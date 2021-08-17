Бонусы от поставщика: такие приятные, но такие опасные. Что говорит судебная практика

Главная проблема современного ведения бизнеса не в том, чтобы произвести продукцию, а в том, чтобы ее продать. Это заставляет производителей (продавцов) искать различные способы продвижения своих товаров на рынке. Одним из самых известных способов стимулирования продаж является выплата продавцом своим покупателям так называемых мотивационных бонусов.

За выполнение заранее установленных условий договора или по иным основаниям продавец может поощрить покупателя, предоставив скидки, премии, бонусы, подарки. Условие о предоставлении поощрения может быть предусмотрено как непосредственно в договоре, так и в отдельном соглашении, являющемся его неотъемлемой частью (п. 2 ст. 424 ГК РФ). Вид и размер такого поощрения определяет поставщик и согласовывает его с покупателем (п. 2 ст. 1 и п. 4 ст. 421 ГК РФ).

Такие отношения между поставщиком и покупателем - довольно распространенное явление, тем более, что бонусы (поощрительные выплаты), выплачиваемые продавцом покупателю за выполнение условий договора (в том числе за выполнение определенного объема закупок и последующих продаж товара), в налоговую базу по НДС у покупателя не включаются. Но если премия или бонус выплачивается покупателю за услуги, которые он оказывает продавцу в рамках договора поставки или связанного с ним отдельного соглашения, то эта выплата облагается НДС у покупателя на общих основаниях.

Такую точку зрения Минфин России высказывал ранее в письмах от 22.01.2020 № 03-07-11/3355, от 08.02.2018 № 03-07-11/7487, от 16.08.2017 № 03-07-11/52516.

Но все должны понимать, что в каждом деле имеются свои нюансы, как говорится, «дьявол кроется в деталях».

Это подтверждается совсем свежим Определением ВС РФ от 5 июля 2021 г. N 301-ЭС21-4267.

История дела

В рамках дилерских соглашений между ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» (продавец) и ООО «Динамика Сыктывкар» (покупатель) заключены договор поставки автомобилей «Nissan», а также договор поставки автомобилей «Datsun».

В силу пункта 8 договоров, в рамках выполнения дилером обязательств по договору ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» имеет право выплачивать дилеру премии за выполнение определенных условий.

При этом под премией понимается рассчитываемая на условиях, определяемых поставщиком, выплата стимулирующего характера, применяемая для увеличения объема закупок покупателем товаров у поставщика и стимулирующая покупателя к выполнению условий договора и рекомендаций поставщика, в том числе путем частичной или полной компенсации сопутствующих затрат и (или) потерь покупателя.

В соответствии с пунктами 8.1, 8.2 договора, в целях стимулирования оптовых покупок и поддержки дистрибьюции товара на территории России поставщик выплачивает покупателю премии при выполнении следующих условий:

покупатель продает товар по сниженным розничным ценам, рекомендованным поставщиком;

покупатель достигает заранее определенного объема продаж товара за период проведения промо-акций;

покупатель достигает заранее определенного объема закупок товара за период проведения акции;

покупатель достигает качественные целевые показатели, в том числе выполняет стандарты качества продаж и обслуживания клиентов, определяемые поставщиком.

ООО «Динамика Сыктывкар» получило от ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» премии в размере 90 188 974 руб. 69 коп., в том числе компенсацию недополученного дохода в сумме 59 114 763 руб. 02 коп.

Как это обычно бывает, инспекцией проведена выездная налоговая проверка по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты налогов и сборов ООО «Динамика Сыктывкар» за период с 01.01.2015 по 31.12.2017, по результатам которой вынесено решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения.

Решением налогоплательщику доначислены налоговые платежи в сумме 12 489 978 руб. 83 коп., в том числе НДС – 8 986 317 руб., пени 2 448 786 руб. 39 коп., штраф – 724 937 руб. 59 коп. Не согласившись с решением части доначисления НДС, Общество обратилось в арбитражный суд.

Еще больше важных дел из судебной практики по налоговым спорам мы рассмотрим на бесплатном вебинаре 26 августа.

Но все судебные инстанции, включая Верховный суд, подтвердили обоснованность решения налоговиков.

Основные выводы суда

Размер премий, выплачиваемых дилеру за соблюдение условий договора поставки, напрямую зависел от суммы скидок, предоставленных конечному покупателю при продаже новых транспортных средств за отчетный период, и рассчитывался за единицу конкретного товара. Тем самым премия напрямую связана со скидкой, получаемой конечным покупателем при покупке нового автомобиля.

Указанные премии начислялись Обществу за реализованный конечному покупателю автомобиль по сниженным ценам, с привязкой к конкретному автомобилю с указанием в приложении к акту начисления премий VIN автомобиля, и представляют собой сумму частичной компенсации потерь (недополученного дохода) дилера.

Суммы полученных премий Общество учитывало в составе прочих доходов и отражало поступившие денежные средства на счетах 76.05 «расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками» и 91.01 «прочие доходы». В налоговом учете суммы полученных вознаграждений Общество относило к внереализационным доходам, налог на добавленную стоимость с них не исчислялся.

ООО «Динамика Сыктывкар» при приобретении автомобилей у ООО «Ниссан Мэнуфакчуринг РУС» уплачивало и заявляло в составе вычетов суммы по НДС, предъявленные поставщиком на основании выставленных счетов-фактур и товарных накладных в общеустановленном порядке.

При этом стоимость приобретения Обществом автомобиля, как правило, была выше его продажной стоимости при реализации покупателю. Соответственно, источник для возмещения НДС из бюджета был сформирован в виде уплаты налога в бюджет поставщиком автомобилей - ООО «Ниссан Мэнуфакчуринг РУС» за счет средств, уплаченных ООО «Динамика Сыктывкар» продавцу на основании предъявленных к оплате счетов-фактур при реализации Обществу автомобилей.

С учетом изложенного, налоговая пришла к обоснованному выводу, что указанные премии по своей правовой природе являются суммами, полученными за реализованные товары, представляют собой компенсацию неполученной Обществом выручки, и связаны с оплатой реализованных конечным покупателям транспортных средств по заниженной цене, в связи с чем признала неправомерным отнесение налогоплательщиком премий в состав внереализационных доходов.

При этом инспекцией по выплатам продавцом покупателю иных премий за выполнение количественных и качественных показателей, рассчитываемых в процентах от объема продаж, включая приобретение определенного объема товаров (работ, услуг), доначисление НДС не производилось.

Фактически, указанные выплаты произведены в счет покрытия убытков дилера от реализации по сниженным ценам (с учетом скидок) новых автомобилей, поставленных ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус».

Таким образом, выводы инспекции о том, что выплаченные Обществу премии связаны с оплатой реализованных товаров и являются по своей сути доходами от реализации, подлежащими включению в налоговую базу по НДС при их фактическом получении, являются обоснованными.

В данном случае суд приходит к выводу о том, что фактически ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» произведена компенсация Обществу убытков за ранее реализованный товар покупателям.

Выручка от реализации автомобилей увеличивалась на суммы премий в момент их получения на основании актов начисления премий ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС», соответственно, такие премии подлежат включению в налоговую базу по НДС на основании п.п. 2 п. 1 ст. 162, п. 1 ст. 167 НК РФ в налоговом периоде, в котором составлены документы.

Резюме

Если у вас имеются случаи реализации товара ниже себестоимости и при этом вы получаете бонусы от поставщиков, будьте готовы к тому, что при налоговой проверке вам могут доначислить НДС на разницу между стоимостью полученного товара и ценой реализации товара.

Рекомендую ознакомиться с судебным решением, в котором подробно расписаны все ошибки налогоплательщика (Постановление Арбитражного суда апелляционной инстанции г. Киров по делу № А29-14874/2019 от 17 июля 2020 года).