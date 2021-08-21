Пять историй, когда штраф от ФНС вышел дороже онлайн-кассы

С начала 2021 года налоговая проводит мероприятия по выявлению недобросовестных продавцов. Особенно она заинтересована сферой общепита и торговыми рынками. Мы собрали последние новости по штрафам от ФНС за неприменение ККТ и рассказали, как их можно избежать.

Общие требования к работе с онлайн-кассами описаны в ФЗ-54 и знакомы каждому предпринимателю. При этом ежегодно закон уточняется новыми правилами. Например, с этого года появились требования по использованию новых фискальных накопителей и формата фискальных документов.

1 июля 2021 года завершился последний этап кассовой реформы, которая подразумевает постепенное внедрение ККТ в российский бизнес. Теперь даже предприниматели без сотрудников, которые продают товары собственного производства или оказывают услуги, должны применять онлайн-кассы.

Налоговая тем временем не сидит на месте, а проводит мероприятия по выявлению недобросовестных продавцов. Цель ФНС заявила на своем сайте — «побуждение к повсеместному применению в установленных законом случаях контрольно-кассовой техники (ККТ) и увеличение налоговых поступлений».

Острее ситуация с неприменением ККТ стоит в сфере общественного питания и на торговых рынках. Ими налоговая заинтересовалась прежде всего. В первом квартале 2021 года налоговики провели 291 проверку компаний Самарской области. В результате:

77% — не используют кассовую технику;

23% — нарушают иные правила применения касс.

Сумма предъявленных административных штрафов составила 2,35 млн рублей (в соответствии со статьей 14.5 КоАП РФ).

Также проверки были проведены в Саратовской, Псковской областях.

— Самыми доступными способами избежать штрафа владельцам розничных точек стали аренда онлайн-кассы и покупка кнопочной кассы, которую можно подключить под управление смартфоном. В среднем это стоит 2000 руб./ мес. за аренду или 6000 руб. за кнопочную кассу, — прокомментировал CEO компании «БИФИТ Касса» Сергей Кичагин.

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В июле налоговики вышли на владельцев кафе и гостевых домов в Крыму. Они предоставляли услуги без выдачи чека покупателю. Общая сумма штрафов за неприменение онлайн-касс — свыше 600 тысяч рублей.

Часто в таких ситуациях касса или терминал нужен каждому официанту, курьеру или работнику торгового зала. Чтобы не уйти в минус, владельцы бизнесов решают работать «в теневую». Для работы в соответствии с 54-ФЗ мобильным сотрудникам можно выдать смартфоны с приложением «Мобильный кассир». С помощью такого приложения сотрудники принимают заказы и оплату прямо у столика или в торговом зале.

Напомним, что нарушение законодательства о применении ККТ влечет штраф:

на индивидуального предпринимателя (ИП) — от 10 000 рублей;

юридическое лицо (ЮЛ) — от 30 000 рублей.

За повторное нарушение ФНС имеет право увеличить штраф или приостановить деятельность организации.

Так, в Свердловской области индивидуальный предприниматель использовал 5 платежных терминалов для приема оплаты, но не применял кассовую технику. Ему был выставлен штраф в размере 50 тыс. рублей, и в установленный законом шестидневный срок он его не уплатил.

Налоговая составила еще 5 протоколов об административной ответственности, а мировой суд в итоге приостановил действие организации на двое суток.

Автомобильную компаниюоштрафовали на 10 млн рублей за покупку б/у автомобилей у физических лиц для последующей перепродажи. Деньги были взяты из кассы наличных денежных средств на основании расходных кассовых ордеров без применения ККТ.

Если вас не испугали цифры выше, то есть примеры с более крупными компаниями-нарушителями.

Каршеринговая компания BelkaCar получила штраф 259 млн рублей за работу без кассовых аппаратов. Компания оспорила решение ФНС в суде, но сначала суд встал на сторону налоговой, поскольку за время работы с незарегистрированными кассами BelkaCar получила 345,9 млн рублей выручки и не передавала об этом информацию в налоговую. Недавно суд пересмотрел дело и признал штраф незаконным, выписав новый в размере 5000 рублей только за использование незарегистрированных касс.

Компании удалось избежать крупного штрафа, но это яркий пример того, что налоговая следит за каждым игроком рынка и расслабляться не стоит.

Как избежать штрафов и проверок?

Представители налоговой приходят в торговые точки с проверкой под видом обычного покупателя. Если продавец в этот момент не выдаст чек после оплаты товара, то его моментально ждет штраф.

Чтобы избежать штрафа за неиспользование онлайн-кассы или за ошибки в чеке, нужно:

Обнаружить ошибку раньше инспектора налоговой. Исправить ее в соответствии с законодательством. Добровольно сообщить об исправлении в ФНС в течение 3-х рабочих дней с момента правонарушения, предоставив подтверждающие исправление документы.