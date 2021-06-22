Сменный график работы: как оплачивать переработки и учитывать рабочее время?

Разберем ситуации из практики работодателей.

Работники работают по графику сменности. В организации ведется суммированный учет рабочего времени, отчетный период — один месяц. В конце месяца после подведения итогов у работников образовалась переработка. Как оплачивать эту тпереработку? Как определять, какие часы оплачивать в полуторном размере, а какие — в двойном, если переработка становится известной суммарно после окончания отчетного периода?

Часы переработки при суммированном учете рабочего времени являются сверхурочной работой (ч. 1 ст. 99 ТК РФ). Сверхурочная работа при суммированном учете оплачивается по окончании учетного периода. Что касается расчета таких часов, позиция проверяющих органов и судов по этому вопросу неоднозначна.

Позиция 1. Работа сверх нормального числа рабочих часов за учетный период оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, а за все остальные часы — не менее чем в двойном размере.

Эта позиция прослеживается в судебной практике и разъяснениях властей. Можно посмотреть:

Определения Первого кассационного суда общей юрисдикции от 19.10.2020 по делу N 88-22060/2020; Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 05.11.2020 по делу N 88-20383/2020;

Письмо Минтруда России от 21.05.2019 N 14-2/ООГ-3606;

Письмо Минздравсоцразвития РФ от 31.08.2009 N 22-2-3363.

Позиция 2. Расчет причитающихся работнику сумм за сверхурочную работу в учетном периоде производится путем распределения количества переработанных часов на количество смен в учетном периоде. После чего первые два часа каждой смены оплачиваются в полуторном размере, а оставшиеся часы каждой смены в двойном размере.

Здесь можно посмотреть:

Определение Второго КСОЮ от 18 февраля 2020 г. по делу N 8Г-6057/2019;

Апелляционное определение Московского городского суда от 28.01.2020 по делу N 33-1534/2020, 2-5925/2018.

Полагаем, что при использовании второго подхода есть риск споров с работниками и проверяющими органами, поскольку сумма выплат за сверхурочную работу в этом случае будет меньше.

Работа по сменному графику, учетный период 3 месяца. По итогам учетного периода по графику отработано 452 часа, при норме 438 часов, получается, переработка — 14 часов. В январе было отработано в праздничные дни 48 часов (не выходные по графику, а просто праздничные дни выпали на график). Их оплатили в двойном размере, как положено. Но теперь по итогу месяца работодатель считает так: 452 — 438 — 48 (как оплаченные в двойном размере, хотя это не работа в выходные дни) и получается, что нет переработки, а даже недоработка. Верен ли такой расчет?

Разъяснения Роструда по этому вопросу опять же, неоднозначны. Одни представители ведомства приводят вот такие тезисы: работа по графику в праздничный день, произведенная в пределах нормы рабочего времени, учитывается при подсчете рабочего времени в конце учетного периода. Работу в праздничный день, не предусмотренную графиком работы, следует оплатить в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада за день или час работы) сверх оклада.

Другие считают, что это время исключается при подсчете сверхурочной работы. При суммированном учете рабочего времени продолжительность рабочего времени за учетный период не должна превышать нормального числа рабочих часов. Таким образом, если работник выполнял работу в праздничный день по графику, то эту работу следует оплатить в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада). И эта позиция превалирует. Аналогичные выводы также есть в судебной практике (Апелляционное определение Московского городского суда от 10.06.2020 по делу N 33-12361/2020)

Отрасль — сельское хозяйство, рабочая неделя у мужчин — 40 часов, у женщин — 36 часов, шестидневная рабочая неделя. Можно ли в табеле учета рабочего времени ставить ежедневно у мужчин 7 часов (в субботу — 5 часов), а у женщин — 6 часов? Или необходимо «раскидывать» часы в соответствии с производственным календарем? В нашем случае будет превышение 40 и 36 часов.

Обращаем внимание, что накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной рабочей неделе не может превышать пяти часов (ст. 95 ТК РФ). Таким образом, при выходном дне в воскресенье незаконно установить в субботу время работы более 5 часов, поэтому лишний час у работников женщин нужно перенести на другой день недели.

Под сверхурочной понимается работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени — ежедневной работы (смены). Продолжительность рабочего времени фиксируется в трудовом договоре и (или) ПВТР. Таким образом, если продолжительность каждой рабочей смены в течение месяца не превышает того, что зафиксировано в трудовом договоре (и в ст. 91 ТК РФ), то сверхурочной работы возникнуть не может.

Итак, можно табелировать работников в соответствии с установленной для них продолжительностью рабочего дня (смены), т.к. данное расхождение — математическое расхождение нормы рабочего времени, вызванное несовершенством механизма расчета, закрепленного в Приказе Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 N 588н. При соблюдении нормы 40 (36) часов в неделю будут соблюдены права работника. Соответственно, никаких негативных последствий для организации это несовершенство повлечь не может.