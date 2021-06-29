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Когда мошенники могут довести вас до банкротства: истории из жизни

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Пандемия всколыхнула рынок мошеннических операций. По данным Tinkoff Data, опубликованным в мае 2021 года, 9 из 10 россиян сталкивались с телефонными мошенниками, спамерские звонки получали 98% граждан России. Злоумышленники активно используют тему коронавируса для организации хищения денег. ЦБ оценивает размеры аудитории потенциальных жертв мошенников до 100 тысяч пользователей в день.

Несмотря на масштабность, пика проблема еще не достигла и число подозрительных телефонных вызовов продолжает расти, отмечают эксперты.

Мошенникам удается вытащить деньги даже из тех людей, кто переживает серьезные финансовые проблемы. Ипотека, кредиты, овердрафты и ссуды — задолженность перед банками имеют 36,1 млн жителей страны.

Комментирует генеральный директор Федерального центра помощи кредитным должникам Александр Докукин:

— К нам приходят люди в буквальном смысле в отчаянии. Чаще всего мы сталкиваемся с ситуациями телефонного мошенничества, в том числе с такими случаями, в которых злоумышленники представляются сотрудниками службы безопасности крупных банков, не говоря уже о сервисах по предоставлению микрозаймов и так далее.

Многие жертвы мошенничества попадают в буквальном смысле в безвыходную ситуацию, в которой единственная возможность решения проблемы — инициирование процедуры банкротства физического лица.

Вот несколько подобных ситуаций.

Пример 1.

Долг женщины — 800 тысяч рублей. Ей позвонили мошенники и сказали о тяжелом положении ее бабушки, которой нужна экстренная операция. Клиентка в этот же день взяла кредит в банке, хотя незадолго получила в этом же банке отказ. Сумму она перевела мошенникам.

Итог: правоохоранители сказали женщине, что факт мошенничества в этой ситуации трудно доказать, а значит, заплатить она обязана.

Пример 2.

Сотрудники безопасности отделения одного из крупных банков на юге России работали в сговоре с районной администрацией и предлагали жителям села оформлять на себя кредиты (суммы от 1 млн и выше), выступая при этом в качестве поручителей. Уверяли, что кредиты будут платить сами.

Когда банк выдавал жителям села денежные средства, незначительная часть их (тысяч 200) попадала к основным заемщикам. Всю остальную сумму забирали поручители. В качестве таких заемщиков выступило около 300 человек. Оплачивали по кредитам поручители 2-3 месяца.

Итог: эта схема мошенничества была раскрыта. Сотрудники службы безопасности банка и администрации села отбывают наказания в МЛС.

Пример 3.

Наша клиентка взяла кредит в средства, поддерживающие красоту и здоровье, и не получив желаемого результата, обратилась за защитой своих законных прав и интересов к организации, которая в дальнейшем оказалась мошеннической.

Результат: потерянные деньги, подрыв здоровья на фоне сильнейшего стресса, недоверие ко всем юридическим субъектам.

Пример 4.

Клиент попал под влияние мошенников путем подачи заявки на кредит онлайн. С ним вышли на связь и заверили, что смогут помочь получить кредит на сумму более 1,5 млн рублей. Для этого необходимо приехать в офис. После посещения офиса клиент подписал договор, оплатил сумму в размере 93 тысяч рублей, после чего его заверили, что необходимо подождать 5 дней: мол, условия банка, работает СБ.

По истечении времени кредит ему там никто и не выдал, а компания перестала выходить на связь.

Совет юриста

Важно помнить, что если вы оказались в сложной ситуации, вы можете абсолютно законно признать свою финансовую несостоятельность. Согласно Федеральному закону от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», человек имеет право абсолютно законно списать свои долги, — говорит Александр Докукин.

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