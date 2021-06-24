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При УСН нельзя включать в расходы остаточную стоимость основных средств

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Рубрика УСН
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При продаже основного средства налогоплательщики УСН не могут учитывать в расходах остаточную стоимость этого имущества.

Об этом напомнил Минфин в письме от 02.06.2021 г. № 03-11-06/2/43690.

При продаже основного средства до истечения 3-хлет (или 10-ти по некоторому имуществу) с момента учета расходов на их приобретение в составе расходов надо пересчитать налоговую базу за весь период пользования такими ОС. Т.е. вынуть из расходов стоимость основного средства. Взамен учесть амортизацию, начисленную за все время пользования ОС по правилам главы 25 НК, т.е. по правилам налога на прибыль.

Поскольку в статье 346.16 НК в списке расходов остаточной стоимости основного средства нет, то значит и учесть её нельзя.

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