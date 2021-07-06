За схемы с НДС стали отвечать те, кто ими никогда не пользовался. Пройдите тест про контроль за НДС

Налоговики стали шуршать по компаниям, которые в схематозе с НДС никогда замешаны не были.

Новые дсп-регламенты ФНС, по которым обязаны работать инспекторы на местах, написаны так, чтобы прижать даже добросовестные компании. Главное, собрать НДС, когда-то «выпавший» из цепочки.

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