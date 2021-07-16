Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Оценка профрисков: как работодателю провести ее по закону?

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Охрана труда
Версия для печати

Раньше оценка профрисков не регламентировалась. Но сейчас утверждены поправки в раздел Х ТК РФ об охране труда. Нужно успеть многое исправить до 1 марта 2022 года. Какие документы подготовить и как провести оценку рисков?

С 1 марта 2022 г. начнёт действовать новая редакция ТК РФ, и в ней, в частности, появится требование проводить оценку профессиональных рисков. Причем создать такую систему управления рисками уже давно требует ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011.

Более того, согласно Приказу Минтруда от 21 марта 2019 г. N 77, ГИТ при проверках уже спрашивает у работодателей о такой системе.

Профессиональный риск — это вероятность причинения вреда здоровью сотруднику из-за воздействия вредных и опасных факторов при исполнении обязанностей. Развеем пять основных заблуждений о том, что оценка не нужна. Считают, что:

  • оценка профрисков — дело добровольное;
  • все требования положения о системе охраны труда соблюдать необязательно;
  • если в компании нет производства (офисная), то оценка профрисков не нужна;
  • оценка профрисков и спецоценка условий труда — одно и то же;
  • закон не требует информировать работников об уровне рисков.

Итак, первое. Оценка нужна всем, и она позволит ответить на главные вопросы:

  • какие опасные события могут случиться;
  • каковы могут быть их последствия;
  • какова вероятность возникновения;
  • какие факторы могут снизить их риск.

Исходя из этого, можно организовать охрану труда так, чтобы предотвращать несчастные случаи и заболевания работников.

И, как всегда, вопрос: как это оценивать?

Сегодня есть четыре группы методов:

  • вероятностные;
  • аналитические;
  • статистические;
  • и на основе опросов и чек-листов.

Кроме того, есть и комбинации подходов: качественная оценка методов, смешанная методика и т.д. А указанный выше ГОСТ — вообще о 40 методах оценки риска. Проблема в том, что закон никак не регламентирует, что и как вам надо применять.

Но если этого не сделать, последствия не заставят себя ждать: низкая производительность труда, травмы, демотивация, репутация и т.д. Да и сами санкции от надзорных органов вряд ли обрадуют.

Это штраф до 30 тыс. рублей для должностного лица и до 150 тыс. — для компании. Причем нарушение будут считать по каждому работнику, в отношении которого найдено нарушение.

Поэтому действовать все равно придется самим. Как?

Лучше всего для начала провести аудит документов, затем определить источники риска.

Зафиксировать их и указать, что вы будете делать для их снижения, обязательно надо в документах — в положении об охране труда или отдельном локальном акте. И как вы будете проводить саму оценку — решать тоже вам: ее можно делать самостоятельно или привлечь стороннюю организацию. Закон на этот счет тоже ничего не говорит.

Подборка полезных мероприятий

Разместить