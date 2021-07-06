Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

За схемы с НДС стали отвечать те, кто ими никогда не пользовался. Пройдите тест про контроль за НДС

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика НДС
Версия для печати

Налоговики стали шуршать по компаниям, которые в схематозе с НДС никогда замешаны не были.

Новые дсп-регламенты ФНС, по которым обязаны работать инспекторы на местах, написаны так, чтобы прижать даже добросовестные компании. Главное, собрать НДС, когда-то «выпавший» из цепочки.

Поэтому всем надо быть готовым к комиссиям по НДС и требованиям. «Клерк» вместе с известным юристом Кириллом Соппой, который знает про АСК НДС-2 все, сделали онлайн-курс. Там про все секреты налоговиков, проверяющих НДС. И еще про то, как планировать этот налог и отстоять свою схему планирования в суде. Записывайтесь. А для подписчиков «Клерк 365» этот курс уже доступен без доплаты.

И пройдите тест про главное в администрировании НДС в 2021 году.

Пройти тест

Подборка полезных мероприятий

Разместить