Как применить выговор и увольнение в один день

Зачастую работодатель хочет наказать провинившегося сотрудника и сразу уволить. Разберемся, можно ли объявить выговор и уволить в один день. И что делать, если работник совершил нарушение в последний рабочий день.

Законодательство о дисциплинарных взысканиях

Вопросам применения дисциплинарных взысканий посвящены ст. 192 и 193 ТК РФ. Кроме того, для ряда категорий работников наложение взысканий регулируется федеральными законами и ведомственными нормативными актами.

ТК РФ предусматривает три вида возможных дисциплинарных наказаний: замечание, выговор и увольнение.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар о том, какие отраслевые особенности есть у оптмизации налогов. Начало 30 августа в 11:00 мск.

Можно ли наказать работника за проступок в день увольнения?

Нет, нельзя. Причина — в отсутствии времени для прохождения всего процесса наложения взыскания:

При выявлении факта нарушения потребуйте от работника письменное объяснение по поводу произошедшего.

Если в течение 2 дней работник не подготовил и не представил объяснительную, составьте акт об отказе от объяснения.

Акт об отказе может выглядеть так:

Издайте приказ о взыскании.

Ознакомьте работника с приказом под подпись в течение 3 дней после издания

Получается, что если вы в последний рабочий день затребовали от сотрудника объяснительную, а он ее не предоставил, то процедура наложения взыскания не будет соблюдена, и работника наказать нельзя. При этом наказать работника можно в течение определенного времени после совершения проступка или правонарушения:

6 месяцев — для дисциплинарных взысканий за исключением наказаний за нарушение антикоррупционного законодательства Российской Федерации;

2 года — для дисциплинарных взысканий за нарушения (кроме нарушений антикоррупционного законодательства), выявленные в ходе ревизий, аудиторских проверок;

3 года — за коррупционные правонарушения.

В указанные сроки не входит время уголовного делопроизводства.

Можно объявить выговор и уволить в один день?

Если речь идет о применении выговора и увольнении как мерах наказания одновременно, то нет, нельзя. Наказать дважды за одно нарушение — неправомерная санкция со стороны работодателя. Работник вправе обратиться в контролирующие органы, а также оспорить такое решение.

Принимая решение о том, как наказать работника, руководитель компании вправе выбрать что-то одно: замечание, выговор или увольнение.

Если работник увольняется по собственному желанию, заранее написав заявление, то пока он работает, работодатель может применить в нему меры дисциплинарного взыскания. Если процедура выяснения причин, обстоятельств совершенного работником проступка начата заранее, за несколько дней до последнего рабочего дня, а издание приказа о мере наказания выпадает на день увольнения, то объявить выговор (замечание) и уволить работника в один день можно.

Работодатели нередко применяют это на практике, ведь наличие выговора или замечания в расчетном периоде может служить поводом для лишения или снижения размера премии по итогам периода (в зависимости от того, как прописано в локальных актах компании). Однако помните, что наказания в виде лишения премии не существует.

Подводим итоги