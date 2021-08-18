Как не стать жертвой обмана при приеме на работу

В январе 2021 года сервисом Работа.ру был проведен опрос среди 3500 респондентов по всей России, который показал: 80% при поиске работы сталкивались с обманом в вакансиях. Чаще всего — это ложный уровень зарплаты, неверная информация о трудовых обязанностях и условиях труда.

Как защититься от непорядочных работодателей при трудоустройстве на новое место — расскажем в нашей статье.

Сетевые сказки

Один из популярных видов обмана — сетевой бизнес. Соискателям рисуют ближайшее будущее с «золотыми горами», свободным графиком работы где-то под пальмами и быстром результатом. Главное — купить товар. Богатство, конечно, ждет людей в этой пирамиде, но только тех, кто стоит у истоков. А вы останетесь с партией купленного товара за свои деньги и разочарованием.

Если такой бизнес не обладает признаками финансовой пирамиды, и вы совершали покупки без принуждения, то закон не сможет вас защитить.

Зарплата как у директора

Но вы — менеджер среднего звена. 55% опрошенных респондентов сталкивались с раздутой до мыльного пузыря зарплатой. Недобросовестный работодатель, как правило, озвучивает сумму на собеседовании до вычета НДФЛ, включая оклад, премиальные, ГСМ и расходы на сотовую связь. По итогу месяца работник получает минимальный оклад, а остальное остается только в мечтах. Такие случаи часто происходят в торговых компаниях. Вы можете их определить по текучке кадров.

Если вы видите предложение с зарплатой на 30-50% выше средней — это повод насторожиться и дотошно расспросить о вакансии на собеседовании, а обещанные условия зафиксировать на бумаге в трудовом договоре.

Оформление после испытательного срока

«Оформим вас, но только после 3х месяцев испытательного. Мы должны понять, подходим ли друг другу». Отговорка, которой нет места в законе. Испытательный срок действительно может устанавливаться до 3х месяцев (для некоторых категорий работников — до 6-ти месяцев), но оформление по трудовому договору должно быть сразу.

Испытательный срок не устанавливается для:

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 1,5 лет;

не достигших 18 лет;

избранных по конкурсу;

получивших СПО или ВПО и впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня получения профессионального образования.

Один за всех

На собеседовании вам могут рассказать все прелести должности офис-менеджера, а на самом деле вы будете работать за секретаря, кадровика, помощника бухгалтера и уборщицу, когда она уйдет на больничный. Некоторые работодатели, стараясь сэкономить расходы, нанимают одного человека и сваливают на него обязанности 2-3 сотрудников.

Чтобы не столкнуться с такой ситуацией, советуем вам внимательнее читать должностную инструкцию и на берегу обсуждать возникшие вопросы. Все фиксировать в документе и только потом ставить свой автограф.

Мелкий шрифт в договоре

Уловка, которая пришла к нам от кредитных организаций. Мелким шрифтом могут быть написаны: другая должность или оклад (ссылаясь на особенности штатного расписания), неоплачиваемые переработки, работа в выходные дни, нехарактерные для занимаемой должности трудовые обязанности, неверное место работы.

Не стоит подписывать такой документ, даже если есть какие-то устные договоренности. В случае судебного разбирательства, доказательством выступит только подписанный вами договор.

Штрафы за воздух

В трудовом договоре могут быть прописаны штрафы за опоздание, за отсутствие униформы, за телефонные звонки и просто плохое настроение. Написать можно все что угодно, но знайте — штрафы не предусмотрены ТК РФ.

Работодатель может только снизить премию или не выплатить ее на основании дисциплинарного проступка, о чем должен вынести приказ.

Обучение за счет работника

Оплатить обучение предлагают в основном по вакансиям: «Без опыта», образования — всему научим«. К таким работодателям-мошенникам часто попадают незащищенные слои населения: студенты, молодые мамы, люди с ОВЗ, пенсионеры.

Им предлагают пройти платное обучение и после сообщают, что нашли другого кандидата.

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Бесплатный труд

С таким видом мошенничества нередко сталкиваются удаленные работники. Тестовые задания или просто бесплатная работа 2-3 дня заканчиваются фразой: «Вы нам не подходите», а после результаты интеллектуального труда используются в личных целях.

Не все компании, конечно, так поступают, но многие пользуются доверчивыми фрилансерами. Советуем уделить пару минут на изучение репутации работодателя в интернете.

Как не попасться на уловки недобросовестных работодателей

Работайте только по договору. Это может быть трудовой договор или гражданско-правовой — в зависимости от выполняемой работы. Трудовой договор должен быть заключен не позднее 3х дней с момента начала выполнения трудовых обязанностей (ст.67 ТК РФ). Внимательно читайте все документы, которые подписываете. При трудоустройстве это должны быть: договор, должностная инструкция, приказ о приеме на работу, согласие на обработку персональных данных и иные документы организации (договор о неразглашении коммерческой тайны и прочее). Копию договора и приказа вам должны выдать на руки. Не платите деньги за материалы, обучение, клиентскую базу, рабочую одежду или оформление документов. Любая просьба работодателя оплатить что-то должна насторожить. Уточните у потенциального работодателя ИНН организации и проверьте ее на сайте ФНС, чтобы это не была компания-однодневка. Не лишним будет также проверить компанию на сайта ФССП — на наличие задолженности перед контрагентами. Если у организации большие долги, есть риск не получить обещанную зарплату. Почитайте на просторах Интернета отзывы о работодателе. Это поможет заранее понять, есть ли текучка кадров и нарушения трудовых прав. Внимательно изучите сайт работодателя и проверьте дату его регистрации на nic.ru. Вдруг сайт был создан неделю назад, а работодатель рассказывает вам о многолетнем опыте компании. Проведите анализ других вакансий работодателя. Наличие большого количества непрофильных и административных вакансий, если организация давно работает, — плохой знак.

Уделите немного времени на проверку потенциального работодателя, чтобы не пополнить ряды обманутых при трудоустройстве. Удачного вам поиска работы!