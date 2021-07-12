Восемь секретов, которые рекрутеры вам не расскажут. Но хотели бы

Профессиональный специалист по подбору постарается сделать так, чтобы процесс отправки резюме был легким, собеседование прошло комфортно, а отказ (если таковым окажется решение) стал безболезненным. Для этого он на всех этапах отбора предоставит максимально полную информацию.
И всё же есть вещи, которые рекрутеры не могут раскрывать соискателям. Диапазон зарплат для кандидатов, уровень конкуренции между ними, внутренние принципы отбора — всё это коммерческая тайна, которую HR-специалисты разглашать не вправе.
Расскажем, какие мысли проносятся в головах рекрутеров, когда они вежливо улыбаются вам и пожимают руку после собеседования.
1. «Мы бы дали больше, если бы вы грамотно торговались»
Переговоры о зарплате похожи на игру в покер: и соискатели, и рекрутеры пытаются сохранить контроль над ситуацией, ничем не выдать намерений и выиграть партию. Едва ли найдется рекрутер, который, ударив с вами по рукам, шепнет на ушко: «Вообще-то мы воспользовались вашей наивностью и сговорчивостью, потому что не так уж высоко вас ценим. Ну или вы сами нам это позволили».
Обычно для каждой профессиональной роли и должности работодатель предусматривает диапазон зарплат и первоначальное предложение, которое озвучивается соискателю, ближе к нижней границе этого диапазона.
А ведь еще есть ДМС, различные надбавки, корпоративные соцпакеты и льготы, дотации на питание, сертификаты на фитнес, оплачиваемые дополнительные отпускные дни! Всё перечисленное может стать предметом переговоров. Главное — проводить их правильно, опираясь на пользу, которую вы как сотрудник принесете компании.
2. «Да ладно! Профессиональный жаргон? А по-человечески можете?»
Владение терминологией показывает, что вы профессионал, а добавление некоторых ключевых слов в резюме повышает позиции в поисковой выдаче. Но при личной встрече с рекрутером избегайте «умных» слов и будьте собой. Способность грамотно ввернуть красивое словцо типа «синергия», ROI, «митап», «леверидж» или «сторителлинг» еще никому не принесла на блюдечке приглашение на работу.
Эффективнее будет продемонстрировать страсть к своему делу, живой интерес к компании, готовность отслеживать тренды и учиться у лучших. Если при этом в речь невзначай попадет жаргон — что ж, это будет уместно.
3. «Никаких шансов… Точно никаких, после такого-то первого впечатления!»
Испортить первое впечатление легче, чем кажется: невежливый ответ по телефону, неряшливый внешний вид или неприятный запах при первой встрече, зажатость и ответы невпопад… Рекрутер будет до последнего бороться с соблазном отвергнуть вашу кандидатуру (он ведь объективный профессионал!) и даже под пытками не признается, что вы ему просто не понравились.
Не думайте о секундах первого впечатления свысока! На начальных этапах отбора и при большом конкурсе рекрутера больше интересует ваша способность нравиться — общаться, вызывать доверие, демонстрировать эмпатию, к месту и по-доброму шутить, — чем то, насколько вы подходите для работы и соответствуете формальным требованиям. В конце концов, человек, который проводит с вами собеседование, скорее всего, в дальнейшем будет вашим наставником, посредником между вами и коллегами или руководителем — поэтому ему бы хотелось, чтобы с вами было приятно работать.
Не бойтесь и не ленитесь устанавливать эмоциональную связь с рекрутером. Ну и конечно, вежливо отвечайте на все звонки, если прямо сейчас ищете работу.
4. «Отзывы о вас были не очень-то лестными...»
Очевидно, что рекрутер не позовет вас на собеседование, если прежний начальник или коллега, рассказывающий о вас, отрицательно охарактеризует вашу работу или вас лично. Но порой даже формальные, «дежурные» рекомендации работают против соискателя.
Если рекрутер по каким-либо причинам сомневался в вашей кандидатуре, то недостаточно детальные и информативные отзывы лишь убедят его в обоснованности сомнений.
Выбирая людей, которых укажете в качестве рекомендателей, убедитесь, что они действительно готовы с энтузиазмом и на конкретных примерах рассказывать о вашем профессионализме и особых личных качествах, которые не раз выручали в сложных ситуациях. И конечно, выстаивайте гармоничные рабочие отношения с коллегами и руководителями, чтобы желающих вас порекомендовать было много.
5. «Я проверил(-а) по своим каналам, и не так уж вы прекрасны»
Если ставки высоки или вы столкнулись с серьезным профи — вас проверят по неофициальным каналам. У любого рекрутера есть широкий круг знакомств среди коллег. Если добавить к ним специалистов из самых разных отраслей, с которыми вашему собеседнику доводилось иметь дело в процессе работы, — наберется на город или мини-страну в центре Европы. А на фоне развития соцсетей (особенно LinkedIn и «Фейсбука», где обитают профессионалы и процветает нетворкинг) «дотянуться» до любого человека можно уже не через шесть, а через два-три рукопожатия или запроса в друзья/контакты.
В общем, при желании рекрутер выйдет на людей, которые вас знают. Если эти люди не связаны с вами узами дружеских или иных «особых» отношений — почему бы им не быть честными, характеризуя вас? Не копите профессиональные скелеты в шкафу и будьте готовы объективно рассказать о любой ситуации, которую можно истолковать не в вашу пользу.
6. «Ваши соцсети всё испортили»
Всё больше рекрутеров заглядывают на страницы соискателей в соцсетях. Рекрутер не будет «играть в Шерлока Холмса» (если только вы не кандидат на руководящую должность и компания не наняла профессионального профайлера для создания вашего психологического портрета), а просто проверит базовые характеристики:
- вашу адекватность (отсутствие откровенно оскорбительных или острых высказываний на тему политики, религии и т. п., а также отсутствие компрометирующих фото, пока вы в поиске работы);
- ваше умение себя преподнести (это важно, если вам предстоит работать с людьми);
- ваши способности к рефлексии и готовность учиться (если вакансия подразумевает аналитическую работу и наличие специальных навыков);
- соответствие информации из вашего резюме образу жизни и биографии, которые легко «считать» по соцсетям (если в резюме вы называетесь директором по маркетингу, а на странице «Фейсбука» жалуетесь на токсичных клиентов с горячей линии — это тревожный звонок).
7. «Мы ждем ответа от другого кандидата»
Даже самый прямолинейный рекрутер не скажет вам в лицо, что вы — план Б. Если кажется, что работодатель тянет время, придумывает отговорки и общается после собеседования расплывчатыми формулировками, — вам не кажется. Скорее всего, он ждет ответа от другого кандидата, который выше вас в неформальном отборочном рейтинге.
Не принимайте близко к сердцу! То, что вы план Б, означает, что вы всё еще участвуете в конкурсе. У вас даже может появиться шанс убедить рекрутера в том, что вы более достойны, чем конкурент, и лучше подходите компании.
8. «Сорри, мы уже отдали эту работу сотруднику компании»
Вполне законно проводить внешний и внутренний конкурс на вакансию одновременно. Более того, практика показывает, что сотрудники, которые растут или меняют должности в рамках одной компании, более эффективны, лояльны и быстрее адаптируются к новой роли, чем специалисты, нанятые «с улицы».
Многие работодатели требуют от эйчаров и рекрутеров «справедливого найма». Вот на работных сайтах и висят вакансии, которые заведомо недоступны даже для соискателей-суперзвезд. Хотя нет, именно для суперзвезд (то есть совершенно исключительных, редких кандидатов) и оставлена эта лазейка.
Естественно, рекрутер не скажет: «Прости, друг! Это была имитация бурной деятельности, чтобы руководство видело, что работа кипит, желающих устроиться в компанию много и ее имидж на высоте. В общем, тебя всерьез никто не рассматривал. Но рады знакомству».
Если вы соответствуете требованиям, на собеседовании проявили себя с наилучшей стороны и уверены, что понравились рекрутеру, но всё же получили отказ, помните:
- это знакомство может оказаться полезным, ведь рекрутер, которому вы понравились, при случае порекомендует вас своему коллеге;
- причина отказа не всегда непригодность или несоответствие, иногда это «политика»;
- подобные собеседования стоит воспринимать как тренировку навыков трудоустройства, способности сопротивляться стрессу или даже просто вести переговоры;
- вакансий на рынке много — работа вашей мечты обязательно вас найдет.
Перечислим еще несколько мыслей, которыми рекрутер с вами точно не поделится.
- «Я проглядел что-то в вашем резюме, и вы точно не подходите. Но придется сделать заинтересованное лицо и потерпеть до конца собеседования».
- «Ваши сертификаты ничего не значат. Сейчас у каждого соискателя по три-пять сертификатов и свидетельств от контор, которые мой работодатель не считает серьезными».
- «Вы слишком самоуверенный, чтобы быть приятным».
- «Вы переоцениваете свои навыки и опыт, а потому не стоите тех денег, на которые претендуете».
- «Бывшим предпринимателям / молодым незамужним женщинам / кандидатам в возрасте здесь не рады. И я, рекрутер, тут ни при чем!»
- «Включите уже наблюдательность! Вы приятный человек и отличный специалист, а у нас тут не совсем компания мечты. И вообще у нее финансовые трудности».
- «Тесты на IQ/EQ, групповые собеседования или деловые игры — это способ не “отобрать”, а “отсеять”. Не позволяйте результату влиять на вашу самооценку. Порой вмешивается случай, удача или даже настроение того, с кем вы общались»