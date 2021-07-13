Еще одна проблема с самозанятыми: как с ними рассчитываться?

По закону, самозанятый обязан после получения оплаты сформировать чек на ее получение и не позднее 9 числа следующего месяца отправить его заказчику(п. 3 ст. 14 Закона № 422-ФЗ).

Последний имеет право принять на затраты (расходы) стоимость услуг или работ, выполненных самозанятым, только после получения такого чека (п. 8 ст. 15 Закона № 422-ФЗ).

В этой части Закон № 422-ФЗ, установивший такие требования к заказчикам, вступает в противоречия с НК РФ, в частности с п. 1 ст. 272, согласно которому расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств либо иной формы их оплаты.

И при наличии приемо-передаточного акта на выполненные работы (услуги) заказчик (применяющий ОСН, то есть работающий по методу начисления) имеет полное право принять их стоимость на затраты — или списать на расходы — не дожидаясь их оплаты.

Но законодатели здесь почему-то упорно твердят: если договор заключен с индивидуальным предпринимателем, то — без проблем, если работы выполнены (услуги оказаны) физлицом по гражданско-правовому договору — то же самое, а вот если договор заключен с плательщиком НПД — низзя. Сначала заплатите ему, потом дождитесь чека, и только после этого принимайте к учету.

Проблема эта до настоящего времени так и не разрешена. По всей видимости, большинство организаций платят самозанятым сразу же, максимум через день-два, а те, в свою очередь — люди дисциплинированные, и чеки отправляют вовремя.

В очередной раз перечитав Закон № 422-ФЗ, мы пришли к выводу, что при общении с самозанятыми у организации может возникнуть еще одна проблема: с ними нельзя рассчитаться недежными средствами, например, путем зачета взаимных требований.

Допустим, заключен договор ГПХ с каким-то физическим лицом на выполнение им для вас каких-то работ (или услуг). Одновременно с этим (или до незадолго этого, или чуть позже), он возжелал купить у вас товар или стать заказчиком ваших работ (услуг). И, возможно, такой вариант вы предложили ему сами, пообещав, что в этом случае товар (работа) ему обойдется несколько дешевле.

На основании акта, подтверждающего, что самозанятый выполнил предусмотренные заключенным договором работы (оказал услуги), заказчик примет их учету записями:

Дебет счета 26 (или другие счета затрат либо расходов) Кредит счета 60 (или 76)

У исполнителя (физического лица) возникает доход (п. 1 ст. 210 НК РФ), с которого источник его (наш заказчик) обязан удержать НДФЛ, а также начислить страховые взносы на пенсионное и обязательное медицинское страхование.

Этим же договором, или другим данный гражданин может потребовать свое вознаграждение в виде, например, передачи ему какого-то имущества заказчика, или выполнения каких-то работ (оказания услуг). Законодательством это не запрещено.

Продажу ему, к примеру, товара на сумму причитающегося вознаграждения, заказчик покажет проводками:

Дебет счета 62 Кредит счета 90.1

Дебет счета 90.3 Кредит счета 68.02

А дальше будет отражен зачет взаимных требований:

Дебет счета 60 (76) Кредит счета 62

И стороны не будут после этого (при условии своевременно и правильно оформленных документов) не будут иметь никаких претензий. И точно такой же договор оформлен с плательщиком НПД, что вроде бы и выгоднее, так как сумма вознаграждения у исполнителя выходит побольше, а заказчику не надо начислять и уплачивать страховые взносы.

Но вот дальше...

Доходы, полученные в натуральной форме не признаются объектом налогообложения у плательщика НПД (подп. 11 п. 2 ст. 6 Закона № 422-ФЗ). Следовательно, предусмотреть в заключенном с ним договоре, что оплата будет произведена не перечислением ему средств на карту, а взаимным оказанием услуг (выполнением работ, продажей имущества) — нельзя.

Заключить дополнительное соглашение, предусмотрев в нем оплату неденежными средствами, тоже не выйдет.

Доход свой он может определить только на дату зачисления средств на карту, а такового не будет. А раз нет поступления средств, то не будет и чека. А без чека заказчик не может (по крайней мере, так упорно твердят чиновники) принять полученные услуги (выполненные работы) к учету. Получается, и расплачиваться товаром (услугами, работами) не за что.

И здесь видится только один выход: перечислить ему на карту деньги, с которыми он придет в эту контору, и расплатится ими за потребное ему имущество (работы, услуги).

Вот такие пироги получаются.

Но, если хорошо подумать, то Закон № 422-ФЗ всего лишь пытается легализовать «левые подработки», «халтуры», «шабашки» и прочие виды разовых заработков, которые ранее оплачивались «черным налом».

Строить бизнес на массовом привлечении самозанятых, маскируя этим трудовые отношения и уходя от страховых взносах, заодно и «кидая» их с оплатой — несколько рискованно. Возложение обязанностей штатного работника на плательщика НПД очень легко ловится. А если нет ему перечисления денег, то нет от него и чека, без которого на затраты (расходы) эти работы (услуги) не принять. Да гражданину обеспечивать свое существование исключительно, как самозанятому, тоже не айс.

Лимит в 2,4 млн. руб., конечно, цифра относительно неплохая, но возможно ли с таким заработком (да еще и не гарантированным), и, главное, в таком статусе, взять, например, ипотеку? Да и никаких социальных гарантий он (этот статус) не дает — работа самозанятым права на пенсию не дает.

Так что данный вид отношений (юридическое лицо — плательщик НПД), на наш взгляд, это только «джентльмен в поисках десятки» для гражданина, и разовый выход в критической ситуации — для организации, не более. Поэтому и больших претензий к качеству Закона № 422-ФЗ, на наш взгляд, можно и не предъявлять.