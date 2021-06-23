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С 1 июля беременные и матери-одиночки смогут подать заявление на выплату нового пособия

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Рубрика Детские пособия
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Пенсионный фонд России с 1 июля начнет прием заявлений на новые ежемесячные пособия беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 17 лет.

Подать заявление можно будет на портале госуслуг или в ПФР по месту жительства.

Согласно поправкам, внесенным в федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», новые выплаты будут предоставляться маме или папе, в одиночку воспитывающим детей 8–16 лет, а также женщинам, вставшим на учет в медицинскую организацию в ранние сроки беременности.

Размер обеих выплат определяется в соответствии с прожиточным минимумом, установленным в каждом регионе. В случае с выплатой неполным семьям речь идет о 50 % прожиточного минимума ребенка, в случае с выплатой по беременности — 50 % прожиточного минимума трудоспособного взрослого.

Например, в Волгоградской области выплата семьям с одним родителем составит 5 207 рублей в месяц на каждого ребенка (50 % от прожиточного минимума ребенка в регионе — 10 414 рублей), а выплата беременной женщине — 5 446 рублей (50 % от прожиточного минимума трудоспособного в регионе — 10 892 рубля). В Республике Карелии аналогичные суммы составят 6 909,5 рублей и 7 856,5 рублей.

Важным условием для получения пособий является размер дохода семьи. По правилам он не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в субъекте. Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости.

Критерии для оценки нуждаемости и сроки рассмотрения заявлений появятся после опубликования соответствующего постановления Правительства,3 уточнили в ПФР. Сейчас пока этот документ находится в стадии проекта.

Напомним, до 1 июля пособие за учет в ранние сроки беременности будут платить в старом размере и по старым правилам.

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