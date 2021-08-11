По каким параметрам работодателей относят к группе риска и о чем важно знать

С 1 июля 2021 года в России вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ», который ввёл новую модель контрольно-надзорной деятельности при проведении проверок. По этой причине Правительство РФ утвердило несколько категорий риска работодателей и критерии отнесения их деятельности к ним с 2021 года.
Какую категорию риска могут присвоить
Как и до 2021 года, Роструд и трудовые госинспекции (ГИТ) руководствуются риск-ориентированным подходом при выборе работодателей для контроля (надзора). То есть, чем выше категория присвоенного риска, тем больше вероятность проверки в той или иной форме.
При этом частота плановых проверок осталась прежней и зависит от присвоенной работодателю (его деятельности или производственному объекту) категории риска.
С 23 июля 2021 года вступило в силу новое Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Оно утверждено постановлением Правительства РФ от 21.07.2021 № 1230.
На основании его п. 11 работодателя могут отнести к одной из следующих категорий риска:
- высокий риск;
- значительный риск;
- средний риск;
- умеренный риск;
- низкий риск.
Кто присваивает работодателю категорию риска
К категории высокого риска работодателя может отнести только решение главы Роструда или его замов.
Категории значительного, среднего и умеренного риска в ведении руководителя территориального органа Роструда (он же — главный госинспектор труда в регионе) или его замов.
Если же деятельность работодателя или его объект не отнесены к определенной категории риска, то считается отнесенным к категории низкого риска.
Отнесение работодателей к определенной категории риска происходит ежегодно — до 1 июля текущего года для применения в следующем календарном году.
Какую роль играет присвоенная категория риска
Суть в том, что плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении работодателя проводят в зависимости от присвоенной ему категории риска. А именно (п. 15 Постановления № 1230):
- в отношении объектов контроля, отнесенных к категории высокого риска, выездная проверка проводится один раз в 2 года;
- значительный риск — один раз в 3 года;
- средний риск — один раз в 5 лет;
- умеренный риск — один раз в 6 лет.
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При категории низкого риска плановый контроль (надзор) вообще не проводится. По умолчанию считается, что и так всё хорошо.
Кроме того, обязательные профилактические визиты проводят в отношении работодателей, отнесенных к высокому и значительному рискам.
Как изменить категорию риска
Можно подать в Роструд или его территориальный орган заявление об изменении категории риска, если по мнению работодателя его деятельность или объект соответствует иной категории риска.
При поступлении сведений о соответствии иной категории риска либо об изменении критериев риска соответствующим должностным лицом Роструд в течение 5 рабочих дней принимает решение об изменении категории риска (с учётом подчинённости).
Критерии отнесения работодателя к категории риска
Они приведены в приложении к Постановлению № 1230. По сути, это несколько показателей, у которых одна формула расчета вытекает из другой.
Основной критерий — показатель тяжести (потенциального риска) причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере труда.
ВИД КАТЕГОРИИ РИСКА
ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО РИСКА
|Высокий риск
|1 и более
|Значительный риск
|от 0,99 до 0,75
|Средний риск
|от 0,74 до 0,5
|Умеренный риск
|от 0,49 до 0,25
|Низкий риск
|менее 0,24
Значение потенциального риска причинения вреда в сфере труда (Р) определяют по формуле:
Р = Т Ку
Где:
- Т — показатель тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения работодателями обязательных требований;
- Ку — коэффициент устойчивости добросовестного поведения работодателей, связанного с исполнением обязательных требований.
В свою очередь, показатель тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения работодателями обязательных требований (Т) при определенном виде деятельности определяют по формуле:
Т = ПВ × М
Где:
- ПВ — показатель потенциального вреда из-за возможного несоблюдения обязательных требований;
- М — показатель масштаба распространения потенциальных негативных последствий в случае причинения вреда в сфере труда.
Показатель потенциального вреда в сфере труда из-за возможного несоблюдения обязательных требований (ПВ) определяют по формуле:
ПВ = 4 × С 2 × Т1 0,5 × Л
Где:
- С — количественная оценка по показателю численности работников, погибших в результате несчастных случаев, на 1000 работающих в отрасли;
- Т1 — количественная оценка по показателю пострадавших в результате тяжелых несчастных случаев на 1000 работающих в отрасли;
- Л — количественная оценка численности работников, пострадавших в результате легких несчастных случаев, на 1000 работающих в отрасли.
Основной вид деятельности в соответствии с ОКВЭД2
Показатель ПВ
|Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (A)
|0,49
|Добыча полезных ископаемых (B)
|1,49
|Обрабатывающие производства ©
|0,96
|Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха (D)
|0,99
|Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (E)
|0,97
|Строительство (F)
|0,87
|Транспортировка и хранение (H)
|0,85
|Деятельность в области информации и связи (J)
|0,58
|Образование (P)
|0,44
|Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (Q)
|0,57
|Прочие виды экономической деятельности
|0,2
Значение показателя масштаба распространения потенциальных негативных последствий в случае причинения вреда в сфере труда (М) в зависимости от среднесписочной численности сотрудников у работодателя составляет:
- 0,5 — при среднесписочной менее 200 человек;
- 0,7 — при среднесписочной от 200 до 499 человек;
- 1 — при среднесписочной от 500 до 999 человек;
- 1,5 — при среднесписочной свыше 1000 человек.
Значение коэффициента устойчивости их добросовестного поведения, связанного с исполнением обязательных требований (Ку), определяют индивидуально для каждого работодателя.
Его рассчитывают на основе переменных показателей деятельности хозяйствующих субъектов исходя из показателей, учитывающих соблюдение законодательства о труде, по формуле:
Ку = Кт Кз Кадм
Где:
- Кт — индивидуальный коэффициент показателя потенциального риска причинения вреда в сфере труда при наличии случаев травматизма;
- Кз — индивидуальный коэффициент показателя потенциального риска причинения вреда при наличии задолженности по зарплате за предшествующий год, равный 0,3 (при отсутствии задолженности за предшествующий год Кз равен 0);
- Кадм — индивидуальный коэффициент потенциального риска причинения вреда при наличии назначенных административных наказаний за нарушение обязательных требований в сфере труда за 3 года, предшествующих текущему году, равный 0,1.
Индивидуальный коэффициент потенциального риска причинения вреда в сфере труда при наличии случаев травматизма (Кт) рассчитывают по формуле:
Кт = Ктт Ктл
Где:
- Ктт — показатель наличия тяжелых несчастных случаев, признанных связанными с производством, за год, предшествующий текущему году. Он равен 0,4 за каждый такой тяжелый несчастный случай.;
- Ктл — показатель наличия легких несчастных случаев на производстве за год, предшествующий текущему. Равен 0,1 за каждый легкий несчастный случай.
Индивидуальные коэффициенты рассчитывают на основании:
- данных отчетности Роструда о результатах контрольно-надзорной деятельности, представленных его территориальными органами за 3 года, предшествующих текущему;
- сведений о травматизме за 3 года, предшествующих текущему;
- сведений о задолженности по заработной плате за предшествующий год.
При отсутствии этих сведений в статистической и ведомственной отчетности индивидуальные коэффициенты показателя потенциального риска причинения вреда в сфере труда равны нулю.
Особенности применения критериев отнесения к категории риска
СИТУАЦИЯ
РЕШЕНИЕ
|Наличие смертельного несчастного случая, признанного связанным с производством (кроме по вине третьих лиц), за 3 года, предшествующих текущему
|Присваивают высокую категорию риска
|Нет случаев смертельного травматизма (за 3 года, предшествующих текущему), тяжелого травматизма (за год, предшествующий текущему), факта невыплаты в установленный срок зарплаты (за год, предшествующий текущему) и вступившего в законную силу постановления по делу об административных правонарушениях (ч. 1, 3, 4 и 6 ст. 5.27 и ч. 1-4 ст. 5.27.1 КоАП РФ), вынесенного за год, предшествующий текущему
|
Категория риска деятельности работодателя подлежит снижению до следующей категории риска.
Решение о снижении принимают при отсутствии всех указанных случаев и не чаще чем 1 раз в год.
Для работодателей со среднесписочной численностью свыше 1000 человек решение о снижении категории риска до следующей, принятое по заявлению такого работодателя, размещается на официальном сайте Роструда в течение 5 календарных дней со дня принятия.