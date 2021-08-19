Прием на работу иностранца: важные нюансы

Компаниям, привлекающим к труду иностранцев, нужно знать особенности трудоустройства этой категории лиц. Несоблюдение норм, регламентирующих правила работы иностранцев в России, грозит нанимателям штрафами в значительных размерах. Первое действие, которое нужно предпринять нанимателю при приеме мигранта, — это установить его статус. Именно от статуса лица зависит порядок оформления с ним трудовых отношений.

Основных статуса три.

Временное пребывание в РФ. Для работы в России временно пребывающим безвизовым иностранцам нужен патент, а визовым — разрешение на работу. Кроме того, трудоустройство иностранцев, для которых установлен визовый порядок въезда РФ, возможно только при получении разрешения на трудоустройство иностранных кадров.

Однако из этого правила имеется исключение — временно пребывающие в РФ граждане из стран ЕАЭС согласно ст. 97 Договора о ЕАЭС, подписанного в Астане 29.05.2014, могут свободно трудиться в России без получения каких-либо разрешительных документов.

Временное проживание в РФ. Этот статус имеют иностранцы, обладающие разрешением на временное проживание (РВП). Данный документ позволяет им работать в России без получения других разрешений, но только на территории региона, где РВП было выдано.

Постоянное проживание в РФ. У постоянно проживающих в нашей стране иностранцев есть вид на жительство (ВНЖ). По этому документу они могут свободно осуществлять трудовую деятельность в любом российском регионе без необходимости получения иных разрешений.

Таким образом, перед заключением трудового договора с иностранцем работодатель должен проверить, какой документ разрешает ему трудиться в России. Затем мигранта нужно поставить на миграционный учет, если ему предоставляется жилье, уведомить органы МВД о том, что на работу принят иностранный сотрудник, а также выполнить ряд других обязанностей, о которых поговорим далее.

Отметим, что есть частные ситуации, когда у иностранных граждан может быть иной статус, но они не так распространены. Речь идет об иностранных студентах, ВКС, беженцах и остальных категориях граждан. Трудоустройство этих лиц производится по особым правилам.

Уведомление о прибытии иностранного гражданина

Иностранные граждане подлежат обязательному учету по месту пребывания. Для этого в течение семи рабочих дней со дня прибытия иностранца в орган миграции принимающей стороной подается специальное уведомление.

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Если мигрант будет жить по адресу организации-работодателя, то миграционный учет осуществляется по этому адресу. В таком случае подать уведомление в отдел по вопросам миграции МВД должен работодатель.

Форма уведомления утверждена Приказом МВД РФ от 10.12.2020 № 856.

Патент на работу для иностранных граждан

Патент — это вид разрешения на работу в Российской Федерации. Получить его могут только иностранцы, которым разрешен въезд в Россию без оформления визы. По общему правилу для обращения за патентом у безвизового мигранта есть 30 дней с даты въезда в страну (п. 2 ст. 13.3 закона № 115-ФЗ). Патент оформляют на срок от одного до двенадцати месяцев с возможностью продления. Максимальный срок действия патента с учетом продлений лимитирован двенадцатью месяцами.

Через год патент придется переоформить. Работать по патенту допустимо только в том регионе, где он был выдан. А если в патенте также указан вид деятельности, который по нему можно осуществлять, то трудиться по другой профессии иностранцу запрещено.

Образец трудового договора с иностранным гражданином

Трудовой договор с иностранцем должен содержать общие и специальные условия. Общие условия перечислены в ст. 57 ТК РФ, это: Ф.И.О., реквизиты документа, удостоверяющего личность, ИНН, место и дата заключения, место работы, дата начала работы, трудовая функция, время работы и отдыха, условия о зарплате и другие условия.

Специальные условия зависят от статуса мигранта:

временно пребывающие: информация о патенте или рабочем разрешении; реквизиты полиса ДМС или договора работодателя с медорганизацией об оказании иностранному сотруднику платных медуслуг;

иностранцы с РВП — информация об РВП;

иностранцы с ВНЖ — информация о ВНЖ.

Условие о полисе для этих лиц необязательно, поскольку медицинское обслуживание для них бесплатно по полису ОМС.

Также иностранец предъявляет СНИЛС, а если этого документа нет, его оформление и регистрацию экспата в системе ПФР берет на себя работодатель.

Следует учитывать, что подписывать трудовой договор можно только с совершеннолетними иностранцами. В силу части 3 ст. 327.1 ТК РФ иностранцам разрешено трудиться в РФ исключительно по достижении 18 лет.

Уведомление о приеме на работу иностранного гражданина

Пункт 8 статьи 13 Закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ обязывает нанимателя, принявшего в штат экспата, уведомить об этом уполномоченное подразделение МВД не позже трех дней с даты заключения трудового договора или ГДП на выполнение работ, оказание услуг. Аналогичное уведомление подается и в случае увольнения зарубежного сотрудника. Штрафы за несоблюдение данной обязанности для компаний и ИП высокие — от 400 до 800 тыс. рублей. Кроме того, деятельность фирмы могут приостановить на срок от 14 до 90 суток. А для нарушений, произошедших в Москве, МО, Санкт-Петербурге или Ленинградской области, максимальная планка штрафа составляет 1 млн рублей.

Уведомление предоставляется в соответствующий территориальный отдел по вопросам миграции МВД в регионе трудоустройства иностранца.

Вакцинация иностранцев в Москве

В конце июня депздрав Москвы анонсировал начало вакцинации от COVID-19 трудовых мигрантов в миграционном центре Сахарово. Первоначально прививки иностранцам ставили централизованно по заявке работодателя. Наниматель формирует список, в который заносит данные иностранных сотрудников, включая сведения о документе, позволяющем работать в РФ (патент, РВП, ВНЖ). Оплачивать прививки и получать сертификаты тоже должен работодатель. Иностранцам ставят «Спутник Лайт» стоимостью 1 300 рублей.

Кроме того, согласно информации, размещенной на портале mos.ru, теперь иностранцам доступна и самостоятельно оплаченная вакцинация.

На сайте мэра сообщается, что сейчас работающие и проживающие в РФ иностранные граждане могут поставить прививку в Лужниках, ММЦ Сахарово и 25 поликлиниках в отделениях платных услуг. Для этого требуется паспорт, а также патент, РВП или ВНЖ. На месте заполняется согласие на прививку, договор об оказании платных услуг, анкета и производится оплата прививки.

Отметим, что постоянно и временно проживающие в России иностранные граждане являются застрахованными в системе ОМС (ст. 10 Закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ). Соответственно, иностранцы с ВНЖ и РВП имеют полис ОМС и могут поставить прививку от коронавируса в поликлинике по месту прикрепления.

Квота на прием иностранных граждан

Государство ограничивает количество визовых иностранцев, которые могут приехать в Россию на работу путем установления квот. Такие квоты определяются каждый год. На 2021 год они установлены Постановлением Кабмина РФ от 23.11.2020 № 1902.