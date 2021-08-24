Упрощается привлечение к ответственности контролирующих лиц российских финансовых организаций

Поправки, вступившие в силу 1 июля 2021 года, существенно упрощают привлечение к ответственности контролирующих лиц по обязательствам финансовых организаций. Закон расширяет определение контролирующего лица, налагает новые обязательства на финансовые организации и предоставляет Банку России право самостоятельно определять контролирующих лиц не только в случаях неплатежеспособности финансовых организаций, но и в ходе их обычной хозяйственной деятельности.

Также поправки позволяют Банку России предъявлять к контролирующим лицам требования о привлечении к субсидиарной ответственности и требовать ареста их активов при возникновении существенных финансовых трудностей у банков, страховщиков и негосударственных пенсионных фондов.

Более детально содержание поправок изложено ниже.

Новые обязанности финансовых организаций

Поправки касаются следующих финансовых организаций и контролирующих их лиц:

кредитных организаций;

страховых организаций;

негосударственных пенсионных фондов.

Эти организации обязаны на постоянной основе определять контролирующих их лиц в соответствии с критериями, установленными российским законодательством о банкротстве, обновлять информацию о данных лицах и направлять ее в Банк России. Форма, порядок и сроки такого извещения установлены Банком России (см. здесь и здесь).

Признаки контролирующего лица

Признание лица контролирующим финансовую организацию осуществляется в соответствии с нормами законодательства о несостоятельности, в том числе со статьей 61.10 Закона о банкротстве.

Под контролирующим лицом понимается физическое или юридическое лицо, обладающее не более чем за три года, предшествующие возникновению признаков банкротства, правом давать финансовой организации обязательные для исполнения указания или возможность иным образом определять ее действия (например, по совершению сделок и определению их условий).

До принятия поправок статус контролирующего лица устанавливался судом в случае банкротства организации и разрешения вопроса о привлечении бывшего менеджмента и бенефициаров к субсидиарной ответственности по долгам банкрота. Теперь же перечень контролирующих лиц будет определяться заранее в ходе обычной хозяйственной деятельности финансовой организации для облегчения установления круга ответственных лиц при ее банкротстве.

Поправки расширяют круг субъектов, потенциально признаваемых контролирующими, путем дополнения его лицами, которые осуществляли или осуществляют в отношении финансовой организации контроль, определяемый в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), признаваемыми на территории России.

В частности, согласно МСФО 10 под контролем понимается наличие у инвестора права на получение дохода от объекта инвестиций, наличие риска изменения таких доходов, а также возможность влиять на доходы от объекта инвестиций за счет имеющихся у инвестора полномочий.

Кроме того, Закон о банкротстве дополняется новой презумпцией, согласно которой контролирующим является лицо, включенное Банком России в перечень контролирующих лиц соответствующей финансовой организации, пока не будет доказано иное.

Лицо, включенное в перечень контролирующих лиц, вправе оспорить такое включение в Банке России, а в случае отказа — в суде.

Новые полномочия Банка России

Поправки наделяют Банк России следующими новыми функциями:

Ведение перечней контролирующих лиц

В отношении каждой финансовой организации Банк России будет вести перечень контролирующих лиц, размещая эту информацию на своем официальном сайте.

В перечень будут попадать контролирующие лица, информация о которых поступила от самой финансовой организации. Также Банк России самостоятельно может признать лицо контролирующим и включить его в перечень. Информация о контролирующих лицах будет предоставляться Росфинмониторингу. Правительству РФ дается право определять случаи, в которых Банк России вправе не размещать информацию о включении кого-либо в перечень контролирующих лиц.

Принятие решений о признании лица контролирующим

Банк России вправе сам признать лицо контролирующим финансовую организацию. Решение должно содержать обоснование, в том числе информацию об обстоятельствах, на которых оно основано.

Финансовые организации обязаны проинформировать соответствующих лиц о признании их контролирующими не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения от Банка России соответствующей информации.

Право Банка России на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности и о принятии предварительных обеспечительных мер

Поправками предусмотрено право Банка России на подачу заявления о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности, а также ответственности в форме возмещения убытков в соответствии с Законом о банкротстве.

Также поправки устанавливают право Банка России ходатайствовать перед судом об аресте активов контролирующего лица еще до подачи указанных заявлений в суд (предварительные обеспечительные меры).

Так, в случае установления отрицательного значения величины собственных средств (капитала) финансовой организации Банк России вправе ходатайствовать о принятии ареста имущества контролирующих лиц в размере, необходимом для восполнения собственных средств (капитала) финансовой организации и приведения их к нормативной величине. При этом предоставлять встречное обеспечение Банку России не требуется.

Оспаривание включения лица в перечень контролирующих лиц также не будет препятствовать принятию арбитражным судом заявления Банка России о наложении предварительных обеспечительных мер.

Лицо, в отношении имущества которого были приняты предварительные обеспечительные меры, вправе требовать по своему выбору от Банка России возмещения убытков или выплаты компенсации в следующих случаях:

если Банк России в течение одного месяца не подаст исковое заявление, в связи с которым наложен арест (о привлечении к субсидиарной ответственности либо к ответственности в форме возмещения убытков в соответствии с Законом о банкротстве); или

если суд откажет Банку России в иске.

Размер компенсации определяется судом в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела в пределах от одной тысячи до одного миллиона рублей.

Комментарии

Поправки создают существенные риски для лиц, участвующих как в капитале финансовых организаций, так и в управлении ими. Им рекомендуется регулярно отслеживать включение в перечень контролирующих лиц и, при наличии оснований, своевременно обжаловать его.

Новые нормы закона упрощают наложение ареста на личное имущество контролирующего лица при существенном ухудшении положения финансовой организации (т. е. установления отрицательной величины ее капитала). При этом размер возможной компенсации в случае установления неправомерности такого ареста — до одного миллиона рублей — вряд ли можно считать соразмерным.

Очевидно, что новые нормы направлены на борьбу с недобросовестными практиками на финансовом рынке. Однако теперь риски для топ-менеджеров и членов совета директоров, а также акционеров финансовых организаций быть привлеченными к субсидиарной ответственности возрастают многократно. Потенциальным и действующим контролирующим лицам рекомендуется быть крайне осторожными и предусмотрительными при ведении бизнеса финансовой организации. Для топ-менеджеров разумнее всего будет заранее, при вступлении в должность, обеспечить защиту своих интересов, например заключив договор страхования ответственности руководителей и должностных лиц.

Следует также помнить, что в современной судебной практике отмечается тенденция к расширению сферы действия Закона о банкротстве. Например, при санации некоторых банков его бывшие владельцы и менеджмент становились ответчиками по многомиллиардным искам об убытках, основанным на нормах о несостоятельности, несмотря на то что банк успешно санирован и продолжает работать. Поправки, к сожалению, никак не ограничивают эту тенденцию.