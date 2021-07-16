Оценка профрисков: как работодателю провести ее по закону?

Раньше оценка профрисков не регламентировалась. Но сейчас утверждены поправки в раздел Х ТК РФ об охране труда. Нужно успеть многое исправить до 1 марта 2022 года. Какие документы подготовить и как провести оценку рисков?

С 1 марта 2022 г. начнёт действовать новая редакция ТК РФ, и в ней, в частности, появится требование проводить оценку профессиональных рисков. Причем создать такую систему управления рисками уже давно требует ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011.

Более того, согласно Приказу Минтруда от 21 марта 2019 г. N 77, ГИТ при проверках уже спрашивает у работодателей о такой системе.

Профессиональный риск — это вероятность причинения вреда здоровью сотруднику из-за воздействия вредных и опасных факторов при исполнении обязанностей. Развеем пять основных заблуждений о том, что оценка не нужна. Считают, что:

оценка профрисков — дело добровольное;

все требования положения о системе охраны труда соблюдать необязательно;

если в компании нет производства (офисная), то оценка профрисков не нужна;

оценка профрисков и спецоценка условий труда — одно и то же;

закон не требует информировать работников об уровне рисков.

Итак, первое. Оценка нужна всем, и она позволит ответить на главные вопросы:

какие опасные события могут случиться;

каковы могут быть их последствия;

какова вероятность возникновения;

какие факторы могут снизить их риск.

Исходя из этого, можно организовать охрану труда так, чтобы предотвращать несчастные случаи и заболевания работников.

И, как всегда, вопрос: как это оценивать?

Сегодня есть четыре группы методов:

вероятностные;

аналитические;

статистические;

и на основе опросов и чек-листов.

Кроме того, есть и комбинации подходов: качественная оценка методов, смешанная методика и т.д. А указанный выше ГОСТ — вообще о 40 методах оценки риска. Проблема в том, что закон никак не регламентирует, что и как вам надо применять.

Но если этого не сделать, последствия не заставят себя ждать: низкая производительность труда, травмы, демотивация, репутация и т.д. Да и сами санкции от надзорных органов вряд ли обрадуют.

Это штраф до 30 тыс. рублей для должностного лица и до 150 тыс. — для компании. Причем нарушение будут считать по каждому работнику, в отношении которого найдено нарушение.

Поэтому действовать все равно придется самим. Как?

Лучше всего для начала провести аудит документов, затем определить источники риска.