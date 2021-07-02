Как российские законы изменятся для иностранных IT-гигантов и причем тут цифровой налог

Многие медиа-гиганты зарегистрированы в иностранных юрисдикциях, а в России они присутствуют с помощью своих дочерних организаций. Каким законам в России они теперь должны подчиняться и почему, разберем в статье.

Новые требования к IT-гигантам

Наиболее яркий пример — Google LLC и Facebook Inc. — американские компании, владеющие самой популярной поисковой системой и социальной сетью с самым большим количеством зарегистрированных пользователей. Несмотря на наличие дочерних компаний (например, ООО «Гугл»), у них нет филиалов или представительств в России, но при этом они в большом объёме оказывают информационные услуги гражданам России, используя их персональные данные.

Получается, что сейчас российские и иностранные компании, предоставляющие эти услуги, находятся в неравных условиях в плане налогообложения, что означает «выпадающие доходы» для государственного бюджета, по этим причинам государство планирует новые изменения в правовом регулировании деятельности иностранных компаний в России.

Федеральный закон от 1.07.2021 № 236-ФЗ позволит Роскомнадзору проверять деятельность интернет-компаний. Если у информационного ресурса в интернете суточная аудитория превышает 500 тысяч пользователей из России, владелец этого ресурса должен открыть филиал или представительство или учредить российское юридическое лицо. При этом иностранное лицо, во владении которого находится информационный ресурс, должно подпадать под одно из следующих условий:

На информационном ресурсе иностранного лица предоставляется и (или) распространяется информация на государственном языке Российской Федерации, государственных языках республик в составе Российской Федерации или иных языках народов Российской Федерации; На информационном ресурсе иностранного лица распространяется реклама, направленная на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории Российской Федерации; Иностранное лицо осуществляет обработку сведений о пользователях, находящихся на территории Российской Федерации; Иностранное лицо получает денежные средства от российских физических и юридических лиц.

Законопроект возлагает следующие обязанности на тех, кто управляет информационными ресурсами из-за рубежа:

разместить на информационном ресурсе электронную форму для направления обращений российских граждан и организаций, требования к которой устанавливаются Роскомнадзором;

зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора и использовать его для взаимодействия с государственными органами Российской Федерации;

создать филиал, представительство или российское юридическое лицо, обеспечить его постоянное функционирование.

Если компания не выполняет эти требования, интернет-регулятор будет вправе применять:

информирование пользователей информационного ресурса о нарушении законодательства Российской Федерации;

запрет на распространение рекламы об информационном ресурсе;

запрет на проведение платежей в адрес интернет-ресурса;

запрет на получение поисковых запросов от российских пользователей;

запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных;

частичное или полное ограничение доступа к информационному ресурсу.

Последнее ограничение в списке является наиболее серьёзным инструментом, который предполагается применять в случае длительного игнорирования требований российских законов.

Так только в России?

В итоге планируется установить такой правовой режим деятельности для иностранных интернет-ресурсов, при котором они будут подлежать налогообложению при осуществлении своей деятельности на территории России. А также нести прямую ответственность в рамках своих обязательств перед российскими пользователями.

Законопроект подготовит условия для обязательного прямого присутствия интернет-гигантов в России, после чего планируется введение пока только обсуждаемого «цифрового налога». Этот налог будет выплачиваться теми иностранными компаниями, которые используют персональные данные российских граждан и осуществляют рекламную деятельность на территории России.

Пока не имеется достаточно информации для детального рассмотрения «цифрового налога» в России, однако известно, что аналогичные меры уже приняты в некоторых других странах.

Впервые «цифровой налог» был введён во Франции, где законом от 24.07.2019 г. была установлена налоговая ставка на электронные услуги, оказываемые иностранными поставщиками. Обязательство уплаты налога распространяется на компании, чей мировой доход составляет 750 миллионов евро, а доход от цифровых услуг, полученных французскими потребителями, превышает 25 миллионов евро. В этом случае налоговая ставка составляет три процента от выручки от продаж (без НДС) от онлайн-посреднических услуг и интернет-рекламы, «созданной или предоставленной во Франции» (если пользователь находится во Франции или учетная запись для доступа к услуге открыта во Франции).

Однако «цифровой налог» не распространяется на посреднические услуги, используемые для предоставления только цифрового контента, услуг связи, платежных услуг, банковских услуг и межгрупповых услуг. Таким образом, законодатель во Франции провёл отграничение иностранных поставщиков рекламы, торговых интернет-платформ от остальных информационных ресурсов.

Незадолго до его принятия министр финансов Франции отметил, что вводящийся налог на крупные иностранные компании, предоставляющие свои услуги в интернете, мог бы быть отменён при наличии международного соглашения, которое бы устанавливало единые правила работы и налогообложения для всех поставщиков услуг в интернете.

В дальнейшем подобные меры были приняты и в других странах. К примеру, в Великобритании с апреля 2020 года действует налоговая ставка 2% на деятельность в области цифровых услуг, оказываемую социальными сетями, поисковыми системами и торговыми интернет-платформами.

Условия применения этой ставки аналогичны французским: плательщиком «цифрового налога» будет компания, мировой доход которой составляет не менее 500 миллионов фунтов стерлингов, а доход от цифровых услуг, полученных потребителями в Великобритании, превышает 25 миллионов фунтов стерлингов.

Подводя итоги, скажем, что вводимые законом обязательства для владельцев иностранных интернет-ресурсов позволят повысить ответственность перед пользователями услуг из России, а сами иностранные компании станут более «восприимчивыми» ко всем мерам, принимаемым Россией в рамках формирования своей информационной безопасности и политики использования персональных данных российских граждан.

В перспективе эти обязательства являются необходимыми для введения «цифрового налога», который позволит государственному бюджету получать новые поступления от иностранных компаний, осуществляющих монетизацию поступающих к ним персональных данных из России. Скорее всего, это также означает и удорожание услуг, предоставляемых торговыми интернет-платформами для пользователей в России.