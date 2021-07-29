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Как изменить формат СЗВ-ТД в программах 1С?

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Вы думаете, что прием СЗВ-ТД по новому формату начнется только с 1 августа 2021 года, как и обещал ПФР? А вот и нет! Переход уже начался. Во многих городах России местные отделения ПФР уже принимают СЗВ-ТД по новому формату. Что делать налогоплательщикам, как проверить в своей программе, доступна ли вам отправка этого отчета по новому формату, расскажем в статье.

По городам и регионам

«А наш регион / город в каком формате должен сдавать?» — наверное, это самый популярный вопрос, который приходит на ум в такой ситуации.

К сожалению, дать ответ на него может только сам ПФР.

Причем искать информацию на сайте этого ведомства бессмысленно, там ее нет. Поэтому остается только звонить кураторам в ваши отделения ПФ, уточнять данные у них.

Есть небольшой список городов, по которым есть уточненные данные на 26.07.2021 г.:

  • по старому формату принимают в Белгороде, Волгограде, Казани, Краснодаре;
  • по новому формату принимают в Королеве, Московской области, Санкт-Петербурге;
  • оба формата принимают в Мурманске.

В любом случае, мы не рекомендуем затягивать с отправкой СЗВ-ТД: отправляйте отчет как можно раньше!

Как проверить, какой формат СЗВ-ТД действует сейчас в 1С?

1. Если ваша база в облаке (т.е. вы используете 1С: Fresh), то на данный момент у вас база обновлена до последнего релиза, и теперь отчет отправляется только в новом формате.

Убедиться в этом можно, проверив регистр сведений «Даты вступления в силу НА» (нормативных актов).

Для этого в правом верхнем углу 1С зайдем в «Сервис и настройки» и вызовем команду «Перейти по ссылке».

В открывшейся строке поиска введем название искомого регистра: e1cib/list/РегистрСведений.ДатыВступленияВСилуНА

Перед нами откроется регистр сведений «Даты вступления в силу НА». Прокрутив колесико вправо до конца, можно увидеть дату 22.07.2021 г. Именно с этой даты и начинается формирование отчета СЗВ-ТД по новому формату.

Если вы отправите отчет по новому формату, а вам придет отказ из ПФР из-за неверного формата, то звоните в обслуживающую вас компанию 1С. Они передадут контакты вашего ПФР разработчикам программы и те, в свою очередь, уже будут связываться с ним и решать этот вопрос.

2. Если же ваша база локальная, то тут дело зависит от того, когда вы обновляли базу:

  • для релизов ЗУП 3.1.14 и 3.1.18 и БП 3.0.95.29 и ниже действует старый формат СЗВ-ТД. В вашем случае в 1С продолжает действовать патч EF_10232423, преобразовывающий форму СЗВ-ТД в старый формат.

Поэтому, если вам откажут в приеме СЗВ-ТД по старому формату (а мы напоминаем, что узнать нужный формат можно только в самом отделении ПФР!), то обновляйте базу, формируйте новый СЗВ-ТД и отправляйте заново.

  • для релизов выше, чем вышеуказанные, форм СЗВ-ТД формируется по новому формату! И если ПФР откажется принимать ваш отчет, то действуйте по вышеописанному алгоритму: звоните в 1С.

А из какого вы города и с какими трудностями столкнулись при сдаче СЗВ-ТД?

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