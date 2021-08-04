​Как работница РЖД оспорила в суде отстранение и взыскала зарплату: разбираем то самое решение суда

Некоторое время назад в сети стали рассказывать историю о работнице РЖД, которой удалось оспорить отстранение от работы. Но никто из рассказывающих не смог сказать, что это за женщина и о каком решении суда речь.



Нам удалось найти как саму героиню, так и решение суда. Речь пойдёт об Апелляционном решении Воронежского областного суда от 08.07.2021 по делу № 2-67/2021.

В этой статье кратко расскажем о сути дела и итогах. Но сразу обозначим два момента:

1. Отстранение женщины от работы произошло в августе 2020 года, т. е. не связано с отказом от вакцинации, но всё же касается коронавируса. Из комментариев могло сложиться впечатление, что женщина оспорила отстранение из-за отказа вакцинироваться, но это не так. Поэтому мы считаем, что вам стоит знать полную картину.

2. Но из этой истории можно извлечь пользу. В том числе такую: даже если твой противник — огромная бюрократическая машина с сотней юристов в штате, не стоит считать, что в суде ничего не добьёшься. Если закон на вашей стороне, то надо идти в суд и не опускать руки, даже если первая инстанция отказала.

Краткая суть дела

Д. работала в РЖД с 2004 года, с 2019 — в качестве диспетчера.

16 августа 2020 года у одного из её коллег подтвердился коронавирус, он был отстранён и отправлен домой. 17 августа местный Роспотребнадзор предписал работодателю организовать проверку здоровья всех работников, контактировавших с заболевшим. В их список включили и Д.

Главный санитарный врач Юго-восточной ж/д предписал Д. находиться в режиме изоляции в течение 14 дней со дня контакта (произошедшего 14 августа), а работодателю — отстранить её от работы на этот же срок до предъявления закрытого больничного и отрицательного результата теста. 27 августа больничный Д. закрыли.

Однако 28 августа работодатель выпустил приказ об отстранении Д. из-за того, что она не предоставила отрицательный результат теста.

От прохождения теста Д. отказалась, отметив, что это мед. вмешательство, на которое требуется согласие, а принуждение к прохождению теста недопустимо. А с заболевшим она вообще не контактировала и признаков заболевания не имела (что позднее было подтверждено другим решением Воронежского областного суда от 13.04.21 по делу № 7-141/2021).

Изначально отстранить Д. предполагалось лишь на две недели, однако фактически допущена к работе она была только с 17 ноября. Весь этот период Д. не получала зарплату.

Суд первой инстанции отказал Д., указав, что постановление санитарного врача было законным, как и требование сделать тест. Но апелляционная инстанция вынесла другое решение.

На что опирался суд

1. Согласно ст. 51 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», лица, являющиеся распространителями возбудителей инфекционных болезней, не допускаются к работе. Однако из материалов дела не доказано, что Д. являлась носителем. А значит, на этом основании не могла быть отстранена.

2. Не был доказан и сам факт контакта с заражённым работником. Суд установил, что работодатель не проводил внутреннего расследования, чтобы установить точный круг контактировавших.

Сам заразившийся коллега на суде заявил, что Д. присутствовала при сдаче его ночного дежурства. Однако других доказательств этому не было, а по графику рабочий день Д. начинался на час позже. Суд также пришёл к выводу, что коллега Д. давал против неё показания, будучи зависимым от работодателя, поэтому его показания не могут являться достоверным доказательством.

3. В постановлении санитарного врача был обозначен срок 14 дней от даты предполагаемого контакта (14 августа). Поэтому для отстранения на больший срок не было оснований.

В итоге суд пришёл к выводу, что с 28 августа по 17 ноября Д. была незаконно лишена возможности трудиться.