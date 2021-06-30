Ошибки при начислении зарплаты: как исправить

Счетная ошибка при начислении заработной платы — это неточность при проведении арифметических расчетов. Излишне уплаченные денежные средства в этом случае работодатель вправе удержать с работника.
Какие искажения являются счетными
Производить удержание излишне выплаченной заработной платы без согласия работника не допускается согласно статье 137 ТК РФ, за исключением случаев:
- счетной ошибки;
- неправомерных действий работника, установленных судом;
- признания вины сотрудника в неисполнении норм труда.
Счетной признается арифметическая ошибка при начислении заработной платы:
- выполнение одних арифметических действий вместо других (например, умножения вместо сложения);
- неправильные вычислительные действия (например, при сложении 2 и 3 получили 8).
Как удержать суммы, выплаченные вследствие искажения расчетов
Неправильные арифметические действия при начислении зарплаты могут привести к выплате её в большем размере. В случае если бухгалтер по ошибке переплатила зарплату, следуйте следующему алгоритму:
Шаг 1. Уведомьте работника о случившемся, указав срок возврата излишне перечисленной суммы. Обязательно укажите срок, до которого переплату необходимо вернуть.
Шаг 2. Если в течение месяца после указанного для возврата срока работник сам не внесёт деньги в кассу, издайте приказ об удержании излишне выплаченной зарплаты в результате счетной ошибки.
Шаг 3. Ознакомьте с приказом сотрудника под подпись, обязательно запросите его согласие.
Сотрудник вправе предъявить возражения, если не согласен, что техническая ошибка при выплате заработной платы привела к переплате. В этом случае для решения проблемы работодателю придется обратиться в суд.
Как отразить в учете исправления
Оформив документы, необходимо отразить недоплату или возврат излишне выплаченной заработной платы, проводки сформируйте следующие:
Если искажение в арифметических действиях привело к недоплате, просто доначислите заработную плату сотруднику. А если переплатили зарплату, что делать бухгалтеру: удержать ранее переплаченную сумму при следующей выплате оплаты труда, учитывая ограничения при удержаниях (статья 138 ТК РФ).
Что делать, если причина переплаты не в ошибочных арифметических действиях
В таких случаях добровольное решение сотрудника вернуть переплату и наличие от него заявления на возврат излишне выплаченной заработной платы обязательны.
Нельзя классифицировать как счетную ошибку:
- неверное толкование законодательства;
- выплату дважды одной и той же суммы за один период;
- опечатки в регистрах расчета или платежных ведомостях.
Если в результате работодатель переплатил зарплату и требует вернуть, а сотрудник не согласен, он вправе отказаться от возврата.
Еще больше о расчете и начислении зарплаты мы расскажем на бесплатном вебинаре 27 июля. Записаться можно уже сейчас.