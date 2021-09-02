Машину изъяли: как сообщить в налоговую и не платить транспортный налог?

По основаниям, предусмотренным законом, возможно изъятие у организации или физлица транспортного средства (обращение взыскания по обязательствам собственника в рамках исполнительного производства, реквизиция, конфискация и т. п.). Чтобы налоговая перестала начислять на него транспортный налог, нужно сообщить ей об этом. В статье рассказываем про заявление о транспортном налоге в связи с принудительным изъятием автомобиля из приказа ФНС России от 19.07.2021 № ЕД-7-21/675.

Новые правила в НК РФ

Порядок расчета суммы транспортного налога и авансовых платежей по нему регламентирует ст. 362 Налогового кодекса РФ.

С 1 января 2022 года Федеральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ дополнил её новыми пунктами 3.2 — 3.4.

Когда перестанут начислять налог

Согласно п. 3.4, в отношении транспортного средства, право собственности на которое прекращено в связи с его принудительным изъятием по основаниям, предусмотренным федеральным законом, исчисление налога прекращается с 1-го числа месяца, в котором оно изъято у собственника.

Куда подавать заявление

Основанием служит заявления налогоплательщиком. Причём его можно подать в любую налоговую по своему выбору.

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Документы к заявлению

К заявлению можно приложить документы, подтверждающие принудительное изъятие транспортного средства. Физлица могут подать всё это через МФЦ («Мои документы»).

Налоговая сама запросит такие документы по своим каналам, если:

их нет у ИФНС;

плательщик не подал их сам.

Срок исполнения такого запроса — 7 дней со дня получения.

О неполучении по запросу сведений налоговая должна проинформировать налогоплательщика в течение 3-х дней. Тогда он должен сам представить подтверждающие документы в налоговый орган.

Срок рассмотрения заявления

Заявление о прекращении исчисления налога в связи с принудительным изъятием транспортного средства налоговая рассматривает в течение 30 дней со дня его получения.

Если был сделан запрос, руководитель (его зам) инспекции вправе продлить срок не более чем на 30 дней, уведомив об этом налогоплательщика.

Результат рассмотрения

Способом, указанным в заявлении, из налоговой придёт один из двух документов:

уведомление о прекращении исчисления налога в связи с принудительным изъятием транспортного средства (помимо прочего, должен быть указан период, с которого исчисление налога прекращается);

сообщение об отсутствии основания для этого (с основаниями отказа).

Форма заявления

Бланк заявления о прекращении исчисления налога в связи с принудительным изъятием транспортного средства (КНД 1150122), а также порядок его заполнения и электронный формат отправки в налоговую утверждены приказом ФНС России от 19.07.2021 № ЕД-7-21/675.

Заявления состоит из титульного и листа со сведениями о транспортном средстве — объекте налогообложения.

Этим же приказом закреплены формы указанных уведомления и сообщения из налоговой.

Приказ ФНС России от 19.07.2021 № ЕД-7-21/675 официально вступает в силу с 1 января 2021 года. Но ФНС в письме от 19.08.2021 № СД-4-21/11696 разъяснила, что с учетом позиции Верховного Суда РФ (определения от 04.10.2019 № 71-КА19-3 и от 05.06.2020 № 6-КА20-1) предусмотренную этим приказом форму заявления можно применять со дня его опубликования. То есть, с 18 августа 2021 года.

Как заполнить

Оформление заявления о прекращении исчисления налога в связи с принудительным изъятием транспортного средства не должно вызвать особых сложностей, так как подсказки есть в самой форме бланка.

Подать заявление можно на бумаге или по электронным каналам. Достаточно 1 экземпляра.

При распечатке заявления на принтере шрифт должен быть Courier New высотой 16-18 пунктов.

Титульный лист

Если заявление подаёт физлицо, можно не указывать ИНН. Но тогда нужно привести персональные данные из паспорта.

Номер контактного телефона указывают при наличии с телефонным кодом страны (для номера, расположенного за пределами РФ) и кодом города без пробелов и прочерков. Для каждой скобки и знака — одно знакоместо.

Код «4» в разделе 5 «Способ информирования о результатах рассмотрения настоящего заявления...» может указать физическое лицо.

Лист со сведениями о транспортном средстве

Заполняют по каждому транспортному средству отдельно.

В поле «Фамилия И.О.» указывают фамилию, имя, отчество (при наличии) физлица, указанные на титульном листе заявления.

Марку (модель) транспортного средства указывают при её наличии.

Поля 6.5.1 — 6.5.4 можно не заполнять, если соответствующий подтверждающий изъятие т/с документ приложен к заявлению.

При заполнении заявления в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика подпись и дату заполнения не проставляют.

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