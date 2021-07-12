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Три проблемы работодателей в связи с вакцинацией

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Новая волна вируса привела к новым ограничениям. Во многих регионах ввели обязательную вакцинацию для сотрудников некоторых отраслей экономики. До 15 июля работодатели должны организовать первую вакцинацию и отчитаться в надзорные органы. Как это сделать, чтобы на нарушить закон?

В связи с вакцинацией перед компаниями встали три главные проблемы:

  • отсутствие законодательства и права заставить сделать прививку;
  • нет практики по отстранению от работы;
  • и наконец, моральный выбор — агитировать или нет.

Юридически вакцинация опирается на несколько норм: ст. 11, 51 Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 10 Закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». А согласно ст. 76 ТК РФ, надо отстранить сотрудника от работы в случаях, предусмотренных ТК и другими законами. Также ст. 212 Кодекса обязывает работодателей обеспечить безопасные условия труда.

Главное правовое противоречие: надзор требует привить 60% сотрудников, а компания не может заставить делать прививки. Санитарный врач может лишь дать предписание для юрлиц и издать постановления. Более того, пока в практике есть лишь одно дело — решение Московского городского суда от 18.03.2021 по делу N 7-3249/2021. При издании постановления врача организации обязаны организовать такую вакцинацию.

Отрасли и категории сотрудников различаются, и надо смотреть постановления в каждом регионе.

В Москве, например, это торговля, услуги, питания, клиентские подразделения финансовых организаций, досуг и др.

Прежде всего надо проверить ОКВЭД организации: и основной, и дополнительные. Если среди них есть то, что включено в список, организуйте прививки.

Кстати, исключений нет для удаленных работников и сотрудниц в декрете. А еще в список входят и те, с кем у вас заключены договоры ГПХ.

Самое главное для работодателей — иметь возможность доказать, что вы предприняли все необходимые действия. Обеспечить проведение — не равно вакцинировать, ведь заставить нельзя. Но нужно сделать все от вас зависящее:

  • издать приказ;
  • провести опрос;
  • предоставить свободное время;
  • попросить сообщить о медотводе.

Можно мотивировать выходным или допвыплатой — но это тоже надо оформить документально.

Также нельзя привлечь работника к ответственности, если он откажется делать прививку и дать отказ письменно. Уволить или применить взыскание тоже невозможно. В этом случае лучше зафиксировать факт запроса информации и составить акт.

С отстранением ситуация не так проста. Роспотребнадзор и Роструд указывает, что это можно и нужно сделать. Но прямых правовых оснований для отстранения из-за отсутствия прививки в законе нет. И судебный риск не исключен. Поэтому при отстранении лучше заручиться еще и тем, что сотрудник не сообщил о медотводе.

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