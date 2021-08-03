Новые правила по охране труда при проведении работ в легкой промышленности: что надо знать

В результате регуляторной гильотины обновились правила по охране труда при проведении работ в легкой промышленности. Прежняя версия правил, утвержденная приказом Минтруда РФ № 466н от 31.05.2017 года, утратила свою силу. А с 1.01.2021 года действует новая версия (утверждена приказом Минтруда РФ № 780н от 16.11.2020 года).

В отличии от многих других обновленных Правил по охране труда, данный документ не претерпел значительных и глобальных изменений, всего по документу их чуть более 30 и в данной статье мы предлагаем рассмотреть основные из них.

В начале обзора приведем изменения, которые коснулись всех новых Правил по охране труда.

Появилось понятие оценки уровня профессионального риска. На основании данной оценки рисков, работодатель теперь вправе устанавливать дополнительные требования в области безопасности на своем предприятии.

Теперь работодатели вправе вести дистанционный контроль и вести аудио, фото и видео фиксацию рабочих процессов.

Во всех Правилах по охране труда теперь отсутствуют отсылки на другие НПА, во избежание противоречий или дублирования информации.

Работодатели теперь могут вести электронный документооборот по охране труда, а также допускается использование электронной подписи сотрудников.

Далее продолжим обзор изменений в Правилах по охране труда при проведении работ в легкой промышленности.

Отменен пункт о необходимости установления перерывов для сотрудников и обеспечении их обогреваемыми помещениями для работы в холодное время года.

Отменено требование о необходимости механизации процессов загрузки, выгрузки и транспортировки сырья, материалов и готовых изделий.

Немного перефразирован пункт с требованиями по выпуску горячих газов из нагревательных и сушильных печей.

Изменили температурный режим воды и водных технологических растворов.

Разрешили рециркуляцию воздуха в производственных помещениях после его очистки от пыли.

Отменен пункт с требованиями по процессу приготовления растворов, эмульсий, красителей и вентиляции при данных процессах.

Отменен пункт с требованиями по механизации оборудования для размотки, промера и разбраковки ткани.

Изменен пункт по установке и раскладке рулонов трикотажного полотна и переноске настилочных машин.

Отменили пункты с требованием по оснащению оборудования сигнализацией в случае обрыва или заклинивания нитей на вязальном оборудовании, установки сигнализации о технических неполадках на другие виды оборудования, установки сигнализации на кругловязальные машины в случае поломки игл.

Изменили условия установки жаккардовых барабанов и оснащениях их в кожухи.

Перефразированы требования по раскладке полотна с помощью специального оборудования.

Отменили требование по обеспечению удобства и безопасности регулирования плотности вязания и операций по замени игл, толкателей и пр.

Отменили требование по оснащению оборудования системой пухоудаления с рабочих органов.

Отменены требования по процессу автоматической смазки игл и соответствия смазочных материалов техрегламенту таможенного союза.

Изменено несколько пунктов с требованиями по осуществлению некоторых производственных процессов по изготовлению обуви.

Отменили требование по механизации транспортирования и перемещения сырья, материалов и готовой продукции.

Изменилось требование по хранению запаса клеев, растворителей и красителей. В кладовых теперь может храниться не более суточного запаса.