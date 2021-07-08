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История про ошибку банка и уголовный срок: кто виноват?

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Рубрика Банки
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Один житель Тулы довольно долго делал ставки в букмекерской конторе. Средства со счета онлайн-букмекера мужчина выводил через электронный кошелек Центра учёта переводов интерактивных ставок. Это посредник на рынке ставок.

Так вот, однажды наш житель Тулы заметил, что при переводе в ВТБ деньги приходят, а баланс счета кошелька не уменьшается. Находчивый игрок за сутки совершил 220 переводов и пополнил свой баланс в ВТБ на 95 млн рублей.

Оказалось, в банке был технический сбой в программном обеспечении. Вообще, конечно, удивительно, ведь операции на суммы гораздо меньше блокируются.

Герой нашей истории купил 4 квартиры в Туле, несколько дорогих машин, часы Rolex. И самое смешное, что он не закрыл счет в ВТБ, а продолжал им пользоваться и даже заработал на процентах по накопительному счету. И только через полгода банк заинтересовался таким замечательным клиентом. Хотя, на мой взгляд, в Туле не так много клиентов с оборотом 98 млн рублей, могли бы и знать «випов».

В итоге незадачливый игрок стал подсудимым, причем обвинялся сразу в двух видах преступлений — хищение и отмывание денег. Суд признал его невиновным в отмывании, но виновным в хищении. Мужчина получил 6 лет колонии.

Что интересно в этом случае?

В комментариях к этой новости в соцсетях и на сайтах видела возмущение людей: мол, это банк виноват, у них же ошибка. Но одно дело, если банк неправильно посчитал баланс и клиент ушел в минус — тогда с такого клиента не надо взимать проценты, конечно.

Тут же были вполне сознательные действия. И вполне сознательное желание взять то, что тебе не принадлежит. Не бывает ничьих денег — они все откуда-то берутся.

Интересно, что подсудимый не перевел средства в биткоины или другую криптовалюту и не попытался вывести деньги за рубеж и сбежать в другую страну. Некоторые считают, что он это сделал по своей глупости — не знал, куда девать средства, вот и накупил квартир в Туле (!) и машин.

«Каким надо быть патриотом, чтобы получить 98 млн рублей и покупать квартиры в Туле», — шутят люди.

На мой взгляд, глупость тут в том, что человек не чувствовал себя виноватым. Он же спокойно покупал имущество на свое имя и продолжал держать деньги в ВТБ, ничего не опасаясь. Вот это выглядит по меньшей мере странно.

А вы как считаете: виноват ли герой истории?

 

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