Субсидиарная ответственность не дает права завершить банкротство

Даже если у компании, в отношении которой возбуждено дело о банкротстве, нет активов, чтобы рассчитаться по долгам — завершать процедуру до рассмотрения всех требований кредиторов по существу нельзя, поскольку это лишит участников дела привлечь руководство и бенефициаров к субсидиарной ответственности. К такому выводу пришел ВС РФ при рассмотрении дела о несостоятельности компании, в реестр требований кредиторов которой не были включены требования ФНС.

Разберем детали с ДОЛГ.РФ.

Организация была признана банкротом в августе 2019 года. В реестр требований кредиторов фирмы были включены долги почти на 234 млн руб. О намерении включить требования в реестр кредиторов сообщала и ФНС (сумма долга — 116,23 млн руб.), однако они не были рассмотрены по существу. Спустя 11 месяцев конкурсное производство в отношении компании-должника было прекращено, поскольку никаких активов у нее для погашения долгов перед кредиторами не нашли.

ФНС долгое время судилась с компанией на предмет признания налоговой недоимки законной, из-за чего в банкротном производстве требования ведомства долгое время не включались в реестр кредиторов. Впоследствии спор был решен в пользу фискального органа. ФНС требовала возобновить конкурсное производство, но суды ей отказали. Причинами отказа стали отсутствие статуса конкурсного кредитора у ведомства, а также отсутствие доказательств, что решение суда о завершении процедуры банкротства как-то затрагивает интересы кредитора.

ВС РФ встал на сторону фискального органа, разрешив ему и при отсутствии статуса конкурсного кредитора оспаривать решение о завершении процедуры банкротства, и при необходимости привлекать руководство и бенефициаров должника к субсидиарной ответственности.

Высшая инстанция напомнила о трех обязательных условиях, наличие которых позволяет завершить конкурсное производство. Это формирование реестра кредиторов путем рассмотрения всех их требований по существу, сбор конкурсной массы и проведение расчетов по долгам.

Решение, с одной стороны, имеет положительный аспект, отмечает руководитель банкротной практики Московской коллегии адвокатов «Арбат» Алексей Симоненко. Любой кредитор сможет воспользоваться правами, предусмотренными законом о банкротстве. Среди таких прав:

заявление о привлечении лиц, контролирующих должника, к субсидиарной ответственности;

заявление о взыскании убытков с вышеуказанных лиц и арбитражного управляющего.

«Однако в этом документе отсутствует пресекательный срок на включение в реестр требований кредиторов, а также условия о размере требования кредитора. В данном судебном акте нет условия, что завершение процедуры банкротства может быть оспорено по требованию кредитора, которое подано в процедуре наблюдения или в течение 2 месяцев после введения конкурсного производства. Получается, что любой кредитор, который „проспал“ реестровый срок, имеет право подать заявление о признании его требования. В этом случае суд будет обязан откладывать завершение процедуры банкротства, так как он получил требование „проспавшего“ кредитора», — говорит юрист.

Руководитель направления юридической компании a.t.Legal Михаил Чернышев напоминает, что особое положение занимают налоговые и иные органы, которые не считаются просрочившими, если заявили требования до истечения 6 месяцев со дня закрытия реестра требований кредиторов (абз. 3 ч.4 ст. 142 Закона о банкротстве). ВС РФ своим решением гарантировал, что принятые судом к рассмотрению требования кредиторов должны быть рассмотрены судом по существу.