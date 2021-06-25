⚖️ При продаже недвижимости арендатору надо вернуть обеспечительный платеж

Если собственник продает недвижимость, которая находится в аренде, то арендатору надо вернуть обеспечительный платеж. Но только в том случае, если в дальнейшем договор аренды будет расторгнут новым собственником.

Обеспечительный платеж — аванс, который арендатор уплачивает арендодателю перед заключением договора. Данный платеж может быть указан в договоре в твердой сумме или в процентном соотношении от размера арендной платы.

ИП заключил договор аренды и получил от арендатора обеспечительный платеж. Позднее, предприниматель продал данное имущество.

Покупатель расторг договор аренды и выплатил арендатору отступные. Однако сумму обеспечительного платежа никто не вернул.

Арендатор обратился в суд. Сначала — на ИП, а потом и на организацию-покупателя. Но судыденег, так как:

с ИП взыскать обеспечительный платеж нельзя, так как он не расторгал договор аренды;

с покупателя взыскать деньги нельзя, так как нет доказательств, что продавец эту сумму передал покупателю;

обеспечительный платеж невозвратный;

арендатор в соглашении подтвердил, что у него нет претензий к покупателю по договору аренды.

не согласился с решением нижестоящих судов и встал

По мнению ВС, при продаже имущества к покупателю переходят все права и обязанности, в том числе и по аренде.

Переход права собственности к новому собственнику —для потери права арендатора на возврат обеспечительного платежа.