Всегда ли претензия — это плохо? Что сказал Верховный суд про досудебное урегулирование споров

Досудебный порядок урегулирования споров — это, по сути, одна из форм защиты нарушенных прав, которая дает возможность сторонам разрешить разногласие до или вместо обращения в суд с иском. Основные цели досудебного порядка — содействие мирному урегулированию споров и развитие партнерских отношений. По многим категориям споров соблюдение такого порядка является обязательным. Причем как в системе судов общей юрисдикции, так и в системе арбитражных судов.

В связи с этим возникает множество вопросов при применении такой процедуры разрешения противоречий.

Так, 22 июня 2021 года Пленум Верховного Суда РФ обобщил практику по соблюдению досудебного порядка. По результатам обобщения ВС принял Постановление № 18 «О некоторых вопросах досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства». Именно об этом Постановлении будет наша статья.

Начнем с того, что в Постановлении ВС определил досудебное урегулирование как деятельность участниками спора до обращения в суд, которая осуществляется сторонами самостоятельно (например, путем переговоров или же непосредственно в претензионном порядке) либо с привлечением третьих лиц (например, медиаторов), а также при обращении к органу публичной власти, уполномоченному на разрешение спора в административном порядке.

Далее ВС в очередной раз указал на необходимость соблюдения досудебного порядка в отношении каждого ответчика при предъявлении требований одновременно к нескольким ответчикам.

При этом, если досудебный порядок в отношении некоторых ответчиком не соблюден, рассмотрение спора по существу возможно только в отношении тех ответчиков, которые были уведомлены в досудебном порядке.

Еще один важный тезис: при возникновении спора с участием представительства или филиала юрлица досудебный порядок урегулирования спора будет считаться соблюденным в случае направления досудебной претензии по адресу такого представительства или филиала, при условии, что исковые требования вытекают из правоотношений, которые непосредственно связаны с деятельностью такого представительства (филиала).

Ранее, в 2015 году ВС РФ в пункте 63 Постановление № 25 разъяснял, что любое юридически значимое сообщение, в том числе досудебная претензия, адресованная ИП или юрлицу, должна направляться по адресу, который указан в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), либо по адресу, указанному самим ИП или юридическим лицом в договоре.

Таким образом, благодаря этому положению процедуру соблюдения досудебного порядка можно реализовать в короткие сроки и более продуктивно, так как суть разногласия адресуется непосредственно стороне правоотношения, а не ее «головной» организации (по юридическому адресу).

По общему правилу, досудебную претензию нужно направлять заказным или ценным письмом с описью, или же вручать адресату лично в руки под отметку. Однако, как указал ВС, досудебный порядок будет считаться соблюденным, если договором, законом, обычаем или же установившейся сторонами при осуществлении взаимоотношений практикой будет принят иной порядок обмена юридически важной документацией. Но этот факт надо будет обязательно доказать в суде.

Таким образом, ВС РФ предусматривает возможность направления досудебной претензии с помощью электронной почты, мессенджеров или соцсетей при соблюдении одного из нижеперечисленных условий:

у сторон ранее уже осуществлялся обмен документами таким способом;

или же такой способ прямо предусмотрен в договоре между сторонами.

При этом обязанность даказать факт направления в адрес ответчика досудебной претензии лежит на истце. Но ответчик вправе предоставить доказательства того, что истец направил не текст досудебной претензии с приложениями, а другую документацию. Тогда досудебный порядок будет считаться несоблюдённым, а исковое заявление оставят без движения и в последствии могут даже вернуть (136 ГПК РФ и 128 АПК РФ, 135 ГПК РФ и 129 АПК РФ).

Доказательствами направления досудебной претензии и приложений к ним являются распечатанные материалы (скриншоты), на которых указан адрес интернет страницы, а также время доставки такого электронного письма ответчиком. Такие скриншоты должны быть заверены лицом, участвующим в деле и предоставляющим доказательства такого рода.

Что еще рассказал Верховный суд? В частности, что несовпадение сумм основного долга, процентов и неустойки, которые указаны в досудебной претензии, с суммами, указанными в исковом заявлении (при условии указания на конкретный материально-правовой спор, связанный с нарушением прав истца) не является нарушением порядка досудебного урегулирования спора.

И если истец произвел соблюдение досудебного порядка урегулирования спора лишь в отношении суммы основного долга, не указав на требование о взыскании неустойки (или процентов) — досудебный порядок считается соблюденным в отношении всех требований. Но если после предъявления исковых требований в суд о взыскании суммы основного долга, без указания требований о взыскании неустойки, суд удовлетворяет такие требования, соблюдение досудебного порядка в отношении суммы неустойки или процентов — обязательно.

То есть в случае, если планируется взыскание неустойки или процентов помимо суммы основного долга, наилучшим вариантом будет указать в досудебной претензии на это намерение, а также не забыть предъявить данное требование в исковом заявлении вместе с требованием о взыскании суммы основного долга. В противном случае придется начать с самого начала процедуру досудебного урегулирования, что существенно увеличит срок взыскания таким сумм.

Далее Суд указал на ситуацию, когда при заключении договора (или это обстоятельство прямо вытекает из закона) стороны предусмотрели определенный перечень документов и сведений, которые необходимо направить в адрес второй стороны вместе с досудебной претензией. Так, в случае, если сторона не прикладывает необходимую документацию к тексту претензии, не сообщает необходимые сведения или делает это с отступлением от предусмотренной формы, суд посчитает, что досудебный порядок стороной не соблюден.

Но важно отметить, что в ситуации, когда истец не смог предоставить необходимые сведения и документы по объективным причинам при урегулировании спора в досудебном порядке, но те документы, который он предоставил стороне, свидетельствуют о существе и размере предъявляемых требований (или же в случае, когда у противоположенной стороны спора имеются такие сведения и документы) — досудебный порядок в отношении предъявляемых требований будет считаться соблюденным.

Рассмотрим еще один спорный вопрос, которой был разрешен Верховным судом: возможно ли заменить соблюдение досудебного порядка проведением примирительных процедур?

Суд прямо указал на то, что да, но нужно соблюсти некоторые условия.

Так, примирительные процедуры (например, медиация, проведение переговоров) могут быть засчитаны как соблюдение досудебного порядка урегулирования спора в случае, если они зафиксированы документально (например, стороны подписали протокол разногласий) и такие документальные доказательства истец предоставил суду. Причем процедура будет считаться соблюденной даже при прекращении переговоров или медиации без достижения согласия по имеющимся разногласиям.

Также процедура досудебного урегулирования будет считаться соблюденной истцом в случае направления им в письменной форме предложения о применении медиации или о проведении переговоров, которое в течение тридцати календарных дней после получения будет оставлена второй стороной без ответа. При обращении в суд истцу будет необходимо предоставить доказательства направления такого письменного предложения в адрес ответчика.

В отношении соблюдения процедуры досудебного урегулирования спора при предъявлении встречного иска ВС РФ также высказался довольно однозначно, указав, что соблюдение такой процедуры не требуется, если встречный иск предъявлен после возбуждения производства по первоначальному исковому заявлению и соблюдение такого порядка не будет способствовать достижению целей досудебного урегулирования.

Особая процедура соблюдения претензионного порядка предусмотрена в спорах о защите прав потребителей.

По общему правилу, закон о защите прав потребителей не предусматривает обязательный досудебный, претензионный порядок урегулирования споров. В отдельных случаях обязательный досудебный порядок может быть предусмотрен в специализированном законодательстве — например, Федеральным законом от 25 апреля 2002 N 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

В остальных случаях условие договора, заключенного с потребителем, об обязательном претензионном порядке урегулирования споров является ничтожным. Но в то же время при том, что не является обязательным соблюдение претензионного порядка в такой категории спора, ненаправление потребителем претензионного требования о соразмерном уменьшении покупной цены, о замене товара или о безвозмездном устранении недостатков лишает в дальнейшем потребителя права на взыскание с продавца штрафа, который предусмотрен положением статьи 13 Закона о защите прав потребителей.

Помимо самого процесса процедуры досудебного урегулирования спора Верховный суд напомнил, порядок предъявления заявлений о несоблюдении претензионного порядка истцом. Так, детализировав прошлогодние разъяснения, Суд указал, что право на заявление о несоблюдении претензионного порядка у ответчика присутствует только в суде первой инстанции.

Однако такое заявление суд вправе и не удовлетворять, если ответчик до предъявления заявления о нарушении процедуры досудебного урегулирования успел сделать иные заявления по существу спора и не выразил намерения по его урегулированию, и истек срок досудебного урегулирования.

Таким образом, выпущенное Постановление Пленума Верховного суда в очередной раз акцентировало внимание на важности и значимости процедуры досудебного урегулирования, уточнило и разъяснило многие вопросы, о претензионном порядке урегулирования споров.

Истцу при предъявлении исковых требований надо внимательно отнестись к процедуре досудебного урегулирования, проанализировав огромное количество факторов и особенностей, предусмотренных не только законодательством, но и заключенным между сторонами договором, в рамках которого появились разногласия.