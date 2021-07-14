Индивидуальные графики работы в 1С: ЗУП

Возможности программы 1С: ЗУП ред. 3.1 всегда поражают, если начать сравнивать их с ограниченным функционалом 1С: Бухгалтерии предприятия. В 1С: ЗУП без труда можно вести воинский учет, суммированный учет рабочего времени, учитывать отгулы, командировки, компенсации и т.д. В этой статье мы поговорим еще об одной фишке 1С: ЗУП ред. 3.1 — об индивидуальных графиках работы.

Находятся они в разделе «Настройка» — «Графики работы сотрудников».

По умолчанию в программе имеется предопределенный график работы «Пятидневка», заполненный согласно производственному календарю. Но пользователь может дополнить их своими графиками работы.

В работе организации возникают ситуации, когда необходимо поменять местами выходной и рабочий день сотруднику, либо, когда для какой-то должности в принципе отсутствует график работы и сотрудник выходит работать по-своему, индивидуальному графику. Каждый месяц, сотрудник выходит на работу в разные дни и установить зависимость графика нет возможности.

Для таких случаев предусмотрен документ «Индивидуальный график».

Рассмотрим пример его заполнения: сотрудник ООО «Карамелька» Маковкин И.С. работает пекарем по индивидуальному графику работы с оплатой за смену 2800 руб. Введем ему индивидуальный график работы на июнь и рассчитаем заработную плату за текущий месяц.

Шаг 1. Перейдите в раздел «Зарплата» — «Индивидуальные графики».

Шаг 2. Нажмите «Создать».

Шаг 3. Заполните шапку документа:

месяц рабочего графика;

организацию, если в программе ведется учет по нескольким организациям;

подразделение.

Данные можно ввести как за текущий месяц, так и за произвольный период.

Шаг 4. Нажмите «Заполнить», если нужно заполнить всеми сотрудниками по выбранному подразделению.

Для выбора нескольких сотрудников воспользуйтесь кнопкой «Подбор».

Автоматически табличная часть заполняется из назначенного сотруднику графика работы.

Шаг 5. Откорректируйте вручную рабочее время сотрудника Маковкина И.С., используя буквенные обозначения классификации времени:

Я — явка;

В — выходные дни;

Н — ночные часы;

ВЧ — вечерние часы и т.д.

Для увеличения количества видов используемого в графике времени укажите нужное количество и добавятся строки в табличной части документа.

Шаг 6. Сделав раскладку по дням, сохраните документ по кнопке «Провести и закрыть».

Данным документом определена нормативная нагрузка пекаря Маковкина И.С. на июнь 2021 года.

Маковкин И.С. отработал согласно установленного индивидуального графика 18 рабочих дней, т.е. 144 часа.

Произведем начисление зарплаты за июнь.

Шаг 7. Создайте документ «Начисление зарплаты и взносов» в одноименном журнале раздела «Зарплата».

Пекарю Маковкину И.С. начислена заплата 50400 руб., исходя из его индивидуального графика.

Шаг 8. Сформируйте расчетный листок сотрудника.

В детализации начисления видно, что Маковкину И.С. начислено за 18 рабочих дней (144 часа), как и задано в его индивидуальном графике работы на текущий месяц.