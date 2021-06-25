Обязательная вакцинация: тест и бесплатный экстренный вебинар

Сначала в Москве, а за ней и в других регионах России власти стали принимать жесткие меры, которые, по сути, делают вакцинацию от ковида обязательной. Интернет бурлит. Люди не успевают «переварить» одну порцию шокирующей информации, как поступает новая. В этом потоке информации легко запутаться.

Подробные разъяснения властей про обязательную вакцинацию читайте тут.

Но всех этих разъяснений мало. Поэтому «Клерк» совместно с одним из ведущих кадровых консультантов России Юлией Жижериной проводит экстренный бесплатный вебинар про обязательную вакцинацию. Он уже 30 июня. Записывайтесь, пока есть места.

Записались? Тогда пока пройдите тест на тему ограничений в столице для непривитых граждан. Проверьте, насколько хорошо вы поняли, какие запреты вводятся и для кого. Потому что практика показала: другие регионы вводят органичения зеркально московским.