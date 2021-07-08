Как зачесть или вернуть переплату по патенту

Патентная система налогообложения — это специальный налоговый режим, который вправе применять только индивидуальные предприниматели в отношении отдельных видов деятельности. Специфика этого спецрежима заключается в том, что право на него подтверждает особый документ — патент, приобретаемый по фиксированной цене.

Стоимость патента не зависит от фактически полученного дохода, а просчитывается заранее по потенциальному доходу от осуществления конкретного вида бизнеса. После того как патент оплачен, предприниматель считается исполнившим свою обязанность по уплате налога. В таком случае в отношении осуществляемой деятельности другие налоги — НДФЛ, налог на имущество, НДС платить не требуется. Патент выдается на период от одного до двенадцати месяцев. На практике возникают ситуации, когда ИП прекращает деятельность раньше, чем истекает уже полностью оплаченный патент. Как быть с оставшимся налоговым платежом, расскажем далее.

Можно ли зачесть переплату по патенту

Как разъясняла ФНС РФ в письме от 05.04.2019 № СД-4-3/6369@ с учетом п. 8 ст. 346.45 НК РФ, предприниматель вправе прекратить применение патентного режима до окончания срока действия патента в двух случаях:

при утрате права на ПСН;

при прекращении осуществления вида деятельности, по которому применялась ПСН.

В таком случае налоговым периодом будет период со дня начала действия патента до дня прекращения бизнеса.

При этом патентный налог пересчитывается, исходя из фактического периода ведения деятельности на патенте. Инструкцию по перерасчету давал Минфин РФ в письме от 23.09.2013 № 03-11-09/39218. Ведомство указывало, что если в ходе перерасчета образовалась переплата, то ИП имеет право подать заявление на ее возврат или зачет в счет погашения других налоговых сборов. При подаче заявления следует руководствоваться общим порядком, регламентированным ст. 78 НК РФ.

Кроме того, есть еще несколько случаев возникновения переплаты, о которых упоминает кодекс. В статье 346.51 НК РФ сказано, что патентный налог можно уменьшить на расходы по покупке ККТ, зарегистрированной в налоговой в определенные сроки, а также на уплаченные страховые взносы, суммы оплаты больничных пособий, платежи по договорам ДЛС.

Если налог по патенту, подлежащий уменьшению на указанные платежи, уплачен полностью до уменьшения, производится зачет или возврат переплаты в общем порядке, предусмотренном ст. 78 НК РФ.

С учетом изложенного зачет патентной переплаты в счет исполнения обязанности по погашению других налоговых платежей допустим. В данном случае применяются общие правила, регламентированные ст. 78 НК РФ.

Зачет переплаты по патенту

Для зачета патентной переплаты следует руководствоваться положениями ст. 78 НК РФ. Зачет осуществляется в счет будущих платежей по ПСН или другим налогам, а также в счет оплаты налоговой недоимки, долгов по пеням и штрафам.

При этом с октября 2020 года переплату по федеральному налогу можно зачитывать в счет уплаты регионального налога, и наоборот. Зачет переплаты не ограничивается видами налогов и сборов. Об этом сообщал Минфин РФ в письме от 10.08.2020 № 03-02-07/1/72100.

Основанием для проведения зачета является заявление спецрежимника, поданное в письменном или электронном виде в ИНФС по своему месту учета. Электронное заявление заверяется УКЭП и направляется по ТКС или через личкаб налогоплательщика. Бланк заявления утвержден Приказом ФНС РФ от 14.02.2017 № ММВ-7-8/182@.

Пунктом 7.1 статьи 78 ТК РФ определен крайний срок для подачи заявления о зачете — три года с даты излишней уплаты.

Решение по нему инспекция примет в течение 10 дней со дня получения, а если проводилась сверка расчетов — со дня подписания соответствующего акта. После этого у налоговой есть еще пять дней, чтобы сообщить налогоплательщику об одобрении зачета или об отказе.

В отношении недоимки и долгов по пеням и финансовым санкциям решение о зачете налоговая может принять и самостоятельно, но не больше чем за трехлетний период, начиная с даты уплаты налога.

Можно ли вернуть переплату по патенту

Как и в случае с зачетом, переплата по патенту возвращаема. Чтобы возвратить перечисленный в бюджет налоговый излишек, нужно руководствоваться общей нормой — статьей 78 НК РФ. Именно она регламентирует вопросы зачета и возврата переплат по налогам.

При возврате налога следует помнить, что, хотя кодекс предусматривает возможность уплаты за налогоплательщика налога иным лицом, для возврата переплаты это недопустимо. В пункте 1 статьи 45 НК РФ сказано, что иное лицо не вправе требовать возврата из бюджета налога, перечисленного за налогоплательщика.

Возврат переплаты по патенту

Согласно пункту 1 статьи 78 НК РФ возврат перечисленного в казну налогового излишка производится по заявлению плательщика налога. Оно подается в свою инспекцию в письменной форме или в электронном виде через ТКС или личкаб с заверением КЭП. На подачу заявления есть три года с даты переплаты. Бланк заявления приведен в Приказе ФНС РФ от 14.02.2017 № ММВ-7-8/182. Решение о возврате налоговая принимает в десятидневный срок с даты получения заявления или с даты подписания акта о сверке. До окончания указанного срока ИФНС направляет в казначейство поручение на возврат денег. В течение пяти дней после принятия решения об этом оповещают налогоплательщика.

При этом общий срок для возврата переплаченной суммы составляет один месяц с даты получения ИФНС заявления. При его нарушении за каждый день просрочки инспекция должна выплатить проценты.