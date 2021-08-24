Как сократить штат ИП

Сокращение штата ИП — основание для расторжения трудового договора по инициативе работодателя.

Причины для сокращения в ИП

Разделяют сокращение:

Численности.

Штата.

В первом случае речь идет об уменьшении количества нанятых работников на одну должность.

Во втором — исключение отдельных должностей из штатного расписания. Причинами служат различные обстоятельства, например:

модернизация производства;

оптимизация расходов;

изменения рынка.

Но важнее не столько причины увольнения по сокращению штата ИП, сколько соблюдение требований работодателем, которые предъявляются к процедуре.

Особенности процедуры в ИП

Главное отличие процедуры в ИП от организации — отсутствие обязательных требований для предпринимателя по заблаговременному уведомлению и по выплате выходного пособия.

Вывод следует из содержания норм статей 178 и 180 ТК РФ, так как обязанным субъектом в них указана только организация.

Однако Трудовой кодекс РФ предусматривает возможность включить указанные гарантии в условия трудового договора (ч. 2 ст. 307 ТК РФ), в этом случае их соблюдение становится обязательным для ИП.

Позиция поддерживается Верховным Судом РФ и сложившейся судебной практикой (п. 28 Постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2018 № 15).

Этапы сокращения работников ИП

С учетом особенностей процедуры выделяют следующие этапы:

Этап 1. Принятие работодателем соответствующего решения.

Фиксируется это обычно приказом, в котором прописываются сокращаемые должности и сотрудники, которые их занимают, сроки проведения мероприятий.

Этап 2. Уведомление службы занятости не позднее чем за 2 недели (п. 2 ст. 25 закона «О занятости в РФ» от 19.04.1991 № 1032-1) и профсоюза не позднее чем за 2 месяца до начала процедуры (ст. 82 ТК РФ).

Этап 3. Расчет обязательных выплат при сокращении штата ИП в виде: зарплаты; компенсации за неиспользованный отпуск.

Соблюдение дополнительных гарантий, если это предусмотрено в трудовом контракте:

заблаговременное уведомление в срок, который предусмотрен условиями договора между работником и ИП;

выплата выходного пособия;

предложение других свободных должностей.

Этап 4. Выдача начисленных выплат и трудовой книжки.

Кого нельзя сокращать

Трудовой кодекс РФ устанавливает, у кого есть преимущества остаться на работе при сокращении.

В первую очередь те, у кого выше квалификация и производительность труда. При равной квалификации и производительности преимущество отдается тем, у кого:

2 и больше лиц на иждивении;

нет иных родственников с самостоятельным заработком;

имеется увечье или профзаболевание, полученное во время работы у ИП;

имеется статус инвалида ВОВ или иных боевых действий по защите страны;

проходит повышение квалификации без отрыва от работы (ст. 179 ТК РФ).

Кроме этого, ст. 261 ТК РФ предусматривает категории работников, с которыми не допускается расторжение трудового договора:

беременные сотрудницы;

женщины с детьми до 3 лет;

одинокие матери с детьми до 14 лет или до 18 лет, если у ребенка оформлена инвалидность, или иные лица, которые воспитывают указанных детей без матери;

единственный кормилец ребенка до трех лет или ребенка-инвалида до 18 лет, если в семье три и более малолетних детей.

В чем есть вероятность ошибиться

Процедура для ИП проще, чем для организаций, и не требует соблюдения некоторых гарантий, если они не оговорены в трудовом договоре. Сложности чаще всего возникают с определением круга сотрудников, которые предполагаются к увольнению по инициативе ИП.

Кроме этого, существует судебная практика, которая свидетельствует, что иногда расторжение трудового договора на основании сокращения является незаконным увольнением лица (Апелляционное определение Ставропольского краевого суда от 24.07.2018 по делу № 33-5743/2018, Апелляционное определение Омского областного суда от 07.05.2014 по делу № 33-2490/2014).