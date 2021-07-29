Заполнение счета-фактуры по прослеживаемым товарам: образец и детали

С первого июля все счета-фактуры нужно оформлять на обновленном бланке. В документе появились дополнительные графы, которые содержат информацию, необходимую для работы системы прослеживания товаров. В статье вы найдете образец и ознакомитесь с инструкцией по заполнению нового счета-фактуры по товарам, относящимся к прослеживаемым.

Вид счета-фактуры по прослеживаемым товарам

В случае реализации прослеживаемых товаров счет-фактуру необходимо составить в электронном виде, бумажная форма в этом случае запрещена.

Выбирать между бумажным и цифровым форматом можно только при реализации непрослеживаемых товаров (п. 1, 1.1 ст. 169 НК РФ).

На момент написания статьи электронные счета-фактуры составляют по формату, который утвержден Приказом ФНС РФ от 19.12.18 № ММВ-7-15/820. В письме ФНС от 14.05.2021 № ЕА-4-15/6592@ сообщается, что в действующем формате уже есть реквизиты прослеживаемости.

Обращаем внимание, что тем не менее этот формат не учитывает изменения, которые касаются введения новой строки 5а в форму счета-фактуры, поэтому не исключены проблемы при заполнении счета-фактуры в цифровом виде.

Образец счета-фактуры по прослеживаемым товарам

Составили для вас образец заполненного счета-фактуры при продаже прослеживаемых товаров:

Как заполнить счет-фактуру по прослеживаемым товарам

Заполнять новую форму счета-фактуры следует по обновленным правилам, в которых предусмотрены требования по заполнению дополнительной информации о прослеживаемых товарах (Постановление Правительства РФ от 26.12.11 № 1137).

В шапку счета-фактуры включили новую строку 5а. В ней необходимо записать данные накладной на отгрузку товаров, на основании которой составляется счет-фактура.

Если счет-фактура относится к нескольким отгрузочным документам, то в данной строке через точку с запятой потребуется перечислить все их реквизиты.

В первом поле этой строки необходимо указать порядковый номер записи, под которым отгруженные товары записаны в графе 1. В остальных полях строки указывают номер и дату документа.

В графе 1 отражают порядковый номер записи отгруженных товаров. Название товаров теперь записывают в графе 1а, а код товара по ТН ВЭД ЕАЭС — в графе 1б.

Информацию о прослеживаемых товарах заполняют в специально предусмотренных для этого полях — это графы 11, 12, 12а и 13. Рассмотрим подробнее, как заполнить каждое из этих полей.

В графе 11 по операциям с прослеживаемыми товарами теперь нужно записывать регномер партии товара или так называемый РНПТ. По остальной продукции указывают регномер декларации на товары.

В графах 12 и 12а необходимо указывать код и условное обозначение единиц измерения товаров, которые подлежат прослеживанию.

В графе 13 записывают количество прослеживаемого товара, в отношении которого составлен счет-фактура. Количество подсчитывают в единицах изменения, указанных в графах 12 и 12а.

Одинаковые прослеживаемые товары отражаются в одной строчке счета-фактуры. Но если такие товары ввозились в Россию в разных партиях, к этой строке заполняют дополнительные строки в графах 11–13 по каждому РНПТ.