Зарплата от 100 тысяч рублей, можно без опыта. Что кроется за такими объявлениями?

До сих пор часто вижу печатные объявления о вакансиях — хотя, казалось бы, век интернета и все такое. Нередко появление таких листочков вполне удобно и объяснимо для всех сторон. Например, на «Пятерочках», «Магнитах» и прочих магазинах висят объявления с информацией о поиске продавцов.

Также часто подобное вешают на кафе и ресторанах.

В то же время во многих российских городах и поселках постоянно появляются какие-то мутные объявления. Якобы ищут сотрудников любого пола и возраста, можно без опыта. Зарплату при этом обещают намного выше средней по региону.

Что обычно скрывается за такими объявлениями? Давайте коротко и по порядку.

Продажа запрещенных веществ или их доставка

Ищут наркокурьеров, закладчиков, вербовщиков новых сотрудников для нелегального бизнеса, связанного с распространением запрещенных веществ. Поэтому и подходят люди всех возрастов.

Кстати, я слышала, что иногда платят там действительно неплохо, но еще и часто обманывают и не отдают деньги за выполненную работу. И если поймают — светит уголовный срок.

Обналичивание

Незаконное обналичивание и отмывание — еще одна сфера, где готовы с распростертыми объятиями неофициально трудоустроить и платить много денег. Новичка просят заводить карты разных банков и ходить снимать с них деньги или, наоборот, класть туда деньги и переводить.

В схемы по обналичиванию еще могут быть замешаны счета в букмекерских конторах, балансы мобильных операторов и другие аккаунты, где можно пополнять счет и выводить деньги.

Таких людей, проводящих деньги через свои счета, называют «дропы». Тут тоже можно присесть — опасная и незаконная работа.

Сетевой маркетинг

Здесь вам расскажут, что 100 тысяч в месяц реально заработать без опыта, главное — стараться и перевыполнять план. В сетевом маркетинге участник получает прибыль за счет двух источников:

продажи какого-то товара или услуги;

комиссии за привлечение новых людей в фирму.

Сетевые компании бывают законными (косметические компании, например) и незаконными (например, финансовая «пирамида» Финико и ей подобные).

Ненастоящая вакансия с платой за обучение

Вам могут рассказать про прекрасную работу в стабильной компании и про будущую высокую зарплату. Только вот перед трудоустройством нужно пройти обучение, за которое надо заплатить.

Например, 5000 рублей. Доверчивые люди платят, а мошенники после этого пропадают.

Чаще всего не доходит дело не только до работы, но и даже до того самого обучения.

Я тут описала основные варианты, могут быть и другие с похожей схемой. А вот в реальных вакансиях обычно сообщают про суть работы и не обещают какие-то сказочные условия.