78 БК РФ).
Также государство выделяет субсидии бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания и иные цели, однако их учет имеет свои правила и не будет раскрыт в нашей статье.
Поступление субсидий: проводки
Получение из бюджета субсидий отражается в порядке, установленном Положением по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, утвержденным Приказом Минфина РФ от 16.10.2000 № 92н (далее — ПБУ 13/2000).
Формирование в бухучете информации о госпомощи, связанной с осуществлением ее получателем деятельности в отраслях экономики, наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе в форме субсидий, осуществляется коммерческими организациями также в соответствии с ПБУ 13/2000. Эта государственная помощь отражается в бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе аналитического учета (п. 6 информации Минфина РФ № ПЗ-14/2020 «О практике формирования в бухгалтерском учете информации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции»).
Компания принимает субсидии к бухучету по мере фактического получения денежных средств или при наличии следующих условий (п. 5 ПБУ 13/2000):
- есть уверенность, что требования предоставления госпомощи компанией будут выполнены. Подтверждением могут служить подписанные компанией договоры, принятые и публично объявленные решения, технико-экономические обоснования, утвержденная проектно-сметная документация и тому подобное;
- есть уверенность, что денежные средства будут получены.
Средства госпомощи, принятые к бухучету, отражаются как возникновение целевого финансирования и задолженности по этим средствам. По мере фактического получения субсидии соответствующие суммы уменьшают задолженность и увеличивают счета учета денежных средств.
Если госпомощь принимают к учету по мере ее фактического получения, то с возникновением целевого финансирования увеличиваются счета учета денежных средств (п. 7 ПБУ 13/2000).
Бухгалтерские записи производят в соответствии с инструкцией, утвержденной Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н.
Отражение в бухучете получения компанией субсидий зависит от принятого в учетной политике способа ее принятия:
- по мере появления уверенности в получении денежных средств из бюджета;
- по мере фактического получения денег.
В бухучете возможны следующие проводки.
1. Субсидия на финансирование предстоящих расходов принята к учету до их фактического получения.
|Операция
|Дебет
|Кредит
|Отражена сумма выделенной субсидии на финансирование расходов, в том числе затрат капитального характера
|Счет 76
|Счет 86
|Получены бюджетные средства
|Счет 51
|Счет 76
|Бюджетные средства направлены на финансирование расходов (приобретены материалы, основные средства, работы, услуги, начислена заработная плата и т.п.)
|Счет 86
|Счет 98-2
|Бюджетные средства признаны в составе прочих доходов (по мере начисления амортизации по основным средствам, отпуска материалов в производство и тому подобное)
|Счет 98-2
|Счет 91-1
2. Денежные средства на финансирование понесенных расходов приняты к учету до их фактического получения.
|Операция
|Дебет
|Кредит
|Отражена сумма выделенной субсидии на финансирование понесенных расходов, в том числе затрат капитального характера (в сумме начисленной амортизации)
|Счет 76
|Счет 86
|Сумма субсидии на финансирование понесенных расходов, в том числе затрат капитального характера (в сумме начисленной амортизации), признана прочим доходом
|Счет 86
|Счет 91-1
|Отражена сумма полученной бюджетной субсидии на финансирование затрат капитального характера (в сумме, превышающей начисленную амортизацию)
|Счет 86
|Счет 98-2
|Получены бюджетные средства
|Счет 51
|Счет 76
3. Субсидия на финансирование предстоящих расходов принята к учету при их фактическом получении
|Операция
|Дебет
|Кредит
|Отражена сумма полученной бюджетной субсидии на финансирование затрат
|Счет 51
|Счет 86
|Бюджетные средства направлены на финансирование затрат (приобретены материалы, основные средства, работы, услуги, начислена заработная плата и так далее)
|Счет 86
|Счет 98-2
|Бюджетные средства признаны в составе прочих доходов (по мере начисления амортизации по основным средствам, отпуска материалов в производство)
|Счет 98-2
|Счет 91-1
4. Бюджетные средства на финансирование понесенных расходов приняты к учету при их фактическом получении
|Операция
|Дебет
|Кредит
|Отражена сумма полученной бюджетной субсидии на финансирование затрат
|Счет 51
|Счет 86
|Сумма субсидии на финансирование понесенных расходов, в том числе затрат капитального характера (в сумме начисленной амортизации), признана прочим доходом
|Счет 86
|Счет 91-1
|Отражена сумма полученной бюджетной субсидии на финансирование затрат капитального характера (в сумме, превышающей начисленную амортизацию)
|Счет 86
|Счет 98-2
Возврат субсидии: проводки
Если компания перестала удовлетворять условиям предоставления субсидии, ее могут обязать вернуть остаток полученных денежных средств или всю госпомощь. Если речь идет о субсидии, полученной в текущем году, то компания должна сторнировать все проводки, связанные с поступлением и использованием бюджетных средств, за исключением проводки по получению субсидии. Возврат денег отражают с помощью проводки.
|Операция
|Дебет
|Кредит
|Возврат средств по субсидии
|Счет 76
|Счета 51 (08, 10)
Если компания должна вернуть денежные средства, полученные в предыдущие годы, то в части средств, предоставленных на финансирование капвложений, потребуются следующие проводки.
|Операция
|Дебет
|Кредит
|Отражена задолженность, связанная с возвратом госпомощи
|Счет 86
|Счет 76
|Восстановлены средства целевого финансирования в размере начисленной амортизации
|Счет 91-2
|Счет 86
|Восстановлено целевое финансирование на несписанную сумму доходов будущих периодов
|Счет 98-2
|Счет 86
В части денежных средств, полученных на текущие расходы, нужны следующие проводки.
|Операция
|Дебет
|Кредит
|Отражена задолженность, связанная с возвратом госпомощи
|Счет 86
|Счет 76
|Восстановлены средства целевого финансирования в размере фактически понесенных расходов
|Счет 91-2
|Счет 86
Субсидия от государства: пример проводки
Пример 1.
Компания получила по коронавирусу на расчетный счет:
- 25 мая — субсидию за апрель в размере 242 600 рублей (12 130 руб. х 20 чел.);
- 19 июня — субсидию за май в сумме 218 340 рублей (12 130 руб. х 18 чел.).
Всю полученную в мае субсидию она направила на покрытие расходов по зарплате за апрель. Часть полученной в июне субсидии в сумме 100 000 рублей — на арендную плату за июнь, а оставшуюся часть (118 340 рублей) — на оплату счетов за материалы, которые были приобретены и списаны в производство в мае.
Как отразить это в бухучете? Проводки по начислению зарплаты работникам, начислению арендной платы, по приобретению и оприходованию материалов, а также их списанию в производство в бухучете надо делать как обычно. А на сумму расходов, профинансированных за счет субсидии, нужно признать прочий доход.
|Операция
|Дебет
|Кредит
|Сумма в рублях
|Получена субсидия (25 мая)
|Счет 51
|Счет 86
|242 600
|Признан доход в сумме субсидии, израсходованной на зарплату за апрель
|Счет 86
|Счет 91-1
|242 600
|Получена субсидия (19 июня)
|Счет 51
|Счет 86
|218 340
|Признан доход в сумме субсидии, потраченной на оплату материалов, списанных в производство в мае
|Счет 86
|Счет 91-1
|Счет 118 340
|Признан доход в сумме субсидии, израсходованной на арендную плату за июнь (30 июня)
|Счет 86
|Счет 91-1
|100 000
Пример 2.
Возьмем условия из примера 1. За два месяца компания получила субсидию в общей сумме 460 940 рублей (242 600 руб. 218 340 руб.). Она 25 июня приобрела основное средство (ОС) за 600 000 рублей (в том числе НДС 100 000 рублей). И часть стоимости ОС она решила покрыть за счет субсидии — 460 940 рублей, а оставшуюся часть — 139 060 рублей (НДС в сумме 100 000 рублей и часть стоимости ОС в сумме 39 060 рублей) — за счет своих средств. Срок полезного использования ОС — 36 месяцев.
Когда за счет субсидии финансируют капитальные затраты, то следует использовать счет 98 «Доходы будущих периодов». На него списывают сумму субсидии в момент ввода ОС в эксплуатацию. А потом, по мере начисления амортизации по ОС на ее сумму, признаваемую в расходах и относящуюся к стоимости ОС, которая покрыта за счет субсидии, признается доход в текущем периоде.
|Операция
|Дебет
|Кредит
|Сумма в рублях
|Получена субсидия (25 мая)
|Счет 51
|Счет 86
|242 600,00
|Получена субсидия (19 июня)
|Счет 51
|Счет 86
|218 340,00
|Поступило основное средство
|Счет 08
|Счет 60
|500 000,00
|Отражен НДС по основному средству
|19
|60
|100 000,00
|Основное средство введено в эксплуатацию
|Счет 01
|Счет 08
|500 000,00
|Принят к вычету НДС по основному средству
|Счет 68
|Счет 19
|100 000,00
|Субсидия использована на покрытие части стоимости приобретенного ОС
|Счет 86
|Счет 98-2
|460 940,00
|Начислена амортизация по основному средству (500 000,00 руб. / 36 мес.) на 31 июля
|Счет 26
|Счет 02
|13 888,88
|Субсидия учтена в доходах в сумме амортизации, начисленной по ОС в части, оплаченной за счет субсидии (13 888,88 руб. / 500 000,00 руб. х 460 940,00 руб.)
|Счет 98-2
|Счет 91-1
|12 803,88
Последние две проводки нужно делать ежемесячно в течение всего срока начисления амортизации.