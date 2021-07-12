Восемь секретов, которые рекрутеры вам не расскажут. Но хотели бы

Профессиональный специалист по подбору постарается сделать так, чтобы процесс отправки резюме был легким, собеседование прошло комфортно, а отказ (если таковым окажется решение) стал безболезненным. Для этого он на всех этапах отбора предоставит максимально полную информацию.

И всё же есть вещи, которые рекрутеры не могут раскрывать соискателям. Диапазон зарплат для кандидатов, уровень конкуренции между ними, внутренние принципы отбора — всё это коммерческая тайна, которую HR-специалисты разглашать не вправе.

Расскажем, какие мысли проносятся в головах рекрутеров, когда они вежливо улыбаются вам и пожимают руку после собеседования.

1. «Мы бы дали больше, если бы вы грамотно торговались»

Переговоры о зарплате похожи на игру в покер: и соискатели, и рекрутеры пытаются сохранить контроль над ситуацией, ничем не выдать намерений и выиграть партию. Едва ли найдется рекрутер, который, ударив с вами по рукам, шепнет на ушко: «Вообще-то мы воспользовались вашей наивностью и сговорчивостью, потому что не так уж высоко вас ценим. Ну или вы сами нам это позволили».

Обычно для каждой профессиональной роли и должности работодатель предусматривает диапазон зарплат и первоначальное предложение, которое озвучивается соискателю, ближе к нижней границе этого диапазона.

А ведь еще есть ДМС, различные надбавки, корпоративные соцпакеты и льготы, дотации на питание, сертификаты на фитнес, оплачиваемые дополнительные отпускные дни! Всё перечисленное может стать предметом переговоров. Главное — проводить их правильно, опираясь на пользу, которую вы как сотрудник принесете компании.

2. «Да ладно! Профессиональный жаргон? А по-человечески можете?»

Владение терминологией показывает, что вы профессионал, а добавление некоторых ключевых слов в резюме повышает позиции в поисковой выдаче. Но при личной встрече с рекрутером избегайте «умных» слов и будьте собой. Способность грамотно ввернуть красивое словцо типа «синергия», ROI, «митап», «леверидж» или «сторителлинг» еще никому не принесла на блюдечке приглашение на работу.

Эффективнее будет продемонстрировать страсть к своему делу, живой интерес к компании, готовность отслеживать тренды и учиться у лучших. Если при этом в речь невзначай попадет жаргон — что ж, это будет уместно.

3. «Никаких шансов… Точно никаких, после такого-то первого впечатления!»

Испортить первое впечатление легче, чем кажется: невежливый ответ по телефону, неряшливый внешний вид или неприятный запах при первой встрече, зажатость и ответы невпопад… Рекрутер будет до последнего бороться с соблазном отвергнуть вашу кандидатуру (он ведь объективный профессионал!) и даже под пытками не признается, что вы ему просто не понравились.

Не думайте о секундах первого впечатления свысока! На начальных этапах отбора и при большом конкурсе рекрутера больше интересует ваша способность нравиться — общаться, вызывать доверие, демонстрировать эмпатию, к месту и по-доброму шутить, — чем то, насколько вы подходите для работы и соответствуете формальным требованиям. В конце концов, человек, который проводит с вами собеседование, скорее всего, в дальнейшем будет вашим наставником, посредником между вами и коллегами или руководителем — поэтому ему бы хотелось, чтобы с вами было приятно работать.

Не бойтесь и не ленитесь устанавливать эмоциональную связь с рекрутером. Ну и конечно, вежливо отвечайте на все звонки, если прямо сейчас ищете работу.

4. «Отзывы о вас были не очень-то лестными...»

Очевидно, что рекрутер не позовет вас на собеседование, если прежний начальник или коллега, рассказывающий о вас, отрицательно охарактеризует вашу работу или вас лично. Но порой даже формальные, «дежурные» рекомендации работают против соискателя.

Если рекрутер по каким-либо причинам сомневался в вашей кандидатуре, то недостаточно детальные и информативные отзывы лишь убедят его в обоснованности сомнений.

Выбирая людей, которых укажете в качестве рекомендателей, убедитесь, что они действительно готовы с энтузиазмом и на конкретных примерах рассказывать о вашем профессионализме и особых личных качествах, которые не раз выручали в сложных ситуациях. И конечно, выстаивайте гармоничные рабочие отношения с коллегами и руководителями, чтобы желающих вас порекомендовать было много.

5. «Я проверил(-а) по своим каналам, и не так уж вы прекрасны»

Если ставки высоки или вы столкнулись с серьезным профи — вас проверят по неофициальным каналам. У любого рекрутера есть широкий круг знакомств среди коллег. Если добавить к ним специалистов из самых разных отраслей, с которыми вашему собеседнику доводилось иметь дело в процессе работы, — наберется на город или мини-страну в центре Европы. А на фоне развития соцсетей (особенно LinkedIn и «Фейсбука», где обитают профессионалы и процветает нетворкинг) «дотянуться» до любого человека можно уже не через шесть, а через два-три рукопожатия или запроса в друзья/контакты.

В общем, при желании рекрутер выйдет на людей, которые вас знают. Если эти люди не связаны с вами узами дружеских или иных «особых» отношений — почему бы им не быть честными, характеризуя вас? Не копите профессиональные скелеты в шкафу и будьте готовы объективно рассказать о любой ситуации, которую можно истолковать не в вашу пользу.

6. «Ваши соцсети всё испортили»

Всё больше рекрутеров заглядывают на страницы соискателей в соцсетях. Рекрутер не будет «играть в Шерлока Холмса» (если только вы не кандидат на руководящую должность и компания не наняла профессионального профайлера для создания вашего психологического портрета), а просто проверит базовые характеристики:

вашу адекватность (отсутствие откровенно оскорбительных или острых высказываний на тему политики, религии и т. п., а также отсутствие компрометирующих фото, пока вы в поиске работы);

ваше умение себя преподнести (это важно, если вам предстоит работать с людьми);

ваши способности к рефлексии и готовность учиться (если вакансия подразумевает аналитическую работу и наличие специальных навыков);

соответствие информации из вашего резюме образу жизни и биографии, которые легко «считать» по соцсетям (если в резюме вы называетесь директором по маркетингу, а на странице «Фейсбука» жалуетесь на токсичных клиентов с горячей линии — это тревожный звонок).

7. «Мы ждем ответа от другого кандидата»

Даже самый прямолинейный рекрутер не скажет вам в лицо, что вы — план Б. Если кажется, что работодатель тянет время, придумывает отговорки и общается после собеседования расплывчатыми формулировками, — вам не кажется. Скорее всего, он ждет ответа от другого кандидата, который выше вас в неформальном отборочном рейтинге.

Не принимайте близко к сердцу! То, что вы план Б, означает, что вы всё еще участвуете в конкурсе. У вас даже может появиться шанс убедить рекрутера в том, что вы более достойны, чем конкурент, и лучше подходите компании.

8. «Сорри, мы уже отдали эту работу сотруднику компании»

Вполне законно проводить внешний и внутренний конкурс на вакансию одновременно. Более того, практика показывает, что сотрудники, которые растут или меняют должности в рамках одной компании, более эффективны, лояльны и быстрее адаптируются к новой роли, чем специалисты, нанятые «с улицы».

Многие работодатели требуют от эйчаров и рекрутеров «справедливого найма». Вот на работных сайтах и висят вакансии, которые заведомо недоступны даже для соискателей-суперзвезд. Хотя нет, именно для суперзвезд (то есть совершенно исключительных, редких кандидатов) и оставлена эта лазейка.

Естественно, рекрутер не скажет: «Прости, друг! Это была имитация бурной деятельности, чтобы руководство видело, что работа кипит, желающих устроиться в компанию много и ее имидж на высоте. В общем, тебя всерьез никто не рассматривал. Но рады знакомству».

Если вы соответствуете требованиям, на собеседовании проявили себя с наилучшей стороны и уверены, что понравились рекрутеру, но всё же получили отказ, помните:

это знакомство может оказаться полезным, ведь рекрутер, которому вы понравились, при случае порекомендует вас своему коллеге;

причина отказа не всегда непригодность или несоответствие, иногда это «политика»;

подобные собеседования стоит воспринимать как тренировку навыков трудоустройства, способности сопротивляться стрессу или даже просто вести переговоры;

вакансий на рынке много — работа вашей мечты обязательно вас найдет.