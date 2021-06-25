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«Утренний бухгалтер». Правила отчетности по налогу на имущество организаций поменяются

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Новый закон отменит налоговую отчетность в отношении объектов недвижимости российских юрлиц, облагаемых налогом на имущество организаций, исходя из кадастровой стоимости. Действовать это будет с 2023 года.

Налоговики разработали бланки для упрощенного вычета по НДФЛ: совсем скоро их можно будет применять.

Мнение столичных властей: отмена НДС для общепита поможет сократить случаи дробления бизнеса. А вы как думаете?

Опять про коронавирус. При отстранении сотрудника за отказ от прививки зарплата ему не начисляется, а пропущенное время не включается в стаж для отпуска, рассказали в оперштабе.

Напоминаем, как оформлять кадровые документы и учим полезным лайфхакам в онлайн-курсе «Клерка» «Все о кадровом учете». Там много полезного и для новичков, и для опытных специалистов.

Представьте на минуту, что страшный сон — пропуск времени сдачи отчетности — сбылся. Реально ли избежать штрафов в этом случае? Разбираемся в статье.

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Бизнес-завтрак: ФНС увидит весь импорт. Национальная система прослеживаемости импортных товаров

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Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/8663@ от 21.06.2021

Верховный Суд РФ: Определение № 306-ЭС21-4034 от 18.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости При продаже недвижимости арендатору надо вернуть обеспечительный платеж

Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/37341 от 17.05.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/43690 от 02.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости При УСН нельзя включать в расходы остаточную стоимость основных средств

Московский городской суд: Определение № 4г-11580/2018 от 24.09.2018

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