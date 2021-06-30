Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Субсидиарная ответственность не дает права завершить банкротство

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Субсидиарная ответственность
Версия для печати

Даже если у компании, в отношении которой возбуждено дело о банкротстве, нет активов, чтобы рассчитаться по долгам — завершать процедуру до рассмотрения всех требований кредиторов по существу нельзя, поскольку это лишит участников дела привлечь руководство и бенефициаров к субсидиарной ответственности. К такому выводу пришел ВС РФ при рассмотрении дела о несостоятельности компании, в реестр требований кредиторов которой не были включены требования ФНС.

Разберем детали с ДОЛГ.РФ.

Организация была признана банкротом в августе 2019 года. В реестр требований кредиторов фирмы были включены долги почти на 234 млн руб. О намерении включить требования в реестр кредиторов сообщала и ФНС (сумма долга — 116,23 млн руб.), однако они не были рассмотрены по существу. Спустя 11 месяцев конкурсное производство в отношении компании-должника было прекращено, поскольку никаких активов у нее для погашения долгов перед кредиторами не нашли.

ФНС долгое время судилась с компанией на предмет признания налоговой недоимки законной, из-за чего в банкротном производстве требования ведомства долгое время не включались в реестр кредиторов. Впоследствии спор был решен в пользу фискального органа. ФНС требовала возобновить конкурсное производство, но суды ей отказали. Причинами отказа стали отсутствие статуса конкурсного кредитора у ведомства, а также отсутствие доказательств, что решение суда о завершении процедуры банкротства как-то затрагивает интересы кредитора.

ВС РФ встал на сторону фискального органа, разрешив ему и при отсутствии статуса конкурсного кредитора оспаривать решение о завершении процедуры банкротства, и при необходимости привлекать руководство и бенефициаров должника к субсидиарной ответственности.

Высшая инстанция напомнила о трех обязательных условиях, наличие которых позволяет завершить конкурсное производство. Это формирование реестра кредиторов путем рассмотрения всех их требований по существу, сбор конкурсной массы и проведение расчетов по долгам.

Решение, с одной стороны, имеет положительный аспект, отмечает руководитель банкротной практики Московской коллегии адвокатов «Арбат» Алексей Симоненко. Любой кредитор сможет воспользоваться правами, предусмотренными законом о банкротстве. Среди таких прав:

  • заявление о привлечении лиц, контролирующих должника, к субсидиарной ответственности;
  • заявление о взыскании убытков с вышеуказанных лиц и арбитражного управляющего.

«Однако в этом документе отсутствует пресекательный срок на включение в реестр требований кредиторов, а также условия о размере требования кредитора. В данном судебном акте нет условия, что завершение процедуры банкротства может быть оспорено по требованию кредитора, которое подано в процедуре наблюдения или в течение 2 месяцев после введения конкурсного производства. Получается, что любой кредитор, который „проспал“ реестровый срок, имеет право подать заявление о признании его требования. В этом случае суд будет обязан откладывать завершение процедуры банкротства, так как он получил требование „проспавшего“ кредитора», — говорит юрист.

Руководитель направления юридической компании a.t.Legal Михаил Чернышев напоминает, что особое положение занимают налоговые и иные органы, которые не считаются просрочившими, если заявили требования до истечения 6 месяцев со дня закрытия реестра требований кредиторов (абз. 3 ч.4 ст. 142 Закона о банкротстве). ВС РФ своим решением гарантировал, что принятые судом к рассмотрению требования кредиторов должны быть рассмотрены судом по существу.

В то же время Алексей Симоненко отмечает проблемы принятия подобного решения, например, требование представляет собой ничтожно малую долю от размера реестра кредиторов (предположим, 1 тыс. руб.). И такой кредитор может появиться через 2 года после введения процедуры и помешать ее завершению. Как последствия — нецелесообразное затягивание процедуры и рост расходов на нее.

Подборка полезных мероприятий

Разместить