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Стартапы для бухгалтера: обзор про тех, кто готов менять рынок

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Свой бизнес
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Большинство людей видят бухгалтера как строгую даму рубенсовских форм за столом, заваленным бумагами. И калькулятор в руках. Но современный бухгалтер совсем не такой. Ему интересны технические новинки, а уж сервисы и программы, связанные с работой, тем более. Представляем вам обзор стартапов, предназначенных для упрощения работы бухгалтера.

Онлайн-бухгалтерии и сервисы для учета документов

Не спешите вздыхать и закатывать глаза: о матерых гигантах рынка говорить не будем.

  • Онлайн-бухгалтерия для малого бизнеса «Кубукс»

Сайт:  cubux.ru

Молодой проект, который судя по опубликованным отзывам, понравился пользователям.

Возможности: бухгалтерия, складской учет, расчет зарплаты, формирование и отправка отчетности. Можно работать в многопользовательском режиме, а для директора есть понятный раздел с аналитикой.

Тарифы:  приятно удивляют — Основной, включающий все нужные функции, составляет 500 рублей в месяц. Можно также подключить только сдачу отчетности (6500 в год) или вообще передать ведение учета команде проекта (от 21500 в месяц).

Минусы:  стартап пока в развитии, поэтому попадаются ошибки, сервис находится в стадии beta-тестирования. Кстати, об этом написано в отзывах, так что тут ребята полностью честны со своими будущими клиентами.

Плюсы:  небольшая стоимость, перспективы развития (планируются модули для комиссионной торговли, бухгалтерии в строительстве, бюджетирование для компании).

«Клерк» приглашает молодые команды, которые разрабатывают бухгалтерские, финансовые, инвестиционные программы и приложения к сотрудничеству — наша аудитория с удовольствием будет тестировать ваши разработки. Пишите в комментах.

  • Сервис для бухгалтерских фирм «Мультибухгалтер»

С ним вы наверняка знакомы, ведь у него есть собственный блог на «Клерке».

Сайт:  multibuhgalter.ru

Этот молодой проект уже завоевал доверие пользователей. Его клиенты — это в первую очередь компании аутсорсинга, но сервис отлично подойдет и тем бухгалтерам, у которые много клиентов-ИП (за ним глаз да глаз) и организаций.

Возможности:

  • ведение учета клиентов;
  • печать и хранение документов;
  • календарь налоговых событий с напоминаниями и удобным дашбордом;
  • рассылки клиентам — например, напоминаний о платежах или предоставлении документов;
  • автоматическая рассылка счетов;
  • переписка и обмен файлами с клиентами (клиент при этом использует специальное приложение).

И это еще не все. Руководителю удобно контролировать работу команды бухгалтеров, а бухгалтер в свою очередь может использовать мобильное приложение.

Тарифы:  базовый тариф — 700 рублей в месяц, есть также тариф PRO и PRO , которые дают расширенные возможности и позволяют подключить к работе в сервисе сотрудников.

Минусы:  для аутсорсеров, привыкших работать по-старинке, переход к новым программам всегда дается нелегко, особенно, если сотрудники не привыкли к тому, что за эффективностью их работы могут следить.

Плюсы:  бухгалтеру не приходится постоянно держать в голове какие-то события и даже отправку счетов клиентам — сервис сам обо всем напомнит и проведет массовую рассылку. Все данные о заказчиках находятся в одном месте, не нужно вспоминать, кто из них на какой системе налогообложения, на какую сумму оплаты была договоренность, какую деятельность ведет и т.д.

Когда мы искали интересные сервисы, то наткнулись на одну проблему — многие из них не работают с самозанятыми бухгалтерами-физиками. С ИП — пожалуйста, а вот с физлицами нет или вообще с плательщиками НПД не работают. Мы просим откликнуться компании, которые предлагают свои услуги самозанятым бухгалтерам, а их сейчас немало на «Клерке» — расскажите о своих решениях на нашем сайте. Очень ждем!

  • Маркет 42

Это все-таки не совсем стартап, но подход к работе с программами бухгалтера довольно революционный, так что мы включили его в подборку.

Сайт:  https://42clouds.com/ru-ru/products/modul1c/

Не секрет, что часто бухгалтеру приходится самостоятельно разбираться с настройкой и установкой различных обновлений, обработок и т.д. для 1С. Сделать это обычно сложно, особенно для новичка. Но вот появилась площадка, на которой можно не только выбрать подходящую обработку или сервис, но и легко его установить и интегрировать. Без помощи сисадмина или программиста.

Для бухгалтера, которые работает сам на себя или в небольшой компании, где руководитель соблюдает жесткую экономию бюджета — это просто находка.

 

Тариф:  зависит от выбранного вами приложения или обработки.

Минус:  большой выбор приложений и обработок, поэтому легко потеряться, советуем пользоваться поиском по ключевым словам, например «распознавание» или сразу выбирать нужную конфигурацию или отрасль.

Плюс:  есть не только типовые решения, но и разработки, которые в другое время пришлось бы искать по всему интернету, а тут они собраны в одном месте. Есть инструкции по установке, а многие сервисы вообще установятся и настроятся автоматически.

Работа с документами

Для бухгалтера самая большая головная боль — это работа с первичкой. Особенно с чеками в авансовых отчетах, которых может быть не одна сотня в месяц. Да и накладные на товар длиной в 10, 20, 30 страниц тоже энтузиазма не вызывают. Для того, чтобы бухгалтер не потерялся под грудами документов, придумали специальные программы — они распознают документы со скана или фото и подгружают его в в 1С. Да еще и проводки формируют. Думаете — фантастика?

  • Entera

Компания зарегистрирована в 2018 году, но уже привлекла внимание пользователей. Ставка создателей сервиса была в первую очередь сделана на качество распознавания и, судя по отзывам в сети, Entera в этом смысле не подводит (по заявлению на сайте точность распознавания — 98%).

Сайт:  entera.pro

Суть сервиса проста — грузите сканы, Excel-файлы, фотографии или электронные документы из системы ЭДО, программа их распознает и загружает в 1С в виде готового документа с проводками. Все можно настроить и «объяснить» программе заранее.

Тарифы:  зависят от количества обрабатываемых страниц, стоимость, указанная на сайте, от 7 рублей, при этом для больших объемов обработки менеджер предложит вам специальный тариф. Протестировать сервис можно бесплатно.

Минус:  все же придется проверять документы после ввода. По крайней мере на начальном этапе. Часто бывает, что в самой 1С оказываются не совсем правильные настройки и нужно что-то где-то «подкрутить». При этом сервис не просто распознает, но и проверяет документы — например, на правильность расчета итоговой суммы. Так что какие-то ошибки вы сразу увидите.

Плюсы:  программа работает не только с 1С, но и с МоёДело и другими программами учета.

  • КНАП

Еще одни новички в распознавании документов. Отличие от других программ в том, что работу выполняют роботы вместе с людьми. Так что вам не надо беспокоится о качестве отправленных документов (если искусственный интеллект затруднится разобраться, ему помогает человек).

Сайт:  goknap.com

Принцип «первичка „под ключ“», т.е. он выполняет работу, как если бы это делал оператор или бухгалтер на первичке, только быстрее и без ошибок.

Роботы успешно справляются с одной серьезной проблемой — дублями номенклатуры. Это когда одна и та же по сути позиция заводится разными строками из-за разницы в названиях поставщиков.

Тарифы:  от 8 рублей за документ (6 рублей — реквизиты, 2 рубля — 1 строка). На сайте есть калькулятор — можете прикинуть стоимость обработки вашего количества документов. Можно протестировать бесплатно на первых 100 документах!

Минусы:  сервис работает только с 1С:Бухгалтерия.

Плюсы:  единственная ваша забота — отправить документы на обработку, дальше все сделает КНАП.

Про самозанятых

Сам себе режиссер — это про бухгалтера, который работает в режиме «all-in-one» или по-простому все делает сам. Это сплошь и рядом в малом бизнесе. В т.ч. на плечи бухгалтера ложатся заботы о поиске сотрудников и, конечно, расчеты с ними. Сейчас очень популярна работа с самозанятыми, из-за приличной налоговой экономии. Но где их собственно искать?

  • YouDO Бизнес

Это проект, созданный совместно с одним из самых популярных порталов по поиску работы, — HeadHunter. Он позволяет искать самозанятых, среди более, чем 2,5 миллионов исполнителей, по различным критериям — цене услуг, рейтингу, профессии.

Сайтb2b.youdo.com

С помощью сервиса можно проводить выплаты самозанятым, в т.ч. по системе день-в-день. А еще вам поступит сигнал об ошибке, если самозанятый перестанет им быть. Бухгалтеры знают, что это чревато доначислением налога, да еще и в отчеты такого работника надо будет включать, а если этого не было сделано сразу — сдавать корректировки.

Хорошие новости — если вы сами самозанятый бухгалтер или только собираетесь им стать, то можете зарегистрироваться и предлагать свои услуги через сервис. Вам помогут получить статус, разобраться с платежами и работой на платформе, а также вы сможете воспользоваться программами медицинского страхования и страховкой на случай ущерба заказчику. А еще система сама формирует договор и акт для вашего клиента, и чек тоже автоматически пробьет.

Минусы:  проект только начал свою работу, поэтому пока нет отзывов, отважитесь стать первопроходцем?

Плюсы:  для заказчика — нет риска начать работу с обычным физиком вместо самозанятого, большая база исполнителей. Для самозанятых, в т.ч. бухгалтеров — возможность максимально просто выстроить расчеты и документооборот со своими клиентами.

Проведение платежей

Нас заинтересовали также проекты, связанные с расчетами и платежами в интернете.

  • Ю-Касса

Сервис предназначен для различных расчетов, но мы рассмотрели только платежи для бизнеса.

Сайт:  yookassa.ru

Бухгалтер во всем всегда крайний — кассу подбери, зарегистрируй, сделай так, чтобы все работало, а мы уже только чеки пробивать будем.

Эксперты по онлайн-кассам, с которыми пообщался «Клерк», утверждают, что выбрать кассу под конкретный бизнес довольно сложно, надо учитывать много разных факторов — поток клиентов, объем номенклатуры товаров и т.д. иначе рискуете получить аппарат, который быстро придет в негодность.

В этом смысле повезло интернет-магазинам и тем, кто оказывает услуги, потому что для них идеальный вариант — облачная касса.

Тарифы:  в Ю-касса облачный вариант «под ключ» обойдется вам примерно в 23000 рублей в год. Фискальный накопитель 6200 рублей на 15 месяцев, 9500 на года, при условии, что вы применяете УСН. Аренда онлайн-кассы стоит 1400 в месяц. В стоимость входит выпуск КЭП, сопровождение регистрации в налоговой, обслуживание в ОФД и круглосуточная поддержка. Так что бухгалтеру не придется заполнять никаких карточек ККТ, все сделают за него.

Что касается платежей, то прием оплаты через интернет зависит от вашего вида деятельности и способа оплаты. Подробнее тут.

Минусы:  довольно высокая стоимость аренды, комиссия по платежам, как нам показалось, выше, чем при оплате через эквайринг. Мы не раз рассказывали о варианте оплаты через QR-код и похоже для платежей в интернете этот вариант пока остается самым выгодным.

Плюсы:  на сайте много инструкций и подробных пояснений — что, зачем и почему. Поэтому даже новичок в онлайн-кассах сможет разобраться.

  • Деньги Вперед

Сотрудники постоянно просят выдать аванс пораньше? Или вообще давать деньги не два, а три-четыре раза в месяц? Ну так вот, теперь так можно. С помощью нового сервиса.

Сайт:  dengi-vpered.ru

Идея в том, чтобы работодатель перечислял деньги не напрямую сотрудникам, а на специальный номинальный счет, а оттуда уже работники их будут снимать, тогда, когда им удобно. К тому же в промо-ролике компании говорится, что так можно увеличить лояльность сотрудников и снизить текучесть кадров.

Как утверждают создатели сервиса, для бухгалтерии ничего не меняется, но мы задались вопросом — а что же с НДФЛ? Обычно перечисления сотрудникам происходят в один день и в тот же день или на следующий перечисляется в бюджет НДФЛ, а если сотрудник сам получит свою зарплату пораньше, как об этом узнать работодателю?

«Клерк» надеется, что представители компании откликнутся в комментариях и развеят наши сомнения.

Тарифы:  для работодателя — бесплатно, для работников — стандартный тариф 99 рублей за подачу заявки (судя по тому, что указано в тарифах за пользование средствами, никаких процентов не взимается, ведь это деньги сотрудника, которые он заработал, перечисленные работодателем, а не самим сервисом).

Минусы:  остается вопрос по сроку перечисления НДФЛ и вообще контролю за расчетами с сотрудниками.

Плюсы:  работодателю услуга предоставляется бесплатно, работник не будет обращаться лишний раз в бухгалтерию, выпрашивать аванс или доставать бухгалтера расспросами — сколько ему начислено и когда уже поступит оплата, ведь все это есть в приложении.

Свой бизнес и инвестиции

Мы знаем, что среди наших читателей немало тех, кто имеет собственный бизнес, например, владеет аутсорсинговой компанией. И когда появляется прибыль, то грамотный бухгалтер не спешит ее полностью тратить, а ищет возможность выгодно вложить. Расскажем о паре площадкок, которые дают возможность инвестирования даже новичку.

  • MD Finance

Здесь предлагают зарабатывать на госконтрактах. Все просто — компания выигрывает тендер и начинает выполнение контракта, но оплату за работу или поставку товара получит не сразу, поэтому ей приходится использовать собственные свободные средства. Отвлекать их из оборота невыгодно, поэтому компании обращаются за помощью к инвесторам.

Сайт:  mdfin.ru

Тарифы:  Платформа не берет комиссию за пополнение и вывод денег со счета инвестора.

Минусы:  все риски несет инвестор, платформа старается максимально обезопасить работу и предоставляет информацию по заемщику, которая может повлиять на решение о вложении средств, но в итоге все риски только ваши.

Плюсы:  обычно сроки исполнения госконтрактов небольшие, до года. Если все сложится, то есть возможность заработать за достаточно короткий срок — ставки для заемщиков от 20 до 29%. Если проще — вложив 500 000 на 3 месяца под ставку 20%, вы получите 25 000 рублей прибыли. Конечно с них надо не забыть заплатить налог.

  • STRK

А вот на этой платформе есть возможность вовремя разглядеть перспективный стартап и вложиться в него, купив акции. Ведь когда-то и Microsoft была скромной маленькой компанией.

Сайт:  starttrack.ru

Тарифы:  мы не нашли информацию о каких-либо платежах для инвестора, для тех, кто хочет разместить свои акции на платформе, стоимость рассчитывается индивидуально.

Сейчас на сайте, например, можно попробовать вложиться в бизнес по продаже замороженной готовой еды.

Минусы:  все те же — инвестор рискует своими средствами.

Плюсы:  есть возможность познакомиться с перспективными стартапами и вложить деньги в бизнес, который в будущем может принести миллионы.

«Клерк» тоже придумал стартапы 

Мы решили не оставаться в стороне и тоже придумали несколько проектов. Осталось их только внедрить :-). Если такое уже где-то есть, поделитесь с нами ссылками в комментариях. А то может мы еще многого не знаем.

  • Приложение «Партнёрка»

С ним бухгалтер может в любое время посмотреть список активных предложений по сотрудничеству от банков, подключиться к ним и начать зарабатывать.

Банки предлагают бухгалтерам получать комиссию за открытие счета их клиентам. Комиссии, по слухам, привлекательные, только информацию о них приходится искать на отдельных сайтах банков. Было бы намного удобнее собрать их в одном месте.

  • Подсказчик для бухгалтера и директора

Подгружаешь в такую программ или приложение документы — баланс, выписку со счета, ведомость на зарплату, кассу и т.д.. А она анализирует и делает выводы: «Тут у вас лимиты расчета наличкой превышены, в балансе дебиторка высокая — обратите внимание, в выписке рисковый контрагент, у него 30 арбитражных дел в картотеке». Просто и понятно.

  • Сервис по выбору онлайн-бухгалтерии, оператора ЭДО

Мы часто публикуем различные обзоры и рейтинги, но все равно собрать вместе всех операторов не в силах. Вот бы кто-нибудь взялся и сделал это, а? Тогда можно было бы легко сравнить тарифы, условия, плюшки всякие ;)

  • Набор онлайн-калькуляторов

Приложение с набором онлайн-калькуляторов на все случаи бухгалтерской жизни — от расчета пени, до больничного по декрету. Сейчас мы работаем над тем, чтобы наш раздел с калькуляторами снова заработал в полную силу — пишите, чего вам не хватает, в комментариях.

Кстати, калькулятор РКО у нас уже есть

  • Простой, удобный, настраиваемый планировщик

Да, мы знаем, что такие есть. Но, как оказалось, с тем же Google-календарем многие наши читатели не работают, им там некомфортно. Другие приличные планировщики не всегда имеют вариацию на русском языке или адаптированы для работы с нескольких устройств — компьютера, смартфона, планшета. Третьи просят немалую денежку за обслуживание.

Пока мы нашли единственный оптимальный вариант — Todoist. Есть бесплатный тариф (рассчитан на 5 проектов и максимум 5 сотрудников), PRO версия (229 рублей в месяц, при годовой оплате и 299 при ежемесячной) и Бизнес (329 и 399 рублей соответственно).

Хотя это уже стартап-старичок (основан в 2007 году), но он снискал уважение и пользователей и мы не могли его не отметить. Если знаете еще какие-нибудь удобные планировщики — пишите, поделитесь ценной информацией с коллегами.

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