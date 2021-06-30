Обязательная вакцинация: как не поссориться с властями и не получить иск от работника

Интернет бурлит: собственники, руководители бизнеса и их сотрудники обсуждают решение московских (и не только) властей об обязательной вакцинации работников определенных отраслей. В статье разберемя на примере столицы, что нужно предпринять организации, если ее коснулись новые требования.

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На кого распространяется требование об обязательной вакцинации в Москве

Обязательной вакцинации подлежат госслужащие и сотрудники:

общепита;

салонов красоты;

торговых точек;

общественного транспорта и такси;

фитнес-клубов;

химчисток;

театров;

а также других сфер, которые подразумевают регулярное физическое взаимодействие с людьми.

Полный перечень можно посмотреть в Постановление главного государственного санитарного врача по г. Москва от 15 июня 2021 года № 1.

Сколько сотрудников должно быть вакцинировано

Вакцинироваться должны не менее 60% сотрудников организаций, работающих в перечисленных сферах по трудовому договору или договору гражданско-правового характера. На тех, у кого есть противопоказания к прививке от коронавируса, обязательная вакцинация не распространяется.

Также могут не прививаться следующие категории работников:

беременные и кормящие женщины;

сотрудники, которым меньше 18 лет;

сотрудники с гиперчувствительностью к какому-либо компоненту вакцины от коронавируса;

сотрудники с тяжелыми аллергическими реакциями в прошлом к аналогичным компонентам вакцины;

сотрудники с ОРВИ, а также во время обострения хронических заболеваний.

Работникам, имеющим противопоказания, необходимо предоставить соответствующее подтверждение. Например, диагноз от врача, справку о перенесенном заболевании или больничный лист.

Контролировать процесс вакцинации сотрудников будет Роспотребнадзор. Работодатели должны будут направлять отчеты по установленной форме.

Ответственность для работодателя

Штраф организация может получить, если, например, не предоставит отчет и личные данные вакцинированных сотрудников и/или количество невакцинированных сотрудников без противопоказаний будет больше 40%

Штраф для организаций составит от 10 тысяч до миллиона рублей — либо это может быть приостановление деятельности на срок до 90 суток (ч. 1-3 ст. 6.3 КоАП).

Что делать работодателю

Для начала необходимо усилить информационно-разъяснительную работу среди сотрудников, обратить особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок. Желательно фиксировать все это документально, ознакамливать работников с информацией о необходимости вакцинирования под роспись.

Заставить пройти вакцинацию от коронавируса работодатель не вправе, так как прививка является медицинским вмешательством, которое можно совершать только с согласия вакцинируемого.

В соответствии с п. 3 ст. 5 Закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17.09.1998 № 157-ФЗ прививку ставят только те работники, кто согласен с этим действием. Лица, не желающие прививаться от коронавируса, пишут отказ в виде заявления.

В случае отказа работника от вакцинирования нельзя увольнять, лишать премии или штрафовать сотрудников. В такой ситуации при определенных обстоятельствах возможно только отстранение от работы без сохранения заработной платы (ч. 3 ст. 76 ТК) на период эпиднеблагополучия.

Насколько правомерно отстранение сотрудников от работы?

Как указала глава Роспотребнадзора, при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих (в том числе и новой коронавирусной инфекции), главные государственные санитарные врачи субъектов Российской Федерации и их заместители наделены полномочиями выносить мотивированные постановления о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям.

Также, согласно разъяснениям Госинспекции труда по вопросам граждан, в связи с тем, что в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям внесена прививка от коронавируса, то она становится обязательной, если в субъекте вынесено соответствующее постановление главного санитарного врача о вакцинации отдельных граждан или категорий граждан. Процент работников, которые должны быть привиты для предотвращения дальнейшей угрозы распространения коронавирусной инфекции, устанавливает также главный санитарный врач в субъекте.

И только при наличии таких постановлений отказ от вакцинации по эпидемическим показаниям может повлечь отстранение граждан, не имеющих прививок, от работы.

В таком случае работодатель обязан отстранить от работы сотрудника, который подлежит обязательной вакцинации, при отказе от нее до исполнения требования о вакцинации. Свой отказ от вакцинации сотрудник должен подать работодателю письменно в произвольной форме.

На основании отказа от вакцинации издается приказ об отстранении сотрудника от работы в произвольной форме. С приказом необходимо ознакомить сотрудника под подпись.