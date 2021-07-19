Топ-5 частых ошибок в заявлениях на детское пособие одиноким родителям

Пенсионный фонд фиксирует много ошибок в заявлениях на выплату нового детского пособия одиноким родителям.

Напомним, оформить такие выплаты можно с 1 июля.

Выплату в размере половины прожиточного минимума на детей от 8 до 17 лет могут получить и мамы, и папы, воспитывающие детей в одиночку.

В ПФР посетовали, что заявители допускают одни и те же ошибки, которые могут повлиять на сроки рассмотрения заявления, могут послужить причиной для возврата заявления для исправления ошибок и даже отказа в назначении выплаты, если сведения, указанные в заявления, не пройдут проверку.

ОПФР по Бурятии озвучило перечень самых частых ошибок.

Ошибка № 1

В разделе 4 в «Дополнительных сведения на ребенка» заявители указывают, что он обучается в «образовательном учреждении по очной форме». Такая запись возникает на детей, которые уже получили паспорт, то есть на детей от 14 лет.

Если вы указали, что ребенок обучается в образовательном учреждении по очной форме, а на самом деле он еще учится в школе, то это является ошибкой.

Если вы установили данную галочку, то вам в личный кабинет придет уведомление о необходимости предоставить в ПФР в течение 10 рабочих дней документы, подтверждающие факт обучения ребенка. Причем факт обучения не в школе, а именно в ВУЗе или ССУЗе.

Эту галочку ставите только в том случае, если ваш ребенок обучается в колледже, техникуме, лицее или обучается в вузе (университете / институте).

Если ребенок только окончил 9 или 11 класс и еще не поступил ни в колледж, ни в вуз и обучаться начнет только с 1 сентября 2021 года, то вы эту графу не заполняете, так как справку об обучении предоставить не сможете. Из школы справка для данной выплаты не нужна!

Ошибка № 2

В разделе 4 очень часто родители допускают ошибку при ответе на вопрос «Сколько у вас детей?». Она заключается в том, что в заявлении многие указали только детей в возрасте от 8 до 17 лет, на которых положены выплаты. А младших детей не указали.

Но это неправильно! В заявлении необходимо указывать всех детей в возрасте от 0 до 18 лет. А если ребенок после школы обучается в колледже или в вузе по очной форме обучения, то указываете и ребенка старше 18 лет, но младше 23 лет.

Ошибка № 3

В разделе № 5 «Дополнительные сведения о семье» многие заявители указывают (ставят галочку), что семья владеет жилым помещений (квартирой или домом), выданным в рамках предоставления мер социальной поддержки, если семья приобрела квартиру/дом за счет средств маткапитала.

Но это является неверным. Такое утверждение нужно отметить только в случаях, если вы бесплатно получили жилье в рамках мер социальной поддержки многодетной семье.

Ошибка № 4

Если мама, подающая заявление является вдовой, то она указывает эту информацию только в разделе 3 и выбирает из списка «Вдова».

В разделе 5 не надо ставить никаких галочек напротив утверждения, что один из членов семьи признан умершим. Эту галочку ставят только те заявители, у кого на руках есть решение суда, вступившее в законную силу, о признании человека умершим.

Ошибка № 5

Очень часто в заявлениях допускается ошибка в разделе «Сведения об алиментах». Встречается такое, женщины вносят в эту графу случайный набор цифр или букв.

Для сведения: если у вас отсутствует исполнительный лист о принудительном взыскании алиментов, то нужно внести реквизиты судебного решения о взыскании алиментов.

Под реквизитами имеется в виду полное наименование суда (его нужно выбрать из выпадающего списка, дата вынесения судебного решения и ФИО алиментщика, то есть бывшего мужа). Если дата вынесения судебного решения не неизвестна, то нужно поставить год вынесения решения.

При этом если после развода, вы изменили фамилию, то обязательно ставите галочку в строке «Я меняла фамилию после решения суда».

Если вы все-таки допустили ошибку в заявлении, беспокоиться не стоит. Это обязательно выявится при проверке заявления и ПФР, не вынося отказа, отправит вам его на доработку.

В этом случае у заявителя есть 5 рабочих дней на исправление заявления.

Также не стоит беспокоиться, если в личный кабинет вам пришло уведомление о предоставлении дополнительных подтверждающих документов в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего информирования. В этом случае вы должны предоставить требуемый документ в ПФР лично.

Почему могут отказать в назначении выплаты

Статус «Отказано в предоставлении услуги» может поступить в личный кабинет заявителя на Госуслуги в следующих случаях: