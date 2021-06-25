«Утренний бухгалтер». Правила отчетности по налогу на имущество организаций поменяются

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Новый закон отменит налоговую отчетность в отношении объектов недвижимости российских юрлиц, облагаемых налогом на имущество организаций, исходя из кадастровой стоимости. Действовать это будет с 2023 года.
Налоговики разработали бланки для упрощенного вычета по НДФЛ: совсем скоро их можно будет применять.
Мнение столичных властей: отмена НДС для общепита поможет сократить случаи дробления бизнеса. А вы как думаете?
Опять про коронавирус. При отстранении сотрудника за отказ от прививки зарплата ему не начисляется, а пропущенное время не включается в стаж для отпуска, рассказали в оперштабе.
Напоминаем, как оформлять кадровые документы и учим полезным лайфхакам в онлайн-курсе «Клерка» «Все о кадровом учете». Там много полезного и для новичков, и для опытных специалистов.
Представьте на минуту, что страшный сон — пропуск времени сдачи отчетности — сбылся. Реально ли избежать штрафов в этом случае? Разбираемся в статье.
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Новости
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- В России появятся личные фонды с имуществом не менее 100 млн рублей
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- Самозанятые и удаленщики тоже обязаны вакцинироваться. А в обязательные 60% учитывают только привитых
- Отстранение о работы непривитых сотрудников суды признают законным
- Сотрудников службы доставки обязали прививаться
- Иностранцев можно будет вакцинировать платно
- Оплату корпоративной картой надо проводить как подотчет
- Иностранные IT-гиганты будут обязаны иметь филиалы в России
- За непривитых сотрудников компаниям планируют приостанавливать деятельность, а не штрафовать
- Как правильно оптимизировать налоги в 2021 году? Бесплатный вебинар
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- Сотрудница хочет работать неполный день и находится в декрете. Работодатель не имеет права отказать в просьбе
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- От введения маркировки бюджет получит 121 млрд руб. в год, а все участники — более 150 млрд руб.
- Для банков утвердили форму сообщения о выплаченных процентов по вкладам
- Меняются правила отчетности по налогу на имущество организаций. Налог будет считать ФНС
- НДС при передаче прав на ПО можно не уплачивать, если оно включено в реестр российских программ
- Самозанятым помогут создать свой профсоюз
- Как хранить отчеты по кассе, и нужно ли это делать? Бухгалтеры спорят
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- Пенсионерам предлагают работать на стройках
- С 1 августа заселиться в гостиницу в Краснодарском крае смогут только привитые
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События
Практический бухгалтерский учет для начинающих
Дата проведения: 1 июля, четверг
Онлайн-курс «Менеджер по продажам» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 1 июля, четверг
Налоги: самое важное для руководителя. Повышение квалификации ИПБ России
Дата проведения: 30 июня, среда
Подготовка к налоговой проверке в 2021 году. Инструкция успешного прохождения (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 30 июня, среда
Бизнес-завтрак: ФНС увидит весь импорт. Национальная система прослеживаемости импортных товаров
Дата проведения: 30 июня, среда
Дата проведения: 30 июня, среда
Онлайн-курс «Финансовый анализ» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 30 июня, среда
Презентация Диплома по международной финансовой отчетности (ACCA ДипИФР)
Дата проведения: 29 июня, вторник
Презентация программы ACCA «Финансы и управление бизнесом» на русском
Дата проведения: 29 июня, вторник
Презентация программы CIMA Rus (модуль Р1)
Дата проведения: 29 июня, вторник
Статьи
Практика становится все более популярной, а люди протестуют.
Не так давно ФНС предложила штрафовать работодателей за каждый случай выплаты зарплат ниже МРОТ. Пока что предложение повисло в воздухе, вызвав бурные обсуждения в сети. Но налоговикам ничто не мешает и так проверять уровень зарплат в компаниях на основе уже действующего законодательства. Собрали для вас главную информацию по теме.
- Еще раз про обязательную вакцинацию сотрудников сферы услуг: что рассказали в Оперштабе и Роспотребнадзоре
В связи с поступающими вопросами от работодателей об обязательной вакцинации 60% работников учреждений, определённых Постановлением Главного государственного санитарного врача Москвы, Оперштаб Москвы и Руководитель Управления Роспотребнадзора по Москве выступают с разъяснениями.
Разногласия с налоговой относительно НДС-вычетов, пожалуй, самые частые. Чтобы их свести к минимуму, нужно помнить о важных правилах, которые касаются переноса и дробления вычета.
Термин «баланс» произошел от двух латинских слов: bis — дважды и lanx — чаша весов. Bilanx буквально означает равновесие двух чаш весов. Суть бухгалтерского баланса и состоит в равновесии двух его составных частей — актива и пассива. Пункт 1 статьи 14 закона о бухучете относит баланс к основной форме годовой бухгалтерской отчетности. Что входит в состав бухгалтерского баланса организации и как его заполнить, расскажет наш материал.
Следует ли отразить удержанную сумму налога с премии в разделе 1 Расчета 6-НДФЛ за 1 квартал 2021 года по строкам 020, 022 и 160, так как операция считается завершенной в периоде, в котором наступает срок перечисления налога (то есть 11.01.2021)?
Если говорить об обязательной вакцинации, введенной в некоторых регионах для отдельных профессиональных категорий, то нельзя обойти стороной вопрос негативных последствий. Да, они возникают крайне редко и шанс минимален, но в законе они всё же обозначены. Мы не медики, поэтому оставляем разбор конкретных потенциальных осложнений профессионалам.
ФНС выпустила лекцию на Ютубе, разъясняющую, откуда взялась эта система, как она будет функционировать и чем вообще отличается от маркировки. «Клерк» приводит основные выдержки.
- «Ночной бухгалтер». Удаленщиков и самозанятых тоже обязали вакцинироваться, иначе штрафы и отстранение
Разъяснения властей по новым коронавирусным ограничениям все чаще звучат в духе «вы не так поняли». Вот и в этот раз: сначала на горячей линии сказали, что самозанятых среди 60% обязанных вакцинироваться считать не нужно, а теперь все ровно наоборот.
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Документы
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/8663@ от 21.06.2021
Верховный Суд РФ: Определение № 306-ЭС21-4034 от 18.06.2021
Подробнее о документе мы писали в новости При продаже недвижимости арендатору надо вернуть обеспечительный платеж
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/37341 от 17.05.2021
Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/43690 от 02.06.2021
Подробнее о документе мы писали в новости При УСН нельзя включать в расходы остаточную стоимость основных средств
Московский городской суд: Определение № 4г-11580/2018 от 24.09.2018
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