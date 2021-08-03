Новые правила по охране труда при проведении работ в легкой промышленности: что надо знать

В результате регуляторной гильотины обновились правила по охране труда при проведении работ в легкой промышленности. Прежняя версия правил, утвержденная приказом Минтруда РФ № 466н от 31.05.2017 года, утратила свою силу. А с 1.01.2021 года действует новая версия (утверждена приказом Минтруда РФ № 780н от 16.11.2020 года).
В отличии от многих других обновленных Правил по охране труда, данный документ не претерпел значительных и глобальных изменений, всего по документу их чуть более 30 и в данной статье мы предлагаем рассмотреть основные из них.
В начале обзора приведем изменения, которые коснулись всех новых Правил по охране труда.
- Появилось понятие оценки уровня профессионального риска. На основании данной оценки рисков, работодатель теперь вправе устанавливать дополнительные требования в области безопасности на своем предприятии.
- Теперь работодатели вправе вести дистанционный контроль и вести аудио, фото и видео фиксацию рабочих процессов.
- Во всех Правилах по охране труда теперь отсутствуют отсылки на другие НПА, во избежание противоречий или дублирования информации.
- Работодатели теперь могут вести электронный документооборот по охране труда, а также допускается использование электронной подписи сотрудников.
Далее продолжим обзор изменений в Правилах по охране труда при проведении работ в легкой промышленности.
- Отменен пункт о необходимости установления перерывов для сотрудников и обеспечении их обогреваемыми помещениями для работы в холодное время года.
- Отменено требование о необходимости механизации процессов загрузки, выгрузки и транспортировки сырья, материалов и готовых изделий.
- Немного перефразирован пункт с требованиями по выпуску горячих газов из нагревательных и сушильных печей.
- Изменили температурный режим воды и водных технологических растворов.
- Разрешили рециркуляцию воздуха в производственных помещениях после его очистки от пыли.
- Отменен пункт с требованиями по процессу приготовления растворов, эмульсий, красителей и вентиляции при данных процессах.
- Отменен пункт с требованиями по механизации оборудования для размотки, промера и разбраковки ткани.
- Изменен пункт по установке и раскладке рулонов трикотажного полотна и переноске настилочных машин.
- Отменили пункты с требованием по оснащению оборудования сигнализацией в случае обрыва или заклинивания нитей на вязальном оборудовании, установки сигнализации о технических неполадках на другие виды оборудования, установки сигнализации на кругловязальные машины в случае поломки игл.
- Изменили условия установки жаккардовых барабанов и оснащениях их в кожухи.
- Перефразированы требования по раскладке полотна с помощью специального оборудования.
- Отменили требование по обеспечению удобства и безопасности регулирования плотности вязания и операций по замени игл, толкателей и пр.
- Отменили требование по оснащению оборудования системой пухоудаления с рабочих органов.
- Отменены требования по процессу автоматической смазки игл и соответствия смазочных материалов техрегламенту таможенного союза.
- Изменено несколько пунктов с требованиями по осуществлению некоторых производственных процессов по изготовлению обуви.
- Отменили требование по механизации транспортирования и перемещения сырья, материалов и готовой продукции.
- Изменилось требование по хранению запаса клеев, растворителей и красителей. В кладовых теперь может храниться не более суточного запаса.
В статье представлены самые основные изменения в Правилах по охране труда при проведении работ в легкой промышленности. Если ваша организация работает в сфере легкой промышленности вам необходимо ознакомиться с произошедшими изменениями более подробно и внести касающиеся ваших производственных процессов правки в вашу локальную документацию.
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