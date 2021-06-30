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Какие законы вступают в силу в июле

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Новые детские пособия, информирование о положенных льготах, запрет на второе гражданство для чиновников и многие другие нововведения второго месяца лета — в традиционном дайджесте от Госдумы.

С 1 июля

Новые детские пособия

Вступят в силу законы о новых выплатах:

  • на смену единовременным пособиям придут ежемесячные пособия для женщин, которые встали на учет в ранние сроки беременности и находятся в трудной жизненной ситуации;
  • появятся ежемесячные пособия одиноким родителям, воспитывающим ребенка в возрасте от восьми до 17 лет.

Запрет на второе гражданство госслужащих

Запрещается иметь второе гражданство или постоянный ВНЖ другой страны:

  • государственным и муниципальным чиновникам, работникам госорганов, органов местного самоуправления;
  • военнослужащим Вооруженных сил, Росгвардии, ФСБ, Службы внешней разведки, военной прокуратуры и военных органов Следственного комитета, сотрудникам органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы, работникам уголовно-исполнительной системы;
  • послам и полномочным представителям;
  • главам и заместителям глав Центробанка и Счетной палаты, аудиторам СП;
  • губернаторам, региональным депутатам и др.

Карта «Мир»

Обязанность по приему карт «Мир» распространяется на продавцов, у которых выручка от реализации товаров за предшествующий календарный год превышает 20 млн (ранее — 40 млн) рублей.

Председатель ГД Вячеслав Володин:

— Законом устанавливается поэтапное снижение порога выручки: с 1 марта до 30 июня 2021 года — до 30 млн рублей, с 1 июля 2021 года — до 20 млн рублей. Это значительно увеличит количество продавцов и агрегаторов, обязанных принимать карты «Мир».

Единая цифровая платформа

Создается единая для всей страны цифровая платформа в сфере трудовых отношений, которая будет содействовать гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям — в подборе сотрудников.

Дистанционный формат поиска работы будет использоваться наравне с очным приемом в центрах занятости.

Информирование граждан о положенных льготах

Теперь граждане смогут узнавать, какие им положены меры социальной поддержки, не только через портал Госуслуг, но и по единому телефонному номеру.

Социальная реклама в интернете

Теперь социальная реклама в сети должна составлять до 5 % площадей или времени.

Эти нормы уже действуют для телевизионной рекламы и рекламы на баннерах.

Соцвыплаты на карту «Мир»

С 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут зачисляться только на карту «Мир».

Изменение не затронет тех, кому доставка выплат производится через отделения Почты и иные организации, занимающиеся доставкой пенсий, на счета в кредитных организациях, без привязанной банковской карты.

Государственный и муниципальный контроль

Закон разграничивает полномочия федеральных и региональных органов власти и органов местного самоуправления в сфере государственного и муниципального контроля. Это решение было принято в рамках реализации контрольно-надзорной деятельности, которая получила название «регуляторная гильотина».

Также основными принципами установления обязательных требований правовых актов становятся риск-ориентированный подход, правовая определенность, системность, открытость, предсказуемость и исполнимость.

Распространение «Дальневосточного гектара» на Арктику

Земельный участок можно будет получить в Мурманской области, НАО и ЯНАО, а также в 23 муниципальных районах Красноярского края, Архангельской области, Республики Коми и Карелии. Конкретные территории, где будут предоставлять участки, определят местные власти.

В первые полгода получить участки в Арктике смогут только зарегистрированные в соответствующих субъектах и муниципальных образованиях граждане. С 1 февраля 2022 года такая возможность появится у остальных.

Медосмотры для шахтеров

Для работников, занятых на подземных работах, вводятся обязательные предсменные медосмотры, а также — при необходимости — внутрисменные и послесменные.

Порядок медосмотров и методические рекомендации по проведению послесменной реабилитации утвердит Минздрав.

Закон также предполагает использование дистанционного контроля за состоянием здоровья работников угольной промышленности, внедрение корпоративных программ укрепления здоровья и создание условий для ведения здорового образа жизни.

Контроль за оборотом гражданского оружия

Ужесточается контроль за оборотом гражданского оружия, в частности, невыполнение требования сотрудника Росгвардии или воспрепятствование его деятельности в сфере надзора за оборотом оружия грозит штрафом:

  • для граждан — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей с возможной конфискацией оружия;
  • для должностного лица — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, или же последует дисквалификация на срок от года до трех лет;
  • для юрлиц — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, либо их деятельность будет приостановлена на срок до 30 суток.

Невыполнение предписания сотрудника Росгвардии повлечет штраф для граждан в размере от 500 руб. до 2 тыс. рублей, для должностных лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей. Повторное нарушение может привести к конфискации оружия.

Нарушение правил хранения или ношения оружия гражданами, повлекшее его утрату, будет наказываться штрафом от 5 тыс. до 10 тыс. рублей либо лишением права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок от одного года до трех лет.

Компенсации семьям погибших пожарных

Вводится ежемесячная компенсация семьям сотрудников органов уголовно-исполнительной системы и принудительного исполнения, а также таможни и федеральной противопожарной службы, погибших из‑за травм, полученных при исполнении служебных обязанностей.

Она будет рассчитываться в виде разницы между приходившейся на их долю частью денежного довольствия, который получал погибший, и назначенной им пенсией по потере кормильца.

Изменения в налоговом законодательстве

  1. Появился закрытый перечень оснований для отказа в приеме деклараций от налогоплательщиков. Это, например, подписание документа неуполномоченным лицом.
  2. Налоговая служба будет уведомлять налогоплательщика о признании декларации непредставленной.
  3. Перерасчет транспортного налога не будут делать, если это повлечет увеличение ранее уплаченной суммы налога.
  4. Вступают в силу правила прослеживания. Это слежение за движением товара от производителя к покупателю, но, в отличие от маркировки, этот режим распространяется не на единицу товара, а на партию. Это поможет противостоять серому импорту и нелегальному обороту. Теперь в налоговую, например, нужно предоставлять отчеты об операциях с прослеживаемыми товарами, которые установило Правительство.

Использование контрольно-кассовой техники

ИП, не имеющие работников по трудовым договорам, при реализации товаров собственного производства, выполнении работ и оказании услуг обязаны применять ККТ.

Переводы без открытия банковского счета

Резиденты вправе осуществлять переводы денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг.

Исключение — оплата товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, ведение внешнеторговой деятельности, договоры займа. Указанные ограничения приема электронных средств платежа не распространяются на платежные карты, предоставленные в соответствии с правилами иностранной платежной системы.

Расширение возможностей участников публичных слушаний

Участники общественных обсуждений и публичных слушаний, прошедшие идентификацию, смогут вносить свои предложения и замечания в адрес организатора онлайн.

Это можно будет сделать в период размещения проекта, который будут рассматривать на публичных слушаниях, и проведения его экспозиции.

Предустановленные отечественные приложения

Предустановленное ПО на гаджетах с выходом в интернет должно обеспечивать возможность использования по умолчанию поисковика, страной происхождения которого является РФ или другие государства — члены ЕАЭС.

Одновременно вводятся штрафы за продажу отдельных видов техники с предустановленным ПО при несоблюдении установленных требований для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; для юрлиц — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.

Учет древесины

Определены виды древесины, которые подлежат учету. Не допускается их транспортировка, хранение, производство продукции переработки, если сведения о древесине не внесены в госреестр.

Есть исключения. В частности, эти требования не касаются транспортировки древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд.

Изменения в сфере сельского хозяйства

Один закон позволит заключать более доступные договоры сельхозстрахования с господдержкой в случаях, когда события природного происхождения повлекли за собой введение ЧС регионального, межрегионального или федерального характера. Устанавливается размер субсидии, которую государство выдает страховщикам для компенсации выплат.

Вторым законом вводятся основные положения о федеральном госконтроле за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки. Изменения направлены на соблюдение товаропроизводителями требований к качеству и процессам производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации.

Производство и оборот этилового спирта

Лицензию на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции не выдадут, если у претендента есть не погашенная на дату поступления заявления недоимка по налогам, сборам, страховым взносам, задолженности по пеням, штрафам, процентам, которые в совокупности превышают 3 тыс. рублей.

Валютные операции

Резиденты, проводящие в РФ валютные операции и получившие доступ к системе «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности, должны представлять органам и агентам валютного контроля документы и информацию об осуществлении такой деятельности.

Новые требования к МФО

Минимальный размер собственных средств микрокредитной компании повышается до 2 млн рублей.

Раньше требования к таким компаниям не были высокими: уставной капитал мог быть 10 тыс. рублей. Сейчас планируется поэтапно его повысить вплоть до 5 млн рублей в 2024 году. Мера позволит повысить ответственность микрокредитных компаний и отсеять нечестных игроков с рынка услуг.

С 9 июля

Запрет на участие в работе нежелательных НПО за пределами РФ

Россиянам запрещается участвовать в деятельности нежелательных в России неправительственных организаций и за пределами страны.

Также вводится дополнительный квалифицирующий признак для отнесения иностранной или международной организации к разряду нежелательных: это посредничество в проведении операций с деньгами или имуществом уже признанных нежелательными в РФ организаций для осуществления деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности или безопасности государства.

С 10 июля

МФО и кредитные кооперативы

Микрофинансовая компания и кредитный кооператив обязаны иметь официальный сайт, зарегистрированный в доменной зоне ru или рф.

Кредитный кооператив обязан передавать сведения из реестра членов кооператива (пайщиков) в Банк России.

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