⚖️ При продаже недвижимости арендатору надо вернуть обеспечительный платеж

Если собственник продает недвижимость, которая находится в аренде, то арендатору надо вернуть обеспечительный платеж. Но только в том случае, если в дальнейшем договор аренды будет расторгнут новым собственником.
Обеспечительный платеж — аванс, который арендатор уплачивает арендодателю перед заключением договора. Данный платеж может быть указан в договоре в твердой сумме или в процентном соотношении от размера арендной платы.ВС поддержал арендатора, которому не вернули обеспечительный платеж, в определении от 18.06.2021 № 306-ЭС21-4034 по делу N А65-27473/2019.
ИП заключил договор аренды и получил от арендатора обеспечительный платеж. Позднее, предприниматель продал данное имущество.
Покупатель расторг договор аренды и выплатил арендатору отступные. Однако сумму обеспечительного платежа никто не вернул.Арендатор обратился в суд. Сначала — на ИП, а потом и на организацию-покупателя. Но суды отказали в возврате денег, так как:
- с ИП взыскать обеспечительный платеж нельзя, так как он не расторгал договор аренды;
- с покупателя взыскать деньги нельзя, так как нет доказательств, что продавец эту сумму передал покупателю;
- обеспечительный платеж невозвратный;
- арендатор в соглашении подтвердил, что у него нет претензий к покупателю по договору аренды.
По мнению ВС, при продаже имущества к покупателю переходят все права и обязанности, в том числе и по аренде.Переход права собственности к новому собственнику — не причина для потери права арендатора на возврат обеспечительного платежа.