Что может сделать работодатель за отказ от вакцинации?

Всё больше регионов объявляют об «обязательной» вакцинации. В соцсетях появилось немало сообщений о принуждении работодателями работников с помощью различных угроз. Cтоит ли верить этим угрозам? На что работодатель на самом деле имеет право?

Увольнение

Нам в соцсетях написала девушка-продавец, которой начальник прямо сказал: «вакцинируйтесь или забирайте документы».

Однако такой причины увольнения, как отказ от прививки, в Трудовом кодексе нет. Даже если вы врач или педагог и находитесь в т. н. «группе риска». Максимум, что вам может грозить — отстранение (и то далеко не для всех). Даже если вы будете отстранены, то расторгнуть с вами трудовой договор на этом основании нельзя

Невыполнение работы в период отстранения не будет нарушением трудовой дисциплины. Более того, за вами обязаны сохранить рабочее место и должны вернуть к работе, если вы провакцинируетесь или когда закончится неблагоприятный эпидпериод. Аналогичные пояснения давали и Минтруд, и Госинспекция труда.А если у вас имеются медицинские противопоказания, то даже отстранять не имеют права.

Вы можете возразить, что уволить можно кого угодно, а причину найдут. Это так. Но уволить работника, который знает свои права и ничего не нарушил, на практике очень сложно. Даже если это сделать, потом он в суде легко докажет свою правоту.

Лишение премии

Бытует мнение, что премии являются доброй волей работодателя. Могут им как быть даны, так и отобраны.

Но любые регулярные премии должны выплачиваться в соответствии с локальными нормативными актами. Работодатель их сам принимает, но и сам же должен их соблюдать. Поэтому если вам каждый месяц давали премию за конкретные вещи (например, за достижение определённых показателей), а потом вдруг не дали, то работодатель обязан это обосновать.

Как правило, внутренние положения о премиях содержат перечень обстоятельств, когда работник лишается премии (например, за нарушение трудовой дисциплины).

Лишение ежемесячной (или другой регулярной) премии должно сопровождаться соответствующим приказом с указанием причин. А если есть приказ с причинами, то и оспорить его можно.

Дисциплинарное взыскание

Трудовой кодекс (ст. 192) относит к дисциплинарным взысканиям замечание, выговор и увольнение. Но с увольнением мы разобрались

Напомним, что хоть вакцинация и объявлена обязательной для некоторых групп работников, у граждан остаётся право отказаться — ст. 20 о согласии на мед. вмешательство из ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» никто не отменял.

Объявлять замечание или выговор за реализацию работником своего права на отказ незаконно. Взыскание может быть объявлено только за неисполнение или недобросовестное исполнение трудовых обязанностей. Приказ о таком взыскании также будет легко оспорить.

Что касается различных «штрафов», которые могут быть объявлены работнику, то они в принципе незаконны. А если они проявляются в виде лишения премии, то здесь мы тоже разобрались.