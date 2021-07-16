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Что нужно знать про зарплату собственника бизнеса

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Рубрика Зарплата
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Официальная зарплата собственника — какая она? Существует ли она в природе и если да, то сколько самому себе платить? Попробуем разобраться.

Все существующие кейсы делятся на четыре основных категории. И важнее не размер самой зарплаты, а способ оплаты.

Оплата за реальную работу менеджера

Очень многие собственники работают в своих компаниях на разных должностях и поучают за это оклады согласно штатному расписанию.

Так, в одной оптовой компании все три учредителя занимаются разными вопросами. Один курирует продажи, другой маркетинг, третий финансы. И оклады у них развного размера — 300 000 рублей в месяц.

В другой компании производственной сферы один из собственников реально является генеральным директором и управляет бизнесом с окладом 1 млн рублей. При этом, как и другие топы, он имеет KPI и может получать годовой бонус в размере шести окладов при их выполнении. Например, по итогам 2020 года вся компания не выполнила план: бонусы не получил никто, в том числе и генеральный директор — собственник.

Оплата за реальную работу члена Совета директоров или Наблюдательного совета

Это часто используемый механизм. В компании — автодилере все члены Совета директоров были оформлены официально и получали равные оклады — по 250 000 р. в месяц.

Оплата за использование бизнесом активов владельцев

Очень частый случай. Владельцы сдают в аренду бизнесу помещения, торговые марки, знаки, оборудование или технику и получают за это доход.

Как правило, такая форма оплаты предполагает, что собственники оформлены в компании-держателе активов.

Есть конкретный кейс из сферы развлечений, где по такой схеме учредители получали по 2 млн рублей в месяц.

Оплата за формальное присутствие

Многие собственники реально не являются менеджерами или сотрудниками своих компаний.

Они просто оформлены там, чтобы иметь рабочее место, стаж, пенсию и т.п. Со временем таких становится все меньше. Размер окладов в этом случае чаще всего становится частью общей штатной структуры компании.

В одной сервисной структуре, к приму, два собственника получали оклады на уровне свои топов — по 500 000. А в некой строительной компании три учредителя были оформлены на ставки инженеров с окладом 220 000 рублей.

В целом же, стоит помнить, что принципиально доходы собственников бизнеса могут складываться из трех составляющих:

  • реальных или номинальных окладов;
  • доходов от использования бизнесом активов;
  • и дивидендов.

И в разных бизнесах эти три составляющие могут присутствовать все, а могут быть любые две или даже только одна.

Поэтому вопрос о том, какой официальный оклад себе назначить, имеет ответ простой: зависит от того, какую роль в компании вы себе отводите.

И есть еще один фактор, который стоит учесть: как правило, все официальные оклады в компании выстроены в некую логичную структуру штатного расписания. И редко собственники сильно от нее отклоняются. Это плохо смотрится и по отношению к наемным сотрудникам, и по отношению к проверяющим органам.

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