Как списать разовый платеж по лицензионному договору

В какой момент нужно учитывать расходы при расчете налога на прибыль? Это зависит не только от того, какой метод применяет ваша фирма, а еще и от вида расхода. Так, особый порядок учета расходов НК РФ предусматривает по длительным договорам, заключенным на срок более одного отчетного или налогового периода. К таким договорам относятся лицензионные договоры.

Право пользования объектами интеллектуальной собственности

Передача неисключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных осуществляется на основании лицензионных (сублицензионных) договоров.

По лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) — предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах (п. 1 ст. 1235 ГК РФ).

Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

За право на использование нематериального актива лицензиар должен перечислять правообладателю лицензионные платежи.

В налоговом учете их учитывают в составе прочих расходов (подп. 37 п. 1 ст. 264 НК РФ).

Платежи по лицензионному договору

Датой осуществления расходов в виде лицензионных платежей за пользование объектами интеллектуальной собственности признается (пп. 3 п. 7 ст. 272 НК РФ): дата расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров; либо дата предъявления организации документов, служащих основанием для произведения расчетов; либо последнее число отчетного (налогового) периода.

Платежи, перечисленные за несколько отчетных (налоговых) периодов, включают в затраты постепенно, то есть в течение того срока, когда фирма может пользоваться нематериальным активом.

При этом расходы признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты (п. 1 ст. 272 НК РФ).

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Если договор бессрочный

Если в договоре о приобретении неисключительной лицензии на использование программного обеспечения указан срок, в течение которого могут быть использованы полученные по ней неисключительные права, фирма распределяет расходы, совершенные по такому договору, равномерно в течение срока действия лицензии.

Если из условий договора невозможно определить срок использования программы для ЭВМ или он является бессрочным, то расходы и в этом случае распределяются с учетом принципа равномерности (письмо Минфина от 15 февраля 2021 г. № 07-01-09/10106).

Но срок для списания придется установить. Для этого нужно ориентироваться на гражданское законодательство.

Так, если в лицензионном договоре срок его действия не определен, то согласно пункту 4 статьи 1235 ГК РФ договор считается заключенным на 5 лет.

Разовый платеж

Если лицензионный договор действует в течение нескольких отчетных (налоговых) периодов, то даже если фирма заплатила по нему разовый платеж, его нужно учитывать для целей налогообложения прибыли равномерно в течение срока действия договора.

Соответствующую долю затрат нужно учитывать на последний день отчетного (налогового) периода. На это обратил внимание Минфин в письме от 18 июня 2021 г. № 03-03-06/1/48218.

Таким образом, расход в виде разового платежа по бессрочному лицензионному договору для целей налогообложения прибыли нужно будет равномерно распределять в течение 5 лет.