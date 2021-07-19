Важно! Налоги взыщут даже с тех, кто все заплатил. Вышла дсп-методичка: инспекторам разрешили охоту

Вы исправно платите НДС? И знаете, что схемы с НДС сейчас — это трюки под куполом без страховки? Вы, конечно, молодцы, но это теперь не значит, что инспекторы не придут к вам с проверкой.

Почему налоговики проверяют по-новому

ФНС выпустила внутренние регламенты, которые, фактически, говорят: если со схематозника налоги взыскать не получится, доначисления надо сделать его контрагенту.

Звучит как страшилка. Но, к сожалению, это правда. В 2020 году для отдела камеральных проверок приняли регламент № 970. Гуглить бесполезно. Это дсп-документ.

Но чтобы вы были готовы к новым правилам проверок, «Клерк» сделал онлайн-курс «Секреты оптимизации НДС. И что надо знать про АСК НДС-2». Мы долго уговаривали ведущего в стране эксперта по АСК НДС-2 Кирилла Соппу рассказать все секреты системы.

Итогом долгих переговоров стал эксклюзивный онлайн-курс, который расскажет, как налоговики проверяют схемы по НДС, как работают эти самые схемы и что вам надо знать про АСК НДС-2. Записывайтесь по кнопке ниже (до конца июля держим на него скидку):

Вы уже боитесь всесильной АСК НДС-2? Система видит всю цепочку контрагентов, подсвечивает налоговые разрывы и высылает требования. От налогоплательщиков система скрыта. Но Кирилл Соппа знает все секреты этой системы контроля. И расскажет вам на курсе. И бояться не стоит. Способы противостоять есть.

Каких только мифов про контроль за НДС нет в инете! И что вышла АСК НДС-3, и что теперь информация о банковских счетах физлиц-бенефициаров цепочки напрямую приходит налоговикам. Все это хайп и инфоцыганство. Реальную систему работы налоговиков получите на нашем онлайн-курсе.

Что из себя представляет курс

Контент. Это уникальный материал, который основан на секретной информации из кулуаров налоговой. Много инфографики: а как еще понятно описать, как другие компании пытаются сэкономить на налогах.

Все идет со ссылками на судебную практику. Важно знать, какие схемы можно отстоять в суде.

Посмотрите первое видео курса:

Программа курса:

Глава 1. Вступление.

Глава 2. Принципы исчисления НДС и отличия от налога на прибыль.

Глава 3. Для чего нужна АСК НДС-2.

Глава 4. АСК НДС-2 и бумажный НДС.

Глава 5. Реальные вычеты.

5.1. Излишки.

5.2. Экспорт.

Глава 6. Особенности администрирования НДС.

6.1. Как устроена система.

6.2. Доработки в АСК НДС-2.

6.3. Контроль налогоплательщиков.

6.4. Как себя вести.

Глава 7. Методы оптимизации НДС.

7.1. Исключение выручки из базы по НДС.

7.2. Переброска вычетов.

7.3. Покупка «бумажного» НДС.

Глава 8. Налоговое планирование.

Процесс обучения. Учитесь в своем ритме, у нас нет потоковой системы.

Смотрите видео, читайте (и скачивайте) текстовые конспекты.

Доступ к курсу по времени неограничен (и да, если дадите свой логин-пароль коллеге, он сможет открыть его на своем гаджете).

Как записаться. После оплаты по кнопке ниже вам придут инструкции на емеил.

Что получите по итогам курса. Готовые рецепты по защите от налоговых претензий: на случай, если вы вообще не связаны со схемами и на случай, если есть скелеты в шкафу.

Ну, и сертификат по итогам курса мы тоже выдаем.