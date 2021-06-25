«Утренний бухгалтер». Правила отчетности по налогу на имущество организаций поменяются

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Новый закон отменит налоговую отчетность в отношении объектов недвижимости российских юрлиц, облагаемых налогом на имущество организаций, исходя из кадастровой стоимости. Действовать это будет с 2023 года.

Налоговики разработали бланки для упрощенного вычета по НДФЛ: совсем скоро их можно будет применять.

Мнение столичных властей: отмена НДС для общепита поможет сократить случаи дробления бизнеса. А вы как думаете?

Опять про коронавирус. При отстранении сотрудника за отказ от прививки зарплата ему не начисляется, а пропущенное время не включается в стаж для отпуска, рассказали в оперштабе.

Напоминаем, как оформлять кадровые документы и учим полезным лайфхакам в онлайн-курсе «Клерка» «Все о кадровом учете». Там много полезного и для новичков, и для опытных специалистов.

Представьте на минуту, что страшный сон — пропуск времени сдачи отчетности — сбылся. Реально ли избежать штрафов в этом случае? Разбираемся в статье.

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Новости

События

Практический бухгалтерский учет для начинающих

Дата проведения: 1 июля, четверг

Онлайн-курс «Менеджер по продажам» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 1 июля, четверг

Налоги: самое важное для руководителя. Повышение квалификации ИПБ России

Дата проведения: 30 июня, среда

Подготовка к налоговой проверке в 2021 году. Инструкция успешного прохождения (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 30 июня, среда

Бизнес-завтрак: ФНС увидит весь импорт. Национальная система прослеживаемости импортных товаров

Дата проведения: 30 июня, среда

МСФО (IFRS) 16 «Аренда»

Дата проведения: 30 июня, среда

Онлайн-курс «Финансовый анализ» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 30 июня, среда

Презентация Диплома по международной финансовой отчетности (ACCA ДипИФР)

Дата проведения: 29 июня, вторник

Презентация программы ACCA «Финансы и управление бизнесом» на русском

Дата проведения: 29 июня, вторник

Презентация программы CIMA Rus (модуль Р1)

Дата проведения: 29 июня, вторник

Статьи

Практика становится все более популярной, а люди протестуют.

Не так давно ФНС предложила штрафовать работодателей за каждый случай выплаты зарплат ниже МРОТ. Пока что предложение повисло в воздухе, вызвав бурные обсуждения в сети. Но налоговикам ничто не мешает и так проверять уровень зарплат в компаниях на основе уже действующего законодательства. Собрали для вас главную информацию по теме.

В связи с поступающими вопросами от работодателей об обязательной вакцинации 60% работников учреждений, определённых Постановлением Главного государственного санитарного врача Москвы, Оперштаб Москвы и Руководитель Управления Роспотребнадзора по Москве выступают с разъяснениями.

Разногласия с налоговой относительно НДС-вычетов, пожалуй, самые частые. Чтобы их свести к минимуму, нужно помнить о важных правилах, которые касаются переноса и дробления вычета.

Термин «баланс» произошел от двух латинских слов: bis — дважды и lanx — чаша весов. Bilanx буквально означает равновесие двух чаш весов. Суть бухгалтерского баланса и состоит в равновесии двух его составных частей — актива и пассива. Пункт 1 статьи 14 закона о бухучете относит баланс к основной форме годовой бухгалтерской отчетности. Что входит в состав бухгалтерского баланса организации и как его заполнить, расскажет наш материал.

Следует ли отразить удержанную сумму налога с премии в разделе 1 Расчета 6-НДФЛ за 1 квартал 2021 года по строкам 020, 022 и 160, так как операция считается завершенной в периоде, в котором наступает срок перечисления налога (то есть 11.01.2021)?

Если говорить об обязательной вакцинации, введенной в некоторых регионах для отдельных профессиональных категорий, то нельзя обойти стороной вопрос негативных последствий. Да, они возникают крайне редко и шанс минимален, но в законе они всё же обозначены. Мы не медики, поэтому оставляем разбор конкретных потенциальных осложнений профессионалам.

ФНС выпустила лекцию на Ютубе, разъясняющую, откуда взялась эта система, как она будет функционировать и чем вообще отличается от маркировки. «Клерк» приводит основные выдержки.

Разъяснения властей по новым коронавирусным ограничениям все чаще звучат в духе «вы не так поняли». Вот и в этот раз: сначала на горячей линии сказали, что самозанятых среди 60% обязанных вакцинироваться считать не нужно, а теперь все ровно наоборот.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/8663@ от 21.06.2021

Верховный Суд РФ: Определение № 306-ЭС21-4034 от 18.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости При продаже недвижимости арендатору надо вернуть обеспечительный платеж

Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/37341 от 17.05.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/43690 от 02.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости При УСН нельзя включать в расходы остаточную стоимость основных средств

Московский городской суд: Определение № 4г-11580/2018 от 24.09.2018

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