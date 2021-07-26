Инста- и Фейсбук-реклама: как без проблем вернуть НДС

А вы тоже считаете, что глупо тратиться на рекламу в этих соцсетях, ведь НДС удерживается, а вычет получить нельзя? Уделите этой статье четыре минуты и узнаете, как получить акты и счета-фактуры, а с ними — законный НДС вычет.

В чем проблема

Да, реклама в популярных соцсетях эффективна, но зачем тратиться на нее, если нет возможности получить закрывающие документы от Фейсбука и Инстаграма? При этом тот же Фейсбук НДС исправно удерживает.

Обратившись в раздел статистики рекламной кампании на Фейсбук, легко увидеть, что там отражается сумма без НДС. Например, 100 000 руб. Однако к моменту списания ФБ автоматически прибавит к ней 20 %, т.е. как только будет достигнут порог биллинга (вы сами настраиваете лимит в своем аккаунте), произойдет списание в 120 000 руб.

Возникают по-человечески понятные вопросы:

Что с закрывающей документацией, кто и как представит акты, счета-фактуры?

Зачем вообще НДС платить, если можно не платить (вот писали тут: «Не плачу НДС с инста-рекламы. Показываю, как» и т.п.)?

На оба вопроса логично ответить третьим: зачем обходить и «оптимизировать», если можно вернуть и зачесть? Показываем, как.

Можно ли обойти НДС на рекламу в Фейсбуке и Инсте?

Интернет пестрит советами «бывалых» типа той или иной степени изобретательности — и незаконности.

Приобретая услугу иностранной организации, не состоящей на налоговом учете в РФ, российский рекламодатель становится налоговым агентом по НДС, обязан исчислить и уплатить его сумму одновременно с перечислением средств этому иностранному лицу (ст. 148, ст. 174 НК РФ). Банально, но факт.

А вот еще одна банальность: может, эффект от применяемых из инета методов и будет, но потом наверняка последует блокировка, и все труды, потраченное время и деньги сольются в... ну, вы понимаете.

Есть серьезные основания полагать, что авторы, льющие негатив о неэффективности рекламы в Фейсбук и Инстаграм («панама», «не работает», «все тщетно» и проч.), «пострадали» именно потому, что использовали незаконные методы.

Как законно вернуть НДС за рекламу в Фейсбук и Инстаграм?

Иной скажет: «С удовольствием не обходили бы НДС, если можно было бы получить акты и счета-фактуры». Документы — это в самом деле камень преткновения, тот же Фейсбук не представляет их «простым» российским рекламодателям. Однако официальным реселлерам — маркетинговым партнерам — представляет.

Сервис eLama — один из таких партнеров, с помощью которого процесс размещения рекламы в Фейсбук и Инстаграм упрощается в разы, к тому же рекламодатель получает вожделенный пакет документов, необходимых для возврата НДС по рекламным услугам.

Поэтому для рекламодателей на общей системе налогообложения — неважно, юридических лиц или ИП, — есть возможность возместить НДС после оплаты рекламы.

Как это делается?

Без преувеличения, это единственно законный способ возместить НДС с таргетированной рекламы Фейсбук и Инстаграм. Показываем, как это реализовано в eLama:

Регистрируетесь, получаете доступ в личный кабинет.

Оформляете заказ на рекламную кампанию в Фейсбук, Инстаграм (а также в множестве иных соцсетей).

В кабинете отображается счет на пополнение баланса рекламного аккаунта с уже включенным 20 %-ным НДС.

Пример. Рекламодатель оплачивает счет на 100 000 р. В счете будет указана сумма 100 000 р, и именно 100 000 р. придут на баланс eLama.

Когда рекламодатель будет с баланса eLama переводить деньги на баланс рекламного кабинета, то он переведет 100 000 р, а на баланс рекламного кабинета поступит 80 000 р. Потому что 20% НДС спишет рекламная система. НДС списывается один раз — в момент пополнения рекламного кабинета.

Оплачиваете счет, на баланс в eLama зачисляется вся сумма, а уже при переводе денег в рекламный кабинет удерживается НДС в размере 20% от суммы.

Вы получаете пакет закрывающей документации (акты и счета-фактуры) на русском языке, с которым без проблем возвращаете НДС.

Многие банки предлагают карты, привязанные к расчетному счету, и предприниматели считают, что это хорошая «лазейка» для оплаты рекламных кампаний. Однако ни актов, ни счетов-фактур при такой «оптимизации» не получить. Законный способ обеспечить наличие закрывающих документов от Фейсбук и Инстаграм — это получить их от eLama.

К сожалению, физические лица, самозанятые, ИП на «упрощенке» не смогут воспользоваться этим методом.

Процедурные вопросы

Закрывающая документация, — акты и счета-фактуры, — будут формироваться в середине месяцев, следующих за отчётными. Конкретные даты, увы, указать нельзя, поскольку документы сначала представляются рекламными системами Фейсбук или Инстаграм.

Электронные версии выгружаются в ваш личный кабинет eLama, а также отправляются на указанный вами адрес электронной почты (руководителя, бухгалтера, иного ответственного лица).

Варианты получения оригиналов:

Отправка по «Почте России». Заключая договор, достаточно указать полный адрес и проставить «Почту России» в пункте «Как вы будете забирать документы». eLama будет отправлять оригиналы автоматически.

Получение в офисе (актуально для бизнесменов из Санкт-Петербурга, выбравших пункт «Самостоятельно из офиса eLama».

Напоследок отметим, что Минфин не настаивает на каком-то конкретном перечне документов, подтверждающих фактические расходы налогоплательщика на рекламу в соцсетях (см. письмо от 19.07.2017 No 03-07-08/45864). Поэтому для включения указанных рекламных услуг в расходы по налогу на прибыль могут быть использованы любые надлежащим образом составленные документы, подтверждающие понесенные расходы. Включая те, процесс получения которых мы описали выше.