Страховая компания погасила кредит, но через восемь лет к заемщику пришли приставы

На горячую линию ДОЛГ.РФ обратился человек, у которого взыскивают долг по кредиту и по этой причине арестовали счета. С виду — стандартная ситуация, а на деле имеет множество нюансов. Этот долг за человека должна была выплатить страховая компания, что, вероятно, и было сделано. Но последняя несколько лет назад потеряла лицензию, а документов об оплате у пострадавшего не оказалось. Что ему делать в такой ситуации?

Страховой случай

История, с которой к нам обратился читатель, берет начало в 2013 году. Тогда он оформил кредит в Русславбанке и к нему оформил страховку в компании «Независимость» на три года, действовавшую с 2013 по 2016 год. По условиям страховки, если заемщик умирает или получает I-II группы инвалидности, то кредит за него выплачивает страховая компания.

Несчастный случай с человеком случился в 2014 году, когда он попал в ДТП и получил серьезные травмы, что привело ко II группе инвалидности. Поскольку инвалидность — страховой случай, человек подготовил документы, чтобы «Независимость» расплатилась с Русславбанком по кредиту. Страховая компания на словах подтвердила, что долг перед банком погашен, однако справку о досрочном погашении долга заемщик не попросил. Это впоследствии обернется против него.

В ноябре 2015 года ЦБ РФ отзывает лицензию у Русславбанка. В декабре 2016 года ЦБ РФ также отзывает лицензию и у страховой компании «Независимость». Однако еще в сентябре 2014 года Русславбанк уступает по договору цессии кредитный долг человека компании «Инвест-Траст». В октябре 2019 года «Инвест-Траст» проходит процедуру банкротства, и кредитный долг переуступается одному ИП, который сейчас и занимается его взысканием. Именно требования ИП — причина ареста счетов человека, долг которого давно выплатила страховая компания, но который по неясным причинам не был засчитан.

Документов об оплате нет, а долг продан

По словам заемщика, 30 июля 2020 года Еткульский районный суд Челябинской области принимает решение о взыскании с него 501,5 тыс. руб. задолженности. Согласно материалам дела, человек оформил кредит в Русславбанке, взяв в долг 208,2 тыс. руб. под 35% годовых на 5 лет.

Заемщик с изложенными материалами дела не согласен: он указал, что оформлял кредит не на 5 лет, а на 3 года, что подтверждается сроком действия страхового полиса. И сейчас с него пытаются взыскать долг, в 2,5 раза превышающий изначальную сумму кредита. Он пытался запросить у ИП копии кредитного договора, на основании которого с него взыскивается этот долг, однако предприниматель никаких документов ему не представил. Гражданин также обращался к судебным приставам, однако они не смогли ему помочь, сообщив, что у них есть исполнительный лист, и арест счетов правомерен. Потому решить свою проблему, по словам сотрудников ФССП, заемщик может или обратившись в суд, или к ИП.

В то же время в решении суда говорится о том, что если бы герой нашей истории нес ответственность по всей «строгости договора», то за просрочку платежей ему бы пришлось платить неустойку почти в 2 млн руб. Однако ИП, подавая иск, самостоятельно снизил размер неустойки до 280 тыс. руб., поскольку сумма в 2 млн руб. показалась ему несоразмерным «наказанием».

Заемщик сообщил нам, что он ничего не знал о проходящем судебном заседании, где с него было решено взыскать 501,5 тыс. руб. В судебном решении указано, что обжаловать его можно в течение 1 месяца, и сейчас, в 2021 году, сроки фактически пропущены.

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Идти в суд и добиваться правды

Мы направили запросы профильным ассоциациям и ведомствам.

В ЦБ РФ порекомендовали пострадавшему составить обращение в интернет-приемную финансового регулятора, чтобы с его ситуацией разбирался уже конкретный департамент Банка России.

Во Всероссийском союзе страховщиков запрос перенаправили в Агентство по страхованию вкладов (АСВ), указав, что к действующим страховым компаниям запрос отношения не имеет.

В пресс-службе АСВ сообщили, что государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» на основании решения Арбитражного суда Москвы от 26 января 2016 года выполняет функции конкурсного управляющего АО БАНК РСБ 24. До отзыва лицензии на осуществление банковских операций (10 ноября 2015 года) Русславбанк широко применял практику уступки прав требований по кредитам иным организациям. При совершении подобной сделки материалы кредитного досье и другая кредитная документация передаются новому кредитору.

«Агентство как конкурсный управляющий банком в случае предоставления заемщиком необходимых данных для его идентификации может проверить, имеются ли в банке сведения о заключении договора уступки прав требования и выписки о движении денежных средств по счетам в рамках кредитного договора за необходимый период. Для получения более детальной информации заемщику необходимо обратиться к представителю конкурсного управляющего по контактным данным, указанным на сайте Агентства в разделе Русславбанка. С учетом изложенных обстоятельств, заемщик также может обратиться в суд с просьбой об истребовании подлинных документов у нового кредитора в порядке, определенном процессуальным законодательством РФ», — разъяснили в АСВ.

Мы также уточнили у юристов, что может сделать заемщик в данной ситуации.

Поскольку он в течение 1 месяца не обжаловал решение суда, то, согласно ст. 112 ГПК РФ, лицам, пропустившим установленный федеральным законом процессуальный срок по причинам, признанным судом уважительными, пропущенный срок может быть восстановлен, указывает член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова. У ответчика есть право обратиться в суд первой инстанции с заявлением о восстановлении процессуального срока на подачу апелляционной жалобы с приложением самой апелляционной жалобы. В заявлении он должен изложить свои доводы уважительности пропуска срока на обжалование решения с предоставлением соответствующих доказательств, а также указать, по какой причине ответчик не получал по адресу своего места жительства копию искового заявления и судебные повестки. Кроме того, ответчик должен указать дату, когда он узнал о вынесенном решении.

Потенциально срок исполнения обязательств по основному кредитному договору между заемщиком и Русславбанком истек в 2019 году (2013 год — год заключения договора, плюс 3 года на исполнение, плюс 3 года срока исковой давности), комментирует старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталья Пшеничникова. Сейчас необходимо точно посчитать дату окончания срока давности, ведь возможно, что истец уже пропустил этот срок. Заключение многочисленных договоров цессии данный срок не прерывает.

Также эксперт считает, что с помощью суда можно попробовать доказать факт погашения задолженности страховой компанией при наступлении страхового случая. Для этого следует попросить суд истребовать соответствующую информацию из АСВ, которое выступало в лице конкурсного управляющего при банкротстве Русславбанка, и из ЦБ РФ, осуществляющего контроль и надзор за страховой деятельностью. Если у ответчика есть любая подтверждающая информация и документы о проведенном платеже от страховой компании в пользу Русславбанка или иных последующих кредиторов, то такие документы обязательно должны быть представлены и исследованы в апелляционном суде.

С этим согласен и адвокат Владимир Шалаев, партнер компании «Правовая группа». По его словам, сейчас необходимо доказать факт возврата долга страховой компанией и заявить о пропуске срока исковой давности. Эти действия могут уменьшить сумму взыскания в части неустойки.

Наталья Пшеничникова подчеркивает, что ИП не является кредитной организацией и не может начислять проценты на сумму долга. Для разрешения споров по сумме долга может быть проведена судебная экспертиза, которая поможет определить реальную сумму задолженности перед кредитором. Также необходимо выяснить, представил ли истец доказательства связи первоначального основного кредитного договора и последнего договора цессии, на основании которого были заявлены исковые требования к ответчику.