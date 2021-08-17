Калькулятор РКО: как выбрать банк и не утонуть в сравнениях

Перед любым бизнесом стоит вопрос, где открыть расчетный счет (куда перейти, если предыдущий банк достал), как выбрать, чтобы не переплачивать и где предложат максимальный набор услуг.

Мы сделали калькулятор РКО: теперь не нужно бродить по тарифным разделам банковских сайтов и утопать в сравнеии таблиц. «Клерк» все сделает за вас. Главное, вы сами подумайте для себя, что вы хотите получить от банка в итоге.

Если уже точно знаете какие банки хотите сравнить, тогда попробуйте калькулятор РКО прямо сейчас.

Расчетно-кассовое обслуживание для индивидуальных предпринимателей или ООО заключается в процессе открытия и обслуживания расчетных счетов (в российских рублях или иностранной валюте).

В комплекс РКО обычно входят следующие операции:

переводы денежных средств;

расчеты с бюджетом;

формирование и выдача выписок, справок о движении по счетам;

инкассация наличных денежных средств;

обслуживание касс и платежных терминалов;

валютно-обменные операции;

интернет-банк.

Каждый банк самостоятельно формирует пакеты для расчетно-кассового обслуживания ИП и ООО, ведь некоторые совершают по 2-3 платежа в месяц, а кто-то ежедневно сдает выручку на инкассацию и постоянно пользуется эквайрингом, а ведь это разные по стоимости тарифы обслуживания.

Например, МТС Банк предлагает тариф «Стабильный» с неограниченным количеством платежей в месяц и беспроцентными переводами физическим лицам за 5450 рублей в месяц, но в то же время есть тариф «Проще простого», где обслуживание 0 рублей в месяц. С другими тарифами МТС Банка можно познакомиться тут.

Прямо закон не обязывает ИП иметь расчетный счет. Но на практике и сами банки, и налоговики считают, что нужно открывать для бизнеса отдельный счет. Поэтому ИП стоит подумать над тем, чтобы заранее подобрать себе банк для РКО.

Например, у Сбера на тарифе «Легкий старт» предлагает три бесплатных платежа в месяц и 0 рублей за обслуживание. У Модульбанка на тарифе «Ничего лишнего» — тоже 0 рублей, а количество операций не ограничено. «Уральский банк» предлагает подключиться на тариф «Промо лайт» с бесплатным обслуживанием и неограниченным количеством платежей в месяц.

Скорее всего, в вашем кармане есть банковская карта и не одна для личных расчетов. Многие банки делают скидки для предпринимателей, которые являются у них держателями дебетовых или кредитных карт как физлица.

Или вы получаете бесплатный выпуск новой карты для работы с наличными и бесплатные переводы денег между своими счетами в рамках одного банка. Например, Альфа-Банк предлагает скидки на товары и услуги у партнеров банка и полезные сервисы для бизнеса в подарок.

Итак, вы решили, что вам нужно открыть расчетный счет и теперь осталось выбрать банк. По каким же критериям выбираем банк для РКО:

Надежность и финансовая устойчивость — это можно проверить изучив отчетность на сайте и посмотрев, с какими компаниями сотрудничает банк. Но откровенно говоря, сейчас, во времена постоянных «ЦБешных» чисток банков, большинство клиентов выбирают между известными брендами. В нашем калькуляторе РКО нет ненадежных банков;

Условия и тарифы для бизнеса — чем больше вариантов, тем больше у вас разбегаются глаза, но и вероятность подобрать что-то удобное для себя тоже больше;

Наличие филиалов в других городах — а вдруг ваши партнеры откроют расчетные счета в этом же банке и вам не придется платить за переводы между собой;

Близость к офису — не самый весомый аргумент, однако, стоять в пробках, чтобы получить документ из банка то еще удовольствие, но сейчас большая часть документов формируется в онлайне, а некоторые банки вообще не имеют физических офисов. Привет, Тинькофф :-)

Как выбрать банк — определились, теперь решаем, на что обратить внимание, выбирая тариф, ведь нужно же не прогадать:

Стоимость обслуживания в месяц и стоимость платежки; Стоимость проведения инкассации, кассовых операций и эквайринга; Наличие интернет-банка и смс-оповещений; Начисление процентов на остаток по счету; Скидки для новых клиентов и программы лояльности; Возможности выпуска бизнес-карт; Льготы на зарплатные проекты и т.д.