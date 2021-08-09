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Как правильно и быстро ввести дату в документах 1С?

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Вы, наверное, смотрите на заголовок и думаете: «А что можно вводить дату как-то неправильно?». Дата документа — пожалуй, один из самых недооценённых реквизитов. При этом его заполнение влияет на большое количество факторов.

Например, если ошибиться с датой при вводе документа «Поступление (акты, накладные, УПД)», то расходы могут лечь на некорректный период. А при ошибке в дате полученной счёт-фактуры вы получите требование от налогового органа с просьбой внести корректировки.

Чаще всего пользователи ошибочно вводят год документа. Вместо 2021 можно встретить 0221, 2001, и даже 2221.

Но если вы будете вводить дату документа по алгоритму, описанному ниже, то сможете минимизировать свои опечатки.

Итак, для ввода даты, приходящейся на текущий месяц и текущий год, достаточно набрать число в графе «Дата» и после этого нажать на кнопку «Enter».



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Программа автоматически и безошибочно подставит текущий месяц и текущий год в вашу дату.



Если же вы вводите в базу документ датированный предыдущими месяцами текущего года, то в графе дата следует набирать число и месяц.



После нажатия на кнопку «Enter», текущий год автоматически будет заполнен в графе «Дата».



Если же необходимо внести документ, датированный годом, отличным от текущего, то придется вводить всю дату полностью.

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